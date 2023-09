Les problèmes énergétiques de l’aéroport international du Cap-Haïtien sont résolus, annonce l’AAN.

​

L’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN) annonce que les problèmes énergétiques de l’aéroport international du Cap-Haïtien sont désormais résolus, grâce à l’installation d’un nouveau groupe électrogène de six cent cinquante (650) KW.

La Direction Générale de l’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN) a annoncé, dans un communiqué, que les problèmes énergétiques qui ont persisté pendant près d’une décennie à l’Aéroport International du Cap-Haïtien (AICH) ont été résolus.

Selon l’AAN, les mesures prises pour résoudre ces problèmes énergétiques comprennent l’installation d’un nouveau groupe électrogène de six cent cinquante (650) kW, ainsi que la mise en place de neuf (9) poteaux, neuf (9) transformateurs et trois mille (3000) perches isolantes. De plus, un système de back-up a été construit avec un groupe de deux cent cinquante (250) kW tout en renforçant le groupe de six cent cinquante (650) kW qui a été révisé.

Les investissements dans le développement et l’autonomie des aéroports de province, en particulier celui du Cap-Haïtien, ont permis la construction d’un nouveau centre de production d’une capacité de six-cent-cinquante (650) kW, ainsi que la réfection du réseau de distribution interne du courant électrique. Le coût estimé de ces travaux s’élève à plusieurs centaines de milliers de dollars, précise le communiqué.

Désormais, les usagers et le personnel de l’Aéroport International du Cap-Haïtien bénéficieront d’une alimentation électrique stable et fiable.

