<>, les r?actions du monde du football et de personnalit?s ? la mort de Pel?

Les principales r?actions au d?c?s jeudi ? l’?ge de 82 ans de la l?gende br?silienne du football Pel?:

Franz Beckenbauer (ancien international allemand, dans un communiqu? diffus? par le Bayern Munich, dont il est le pr?sident honoraire): “Le football a perdu aujourd’hui le plus grand de son histoire, et moi un ami unique. Le football t’appartiendra ? jamais. Repose en paix”,

Neymar (international br?silien et joueur du Paris SG, sur Instagram): “Avant Pel?, le football ?tait juste un sport. Pel? a tout chang?, il a fait du football un art (…), il a donn? une voix aux pauvres, aux Noirs, et surtout: il a donn? de la visibilit? au Br?sil (…) Il n’est plus l?, mais sa magie va perdurer”.

Cristiano Ronaldo (international portugais, sur Instagram): “Un simple +au revoir+ ? l’?ternel roi Pel? ne suffira jamais ? exprimer la douleur que le monde du football entier ressent actuellement. Une inspiration pour tant, une r?f?rence hier, aujourd’hui et pour toujours. L’affection dont il a toujours faite preuve ? mon ?gard a ?t? r?ciproque dans tous les moments, m?me ? distance”.

Kylian Mbapp? (international fran?ais, champion du monde 2018 et joueur du Paris SG, sur Twitter): “Le roi du football nous a quitt?s, mais son h?ritage ne sera jamais oubli?, repose en paix, Roi”.

Lionel Messi (champion du monde argentin et joueur du Paris SG, sur Instagram): “Repose en paix, Pel?”, en l?gende de trois photos, deux c?te ? c?te et une autre de Pel? comme joueur.

Ronaldo (ancien international br?silien et champion du monde 2002, sur Instagram): “Unique. G?nial. Technicien. Cr?atif. Parfait. In?gal? (…) Le meilleur de tous les temps. Le monde est en deuil. C’est un m?lange de tristesse et de fiert? immense pour l’histoire qu’il a ?crite. Quel privil?ge d’?tre venu apr?s toi, mon ami. Son h?ritage transcende les g?n?rations”.

Thomas Bach (pr?sident du Comit? international olympique, sur Twitter): “Avec la mort de Pel?, le monde a perdu une grande icone du sport. Comme j’ai pu en faire moi-m?me l’exp?rience, il ?tait un v?ritable adepte des valeurs de l’olympisme et avait fi?rement port? la flamme olympique (lors des Jeux de Rio en 2016, NDLR). Ce fut un privil?ge de lui d?cerner l’Ordre olympique.”

La F?d?ration internationale (Fifa, sur son site internet dont la page d’accueil est d?di?e au joueur): “L’immortel ? jamais avec nous. Le football et le monde pleurent le roi Pel?. On le surnomme le Roi et son visage est sans doute l’un des plus c?l?bres de la plan?te football. Nomm? en son temps plus grand joueur du 20e si?cle par la FIFA, Pel? s’est taill? une place ? la mesure de son immense talent dans la l?gende du football mondial.”

Didier Deschamps (s?lectionneur de l’?quipe de France): “Avec la disparition de Pel?, le football perd l’une de ses plus belles l?gendes, si ce n’est la plus belle. Comme toutes les l?gendes, le Roi semblait immortel. Il a fait r?ver et continuait ? faire r?ver des g?n?rations et des g?n?rations d’amateurs de notre sport. Qui n’a pas r?v?, enfant, d’?tre Pel?? Avec son num?ro 10, il a mis sa virtuosit? technique, son audace, sa cr?ativit? au service de ses ?quipes”.

Robert Lewandowski (international polonais et joueur du FC Barcelone, sur Facebook): “Repose en paix, Champion. Le paradis a une nouvelle ?toile alors que le monde du football a perdu un h?ros”.

Geoff Hurst (ancien international anglais, sur Twitter): “J’ai tant de souvenirs de Pel?, sans aucun doute le meilleur joueur de football contre qui j’ai jou? (Bobby Moore ?tant le meilleur joueur aux c?t?s de qui j’ai jou?). Pour moi, Pel? reste le plus grand de tous les temps, je suis fier d’avoir jou? sur le m?me terrain que lui”.

New York Cosmos (club o? Pel? a jou? de 1975 ? 1977): “Pendant trois saisons avec le Cosmos, Pel? a aid? ? transformer le paysage national du sport qu’est le football. Son impact durable sur le sport du football est inestimable. Le Cosmos et son Roi (Pel?) n’ont pas seulement d?but? une r?volution sportive en Am?rique, ils ont aussi parcouru le monde pour diffuser la parole du +beau jeu+”.

Barack Obama (ancien pr?sident des Etats-Unis, sur Instagram): “Pel? ?tait l’un des plus grands joueurs ayant pratiqu? le +beau jeu+. C’?tait aussi l’un de sportifs les plus connus au monde, il a compris le pouvoir du sport pour rassembler les peuples”.

Emmanuel Macron (pr?sident de la R?publique fran?aise, sur Twitter): “Le Jeu. Le Roi. L’Eternit?”.

Sepp Blatter (ancien pr?sident de la F?d?ration internationale de football): “C’est une tr?s triste nouvelle, Pel? nous a quitt?s. Le monde pleure le plus grand footballeur de l’histoire et une merveilleuse personne. Il a c?l?br? le football comme aucun autre joueur”.

Zin?dine Zidane (ancien international fran?ais, sur Instagram): “Eternel Roi Pel?”.

FC Barcelone (sur Twitter): “Le Bar?a regrette profond?ment la mort du “Roi” Pel?, l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Avec lui, le football est devenu plus grand. Repose en paix”.

Real Madrid (sur Twitter): “La l?gende de Pel? restera pour toujours dans la m?moire de tous ceux qui aiment ce sport et son h?ritage fait de lui l’un des grands mythes du football mondial”.