Les remous de l’actualit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

2 578 maisons inond?es, trois autres d?truites et pr?s de 2 500 familles sinistr?es, selon la Protection civile

La Protection civile a fait ?tat, dans un tweet, de 2578 maisons inond?es, trois autres d?truites et pr?s de 2 500 familles sinistr?es, apr?s les pluies qui se sont abattues sur Ha?ti, les dimanche 30 et lundi 31 janvier 2022. Pr?s de 20 communes des d?partements du Nord, du Nord-Est et des Nippes ont ?t? partiellement inond?es, pr?cise-t-elle.

Etats-Unis : une Ha?tienne d’origine nomm?e doyenne de la Facult? de droit de l’Universit? Loyale

Mich?le Alexandre, une Am?ricaine d’origine ha?tienne, a ?t? nomm?e doyenne de la facult? de droit de l’Universit? catholique Loyale ? Chicago (Etats-Unis). Elle entrera en fonction ? partir du 15 juillet 2022.

Les relev?s de note et dipl?mes seront accessibles en ligne ? partir de f?vrier 2022, selon le MENFP

Le minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) informe que les relev?s de notes et les dipl?mes officiels seront accessibles en ligne ? partir de ce mois de f?vrier 2022. L’annonce a ?t? faite par le titulaire du MENFP, Nesmy Manigat, via son compte Twitter.

Kidnapping : mobilisation ? Delmas 19 pour r?clamer la lib?ration de l’homme d’affaires Roland Trouillot

Des membres de la population ont ?rig? des barricades de pneus enflamm?s en travers de certaines rues ? Delmas 19, dans la matin?e du mardi 1er f?vrier 2022, pour r?clamer la lib?ration du propri?taire de <>, Roland Trouillot. Ce dernier a ?t? enlev? la veille par des individus lourdement arm?s circulant ? bord d’une voiture de marque Suzuki de couleur blanche aux vitres teint?es.

La BRH lance ce mardi l’?tude Finscope sur les MPME

Le gouverneur de la Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH), Jean Baden Dubois, de concert avec le Premier ministre Ariel Henry, a proc?d? au lancement, le mardi 1er f?vrier 2022, de l’enqu?te Finscope sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Cette activit? s’inscrit dans le cadre de la premi?re ?dition du forum des entrepreneurs, r?alis? sur <>. <>, a indiqu? M. Dubois lors de son discours de circonstance.

L’AJH condamne l’attaque arm?e contre les locaux de la RTZ

L’Association des journalistes ha?tiens (AJH) condamne l’attaque contre le b?timent logeant la Radio T?l? Z?nith (RTZ), perp?tr?e par des individus arm?s, le 31 janvier 2022. Dans une note, le mardi 1er f?vrier, l’AJH a demand? aux autorit?s polici?res et judiciaires du pays de mener une enqu?te afin d’identifier, d’arr?ter et de d?f?rer devant la justice les auteurs de cet acte.

Ouverture d’un atelier sur le PME 2023 et les ODD 16

Le Premier ministre Ariel Henry a proc?d? ? l’ouverture de l’Atelier sur le Programme de modernisation de l’Etat (PME 2023) et des objectifs de d?veloppement durable (ODD 16). Organis? par l’Office national de management et des ressources humaines (OMRH) en collaboration avec le minist?re de la Planification et de la Coop?ration externe (MPCE), cet atelier vise ? poursuivre la mise en oeuvre de la r?forme de l’?tat. Lors de cette activit?, Ariel Henry a renouvel? la d?termination de son gouvernement quant ? la lutte contre la corruption et la contrebande, la conduite des r?formes structurelles, la moralisation de l’administration publique et l’assainissement des finances publiques.