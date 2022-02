Les remous de l’actualit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ULCC pr?sente l’avant-projet de loi sur le libre acc?s ? l’information

L’Unit? de lutte contre la corruption (ULCC) a organis?, le mercredi 2 f?vrier 2022, un atelier sur la pr?sentation et la validation de l’avant-projet de loi portant sur le libre acc?s ? l’information, ? l’h?tel Montana. Cet avant-projet de loi vise <>, a indiqu? le directeur g?n?ral de l’ULCC, Hans Jacques Ludwig Joseph, dans son allocution de circonstance. Il <>, a-t-il poursuivi.

Le dossier d’assassinat de Jovenel Mo?se remis au doyen Bernard Saint-Vil

Le juge Garry Or?lien a restitu? le dossier de l’enqu?te sur l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se au doyen du tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince, Me Bernard Saint-Vil, le mercredi 2 f?vrier 2022. Garry Or?lien s’est d?port? de l’instruction dudit dossier apr?s que sa requ?te de prorogation a ?t? refus?e par le doyen Bernard Saint-Vil. Ce d?port intervient ?galement ? la suite des soup?ons de corruption qui p?sent sur le magistrat Or?lien.

Le MCI organise deux journ?es d’atelier de formation et de sensibilisation ? la concurrence

Le minist?re du Commerce et de l’Industrie (MCI) a proc?d?, le mercredi 2 f?vrier 2022, au lancement officiel de deux journ?es d’atelier de formation et de sensibilisation autour du th?me : concurrence et respect des r?gles y relatives. Le public compos? des cadres du MCI entre autres, a ?t? ?difi? sur la notion de concurrence et ses inconv?nients, dans le cadre de cette activit?.

M?t?o : des averses attendues sur Ha?ti du mercredi 2 au vendredi 4 f?vrier 2022

Des activit?s de pluie demeurent possibles sur le pays, en soir?e, du mercredi 2 au vendredi 4 f?vrier 2022, selon un bulletin de l’Unit? hydrom?t?orologique d’Ha?ti (UHM). Les d?partements concern?s par ces pluies sont l’Ouest, le Sud-Est et la Grand-Anse.

<> remporte le premier prix au Festival mondial de Santo Domingo

Freda, le film r?alis? par Gessica G?n?us, a remport? le premier prix du festival mondial du film de Santo Domingo le 30 janvier 2022 dans la cat?gorie long-m?trage fiction. Il est ? signaler que ce film r?alis? en cr?ole et qui traite de la jeunesse ha?tienne qui avance dans l’incertitude, a aussi re?u une mention au festival de Cannes.

La F?d?ration syndicale de l’EDH lance un SOS ? l’Etat face aux probl?mes de l’institution

La F?d?ration syndicale des travailleurs de l’?lectricit? d’Ha?ti (EDH) demande aux autorit?s ?tatiques du pays de se pencher sur une s?rie de probl?mes auxquels fait face la compagnie. Dans une conf?rence de presse au si?ge social de l’EDH, sise ? la rue Joseph Janvier, les syndicalistes ont ?voqu? le fait que plusieurs moteurs de l’institution sont tomb?s en panne et la r?duction de la distribution de l’?lectricit?, dans l’aire m?tropolitaine, qui en d?coule.