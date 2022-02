Les remous de l’actualit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Deux enfants en route pour l’?cole kidnapp?s sur la route de Caradeux (Tabarre)

Junior Almy, 38 ans; Jayne Keriahlie Jean Gilles, 4 ans et Samuel Noj Latortue, 3ans, ont ?t? enlev?s par des individus arm?s, le mercredi 2 f?vrier, sur la route de Caradeux (vers l’universit? de la Fondation Aristide), ? Tabarre, a appris Le Nouvelliste. Les enfants ?taient en route pour aller ? l’?cole.

Inauguration, ce jeudi, de deux ponts sur la rivi?re Grise

En compagnie du titulaire du minist?re des Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC), Rosemond Pradel, et de l’ambassadeur du Japon, Yuji K?bo, le Premier ministre ha?tien Ariel Henry a proc?d?, le jeudi 3 f?vrier 2022, ? l’inauguration de deux ponts sur la rivi?re Grise, dans la plaine du Cul-de-Sac. <>, s’est-il f?licit?. Le chef du gouvernement a remerci? le gouvernement japonais pour son support inestimable au d?veloppement du r?seau routier national.

Le MJSAC lance son projet <> en faveur des jeunes des quartiers d?favoris?s

Le minist?re de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique a lanc?, le mercredi 2 f?vrier 2022, son projet baptis? <>. L’annonce a ?t? faite par le MJSAC, via son compte Twitter. Ex?cut? en collaboration avec les organisations Sakala et <>, ce projet vise <>. Plusieurs centaines de jeunes issus de divers quartiers d?favoris?s b?n?ficieront d’une formation professionnelle ? travers cette initiative.

Lancement ce jeudi de <> en hommage ? l’?crivain Jacques Stephen Alexis

Le Minist?re de la Culture et de la Communication (MCC), de concert avec le minist?re de l’?ducation et de la Formation professionnelle (MENFP), a lanc?, le jeudi 3 f?vrier 2022, l’ann?e de la belle amour humaine pour marquer le centenaire de naissance de l’?crivain Jacques Stephen Alexis. La belle amour humaine r?unit un ensemble de voeux de partage de savoir, d’humanisme, publi? par Jacques Stephen Alexis en 1957, a fait savoir la ministre de la Culture, Emmelie Proph?te Milc?, lors de sa prise de parole. L’ann?e de la belle amour humaine sera c?l?br?e ? travers une campagne d’?ducation citoyenne, d?j? mise sur pied. Ce sera l’occasion pour tout chacun, un peu partout dans le pays d’entendre parler de Jacques Stephen Alexis, a poursuivi Mme Proph?te.

L’OPC lance une s?rie activit?s de sensibilisation aux droits des femmes en p?riode post-s?isme

L’Office de la protection du citoyen (OPC) proc?dera au lancement d’une s?rie d’activit?s de sensibilisation aux <>, le vendredi 4 f?vrier 2022, ? son local sis ? Bourdon. Ces activit?s s’inscrivent dans le cadre du projet <>, financ? par le Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix (PBF), sur la base d’un protocole d’accord conclu entre l’OPC et le Programme des Nations unies pour le d?veloppement (PNUD).

Les ?v?ques catholiques appellent ? un consensus plus large pour r?soudre la crise en Ha?ti

La Conf?rence ?piscopale d’Ha?ti (CEH) encourage tous les acteurs politiques ? trouver un consensus le plus large possible capable de conduire ? une sortie d?finitive de la crise ha?tienne. <>, conseille-t-elle. Elle appelle ? un consensus national et patriotique pour sortir d?finitivement le pays de cette crise profonde qui a trop dur?.

Rencontre entre la ministre ? la Condition f?minine et le repr?sentant de l’UNFPA

La ministre ? la Condition f?minine et aux Droits des femmes, le Dr Sofia Lor?us, a rencontr?, le 1er f?vrier 2022, le repr?sentant r?sident du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) en Ha?ti, Saidou Kabore. Ils ont discut? du renforcement de la coop?ration entre les deux institutions en vue de l’autonomisation des femmes ha?tiennes.