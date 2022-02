Les remous de l’actualit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La Police nationale d’Ha?ti en ?tat d’alerte maximale ? l’approche du 7 f?vrier 2022

<>, informe la Police nationale d’Ha?ti (PNH), dans une note. Hormis les cas de maladie, elle ordonne l’annulation de tous les cong?s pour qu’un effectif suffisant soit disponible en permanence dans toutes les structures de police. Dans le contexte de crise politique actuelle, beaucoup de personnes craignent d’?ventuels troubles dans le pays ? la date symbolique du 7 f?vrier.

Assassinat de Jovenel Mo?se : Palacios Palacios plaidera non coupable

Mario Antonio Palacios Palacios, un des principaux suspects dans l’assassinat, le 7 juillet 2021, du pr?sident Jovenel Mo?se, plaidera non coupable, a rapport?, le vendredi 4 f?vrier 2022, le m?dia dominicain Listin Diario. <>, lit-on dans un article publi? sur le site du m?dia pr?cit?.

de la lev?e de l’interdiction de d?part ?mise contre les dirigeants de SOGENER

Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jacques Lafontant, a ordonn?, dans une correspondance dat?e du 2 f?vrier 2022, adress?e ? la direction de l’Immigration et de l’Emigration, la lev?e de l’interdiction de d?part ?mise contre Dimitri Vorbe, Jean-Marie Vorbe, R?ginald-Marc Vorbe et Elisabeth D?brosse Pr?val. Cette d?cision fait suite ? une ordonnance du tribunal des r?f?r?s qui a ?t? rendue le 14 janvier 2022 par le juge Lucien Georges. Les dirigeants de la Soci?t? g?n?rale d’?nergie S.A (SOGENER) ont ?t? frapp?s de cette mesure ? la suite des accusations d’usage de faux en ?criture, de surfacturation, entre autres, au d?triment de l’Etat ha?tien.

L’instruction du dossier Jovenel Mo?se confi?e au juge Chavannes Etienne

Le magistrat Chavannes Etienne a ?t? d?sign? officiellement, le mercredi 2 f?vrier 2022, par le doyen du tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince, Bernard Saint-Vil, juge charg? d’instruire l’enqu?te sur l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se. Cette d?cision a ?t? prise apr?s la restitution dudit dossier par le juge instructeur Gary Or?lien. Ce dernier s’?tait dessaisi de l’affaire ? la suite des accusations de corruption port?es ? son encontre par le R?seau national de d?fense des droits humains (RNDDH).

Situation de panique ? Tabarre et dans les zones avoisinantes

Des tirs nourris ont ?t? entendus, dans la matin?e du vendredi 4 f?vrier 2022, au niveau du boulevard Toussaint Louverture (Tabarre) et des zones avoisinantes. Selon les premi?res informations, des individus arm?s d?tournaient des camions de marchandises.

Mouvement de protestation ce vendredi ? Port-au-Prince

Un mouvement de protestation a ?t? constat?, ? la mi-journ?e du vendredi 4 f?vrier 2022, ? Port-au-Prince, notamment ? Bourdon. Des barricades de branches d’arbres, de grosses pierres et de pneus enflamm?s ont ?t? ?rig?es en plusieurs endroits de la route de Bourdon, obligeant les v?hicules empruntant cette voie ? rebrousser chemin.

Le pasteur Claude Louissaint n’est plus

Le pasteur Jean Claude Louissaint a rendu l’?me, le jeudi 3 f?vrier 2022, ? l’?ge de 73 ans. Il ?tait surtout connu pour avoir anim? l’?mission <> sur les ondes de la radio Lumi?re ? la fin des ann?es 1980.

Le SDP rencontre le pr?sident d?sign? par l’accord de Montana

Le Secteur d?mocratique et populaire (SDP), signataire de l’accord du 11 septembre, a rencontr?, le vendredi 4 f?vrier 2022, Fritz Alphonse Jean, le pr?sident de la transition ?lu dans le cadre de l’accord du 30 ao?t (Accord de Montana). L’annonce a ?t? faite par le porte-parole du SDP, Me Andr? Michel, via son compte Twitter. Cette rencontre a eu lieu dans le cadre de la recherche d’un large consensus pour la stabilit? politique et la paix sociale, a fait savoir Me Michel.

M?t?o : pluies isol?es pr?vues sur Ha?ti du vendredi 4 au dimanche 6 f?vrier 2022

Des averses isol?es et mod?r?es demeurent possibles sur le pays, en apr?s-midi et en soir?e, du vendredi 4 au dimanche 6 f?vrier 2022, indique un bulletin de l’Unit? hydrom?t?orologique d’Ha?ti (UHM). Ces averses s’abattront notamment sur les d?partements de l’Ouest, du Sud-Est, du Sud, des Nippes et de la Grand’Anse.