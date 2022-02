Les remous de l’actualit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Manifestation ouvri?re pour r?clamer 1 500 gourdes comme salaire minimum journalier

Des ouvriers de la Soci?t? nationale des parcs industriels (SONAPI) ont manifest? ? Port-au-Prince, ce mercredi 9 f?vrier 2022, pour exiger un salaire minimum journalier de 1 500 gourdes. Pour faire entendre leurs revendications, ils ont bloqu? la circulation automobile sur la route de l’a?roport, ? l’aide de pneus enflamm?s et de grosses pierres.

Lib?ration des passagers kidnapp?s ? bord d’un autobus <>

Les passagers enlev?s ? bord d’un autobus de la compagnie de transport, <>, ont ?t? remis en libert?. C’est ce qu’a fait savoir, dans une note, le mardi 8 f?vrier, les responsables de la compagnie, sans donner de d?tails sur les conditions de lib?ration des otages. L’autobus en question a ?t? intercept? le vendredi 4 f?vrier 2022 par des individus arm?s.

Une femme de 32 ans assassin?e, mardi, ? Morne-Rouge dans le Nord

Des bandits ont tu?, mardi 8 f?vrier 2022, ? Morne-Rouge (commune de la Plaine-du-Nord), Jinoue Val?ryn, 32 ans, ? l’int?rieur d’un point de vente de la Digicel. Selon des t?moins, la victime aurait ?t? ?trangl?e par les malfrats qui ont emport? son t?l?phone de service ainsi que l’argent destin? ? payer les clients de Mon Cash de ce centre de vente des produits de la Digicel. Le d?c?s de la victime a ?t? constat? dans un centre hospitalier o? elle a ?t? transport?e.

L’OPC inquiet face aux cas de kidnapping en s?rie, le weekend ?coul?

L’Office de la protection du citoyen (OPC) se dit profond?ment pr?occup? face aux cas d’enl?vement en s?rie enregistr?s, le week-end ?coul?, dans la zone m?tropolitaine de Port-au-Prince. Dans une note, il d?nonce l’expansion du ph?nom?ne de kidnapping <>. De nouvelles strat?gies doivent ?tre envisag?es par la police nationale aux fins de freiner cette pratique, exige l’OPC, tout en r?clamant la lib?ration de toutes les personnes enlev?es dans le pays.

Un pr?sum? membre de 400 Mawozo appr?hend? par la police

Evenson Anis, alias Kabo, un pr?sum? membre du gang 400 Mawozo, a ?t? appr?hend?, lors d’une op?ration men?e par la Police nationale d’Ha?ti, le mardi 8 f?vrier 2022, dans la commune de Croix-des-Bouquets. Selon la Police nationale d’Ha?ti (PNH), il ?tait charg? de livrer des correspondances ? des responsables d’entreprises, d’?coles, et des commer?ants, entre autres, dans lesquelles ledit gang exigeait de grosses sommes d’argent. Un fusil d’assaut a ?t? saisi et d’autres membres pr?sum?s de 400 Mawozo ont ?t? tu?s, lors de cette intervention, a fait savoir la PNH via son compte Twitter.

Rencontre entre le ministre de l’?ducation et l’ambassadeur de l’Espagne

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Nesmy Manigat, a rencontr?, ce mercredi 9 f?vrier 2022, l’ambassadeur de l’Espagne en Ha?ti, Sergio Cuesta Francisco. L’annonce a ?t? faite par ce dernier dans un tweet. Ils ont discut? d’un don de 12 millions d’euros de l’Espagne allou?s ? l’?ducation en Ha?ti. <> dans le pays, a indiqu? l’ambassadeur.

Nippes : 62 arrestations effectu?es par le PNH au cours du mois de janvier

La Police nationale d’Ha?ti (PNH) a effectu? un total de 62 arrestations dans le d?partement des Nippes, au cours du mois de janvier 2022, ont annonc? les autorit?s de l’institution polici?re du d?partement, en conf?rence de presse le mardi 8 f?vrier 2022. Les individus arr?t?s sont accus?s d’assassinat, association de malfaiteurs, d?tention ill?gale d’armes ? feu, vol, viol, cambriolage, entre autres, a fait savoir le porte-parole de la PNH pour le d?partement des Nippes, Calixte Jean Astrel.

M?t?o : des averses et orages pr?vues sur Ha?ti du mercredi 9 au vendredi 11 f?vrier 2022

Des pluies et orages isol?s sont attendus sur le pays en fin d’apr?s-midi et en soir?e, du mercredi 9 au vendredi 11 f?vrier 2022, indique un bulletin de l’Unit? hydrom?t?orologique d’Ha?ti (UHM). Les d?partements concern?s par ces averses orageuses sont la Grand-Anse, le Sud, le Sud-Est, l’Ouest, le Centre et le Nord-Ouest.