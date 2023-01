Les remous de l’actualit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ambassadeur de France en Ha?ti, Fabrice Mauri?s, a rencontr?, le mercredi 18 janvier 2023, une ?quipe du minist?re de l’?conomie et des Finances (MEF). Les discussions ont port? sur des projets de d?veloppement dans la commune de Cap-Ha?tien et la reconstruction de l’H?pital g?n?ral.

Le Premier ministre Ariel Henry a pr?sid?, le mercredi 18 janvier 2023, une r?union de travail ”visant ? l’approfondissement du document du sous-programme sectoriel d’appui ? la s?curit? alimentaire et nutritionnelle.” Ce projet est mis en place par le gouvernement ? travers le Minist?re de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du D?veloppement rural (MARNDR) avec la collaboration de quelques partenaires techniques et financiers internationaux.

Le nomm? Samson Fran?ois a ?t? inculp? le mardi 17 janvier 2023 par le juge Martel Jean-Claude, ? la suite de son audition. Il a ?t? arr?t? dans le cadre du dossier de la cargaison d’armes et de munitions saisie ? la douane de Port-au-Prince impliquant l’?glise ?piscopale d’Ha?ti. Samson Fran?ois est celui qui devait recevoir ce colis de la part de R?my Lindor, demeurant et domicili? aux ?tats-Unis d’Am?rique au nom de ladite ?glise.

Paul Harry, directeur de cabinet du ministre de l’Int?rieur et des Collectivit?s territoriales, Ariel Henry, a rencontr?, le mercredi 18 janvier 2023, les maires des communes de Port-au-Prince, P?tion-Ville, Delmas, Tabarre, Cit? Soleil, Kenscoff et Croix-des-Bouquets. Ils ont discut? de <>.

Accus? d’implication dans de nombreux cas d’enl?vement, Alex Amstrong Dumornay, ancien policier et chef de gang, a ?t? abattu dans des ?changes de tirs avec une patrouille polici?re dans la commune de P?tion-Ville, ce mercredi 18 janvier 2023. L’information est confirm?e par une source polici?re. L’ancien policier ?tait activement recherch? par la PNH.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.