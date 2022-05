Les remous de l’actualit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Michelle Bachelet appelle les autorit?s ha?tiennes ? prot?ger la population contre la violence des gangs

La Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, demande aux autorit?s ?tatiques du pays de prendre des mesures en vue de r?tablir l’?tat de droit et prot?ger la population contre la violence des gangs arm?s ? Port-au-Prince. Dans un communiqu? de presse, le mardi 17 mai 2022, Mme Bachelet s’est dit troubl?e par les cons?quences de la recrudescence de la violence arm?e sur les droits humains et exige que des comptes soient demand?s aux commanditaires politiques et ?conomiques de ces groupes arm?s. Parall?lement, elle demande ? la communaut?? internationale de redoubler ses efforts afin d’emp?cher que la situation devienne encore plus incontr?lable.

Le CONATEL pr?ne l’utilisation des TIC dans la prise en charge des personnes ?g?es

Le Conseil national de t?l?communications (CONATEL) invite les acteurs concern?s ? utiliser les Technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la prise en charge des personnes ?g?es. Il a fait cette communication le mardi 17 mai 2022, ? l’occasion de la Journ?e mondiale des t?l?communications et de la soci?t? de l’information, c?l?br?e autour du th?me : <>. Le CONATEL en profite pour souligner la pertinence des outils num?riques, notamment de la gestion de la sant? et du bien-?tre pour toutes les cat?gories d’?ge. L’organisme ?tatique cite en exemple le r?le important jou? par les TIC durant la pand?mie de Covid-19.

Le directeur m?dical de l’h?pital g?n?ral enlev? ce mardi

Le docteur Jacques Pierre Pierre, directeur m?dical ? l’H?pital de l’Universit? d’Etat d’Ha?ti (HUEH), a ?t? enlev? dans l’apr?s-midi du mardi 17 mai 2022, ? Port-au-Prince. Le rapt a ?t? perp?tr? par des individus lourdement arm?s circulant ? bord d’une voiture de marque Toyota Land Cruiser, ont rapport? des t?moins.

Sud’Est : interpellation d’un individu pour tentative d’assassinat

Des agents de la Police nationale d’Ha?ti (PNH), ont dans le d?partement du Sud-Est, arr?t? Ester Colin, le 13 mai dernier. Il est accus? d’implication dans la tentative d’assassinat contre Bendjana Exil. Cette derni?re a ?t? retrouv?e mutil?e ? la machette, le 9 mai 2022, ? Jacmel, a rapport? la PNH, via Twitter. Le suspect a ?t? pour le moment, plac? en garde ? vue.

Port-de-Paix : plusieurs personnes enlev?es ? bord d’un pick-up

Plus d’une dizaine de passagers ? bord d’un pick-up ont ?t? enlev?s, dans la soir?e du lundi 16 mai 2022, dans la localit? de <>, dans la commune de Port-de-Paix. Le chauffeur, qui aurait ?t? lib?r? par les kidnappeurs, a ?t? arr?t? apr?s avoir fait des d?clarations au commissariat de ladite commune. Il aurait d?rog? ? la mesure prise par les autorit?s locales d’interdire les voyages nocturnes allant au-del? de neuf heures du soir, apprend-on.

Une enqu?te nationale pr?vue cette ann?e pour d?terminer le nombre d’enseignants en Ha?ti, annonce le MENFP

Le titulaire du Minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Nesmy Manigat, r?v?le qu’une enqu?te nationale sera r?alis?e, cette ann?e, dans le but de connaitre le nombre d’enseignants qui travaillent dans le secteur public et priv? en Ha?ti. Cette enqu?te permettrait de mieux r?fl?chir sur la fa?on d’organiser les travaux, au sein du syst?me ?ducatif, pr?cise-t-il, ? travers un message d?livr? ? l’occasion de la Journ?e nationale des enseignants, ce mardi 17 mai.

Un nouveau charg? d’affaires install? ? l’ambassade d’Ha?ti en R?publique dominicaine

Luc Garvey Jean- Pierre a ?t? investi dans ses fonctions comme charg? d’affaires ? l’ambassade d’Ha?ti en R?publique dominicaine, le 16 mai 2022, fait savoir l’Ambassade via son compte Twitter. Il remplace l’ambassadeur Smith Augustin. Le diplomate entend mettre l’accent sur le d?veloppement des relations ?conomiques et l’investissement entre les deux pays.

Le MENFP annonce un ajustement salarial en faveur de 35 000 enseignants

Un ajustement salarial de 30 ? 43 % vient d’?tre effectu? en faveur de 35 000 enseignants du secteur public, pr?cise le titulaire du Minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Nesmy Manigat. Le ministre a fait cette annonce ? l’occasion de la Journ?e nationale des enseignants, le mardi 17 mai 2022.

Un atelier de r?flexion sur le Cadre national de certification

L’Institut national de la Formation professionnelle (INFP) du minist?re de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a lanc?, ce mardi 17 mai, un atelier de r?flexion sur le Cadre national de certification (CNC). L’objectif de cette activit? est de cr?er des groupes sectoriels afin de continuer de produire des r?flexions sur le d?veloppement du CNC, a indiqu? le directeur de l’INFP, Dikel Delvariste. Il s’agit d’un organe pr?vu par la loi du 21 mai 2018 sur la modernisation et la r?organisation de la formation technique et professionnelle en Ha?ti.

M?t?o : possibilit? de pluies mod?r?es sur plusieurs d?partements d’Ha?ti

Des averses mod?r?es restent possibles, en fin de journ?e et en soir?e, sur le pays, du mardi 17 au jeudi 19 mai 2022, selon un bulletin de l’Unit? hydrom?t?orologique (UHM). Les d?partements concern?s sont le Centre, l’Artibonite et le Nord-Ouest.