Les remous de l’actualit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Affaire Jovenel Mo?se : Rodolphe Jaar plaide non coupable

Rodolphe Jaar, un des suspects cl?s dans l’enqu?te sur l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, a plaid? <>, le mercredi 6 juillet 2022, devant un tribunal f?d?ral de Miami (Etats-Unis), rapporte Listin Diario. L’homme d’affaires a ?t? appr?hend? le 7 janvier 2022 en R?publique dominicaine avant d’?tre remis aux autorit?s am?ricaines.

La CARICOM appelle ? poursuivre le dialogue pour r?soudre la crise en Ha?ti

Les chefs de gouvernement de la Communaut? des Cara?bes (CARICOM) ont demand? aux parties prenantes de poursuivre le processus du dialogue pour r?soudre <> en Ha?ti. C’est ce qu’a indiqu? un communiqu? de la CARICOM publi? ? l’issue de la 43e r?union ordinaire de la Conf?rence des chefs de gouvernement de ladite organisation, qui s’est d?roul?e du 3 au 5 juillet 2022. Les chefs de gouvernement <>, lit-on dans le communiqu?.

Rencontre ce mercredi entre le Premier ministre et le nouveau charg? d’affaires am?ricain en Ha?ti

Le Premier ministre Ariel Henry et le nouveau charg? d’affaires a.i des Etats-Unis en Ha?ti, M. Eric William Stromayer, ont eu une rencontre le mercredi 6 juillet 2022. Les deux hommes ont discut? de plusieurs points, dont la situation s?curitaire et ?conomique du pays, le dialogue politique et le renouvellement du mandat du Bureau int?gr? des Nations unies en Ha?ti (BINUH).

La CARICOM appuie le renouvellement du BINUH

Les chefs de gouvernement de la Communaut? des Cara?bes (CARICOM) d?clarent soutenir le renouvellement du Bureau int?gr? des Nations unies en Ha?ti (BINUH). Ce soutien a ?t? exprim? par la CARICOM ? l’issue de la 43e r?union ordinaire de la Conf?rence des chefs de gouvernement de ladite organisation, qui s’est d?roul?e du 3 au 5 juillet 2022. Le secr?taire g?n?ral de l’Organisation des Nations unies (Onu), Antonio Guterres, avait recommand?, en juin dernier, une prorogation de douze mois du mandat du BINUH, qui arrive ? terme le 15 juillet 2022.

Nord-Ouest : arrestation d’un pr?sum? trafiquant d’armes

La Police nationale d’Ha?ti dans le Nord-Ouest a proc?d? ? l’arrestation de Jona Georges pour trafic ill?gal d’armes et de munitions. L’accus? est le propri?taire de Miss Lily, un bateau assurant le trajet Port-de Paix/Miami, impliqu? dans le trafic d’armes et de munitions, selon la police. Une quantit? importante de cartouches a ?t? trouv?e, le 2 juillet dernier, ? bord dudit bateau.

Mouvement de protestation ? Delmas ce mercredi contre le kidnapping des employ?s de l’ONA

Des barricades de pneus enflamm?s ont ?t? install?es sur la chauss?e ? Delmas 17, devant le bureau de l’Office national d’assurance-vieillesse, le mercredi 6 juillet 2022. Ce mouvement ?tait men? par des employ?s de l’institution pour r?clamer la lib?ration de quatre de leurs coll?gues enlev?s la veille au march? Salomon, au centre-ville de Port-au-Prince.

Sud : la direction d?partementale du MENFP pr?sente le bilan des examens officiels

Le directeur d?partemental sud du minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle, Sylvain Jean D?sir, a dress? un bilan positif des examens de la terminale le mercredi 6 juillet 2022. Selon lui, sur 5 295 ?l?ves inscrits seulement 32 cas d’absence ont ?t? enregistr?s. Sylvain Jean D?sir a pr?cis? que les examens ont ?t? ? la port?e des bacheliers et aucun incident regrettable n’a ?t? enregistr?. Plusieurs ?l?ves interrog?s ont relat? que les ?preuves ont ?t? ? leur port?e. Toutefois, ils ont jug? que le temps imparti pour les ?preuves de physique et de math?matiques ?tait insuffisant.

M?t?o : des pluies orageuses et vents attendus sur Ha?ti du 6 au 8 juillet

Des averses orageuses et des rafales de vents sont pr?vues sur le pays en fin d’apr?s-midi et en soir?e, du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2022, indique un bulletin de l’Unit? hydrom?t?orologique d’Ha?ti (UHM). Ces pluies s’abattront notamment sur les d?partements du Centre, des Nippes, de l’Artibonite, de la Grand-Anse et de l’Ouest. Des risques de crues ?clair et d’inondations sont tr?s ?vidents dans certains des d?partements susmentionn?s, compte tenu de l’intensit? des pluies.