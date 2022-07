Les remous de l’actualit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Attaque arm?e contre Me Reynold Georges

Me Reynold Georges a subi une attaque arm?e ce lundi 11 juillet ? la rue du Centre au centre-ville. On ignore pour l’instant s’il s’agissait d’une tentative de kidnapping ou d’assassinat. On ne sait pas non plus s’il ?tait directement vis? ou une victime al?atoire de l’ins?curit? grandissante dans la r?gion m?tropolitaine. Dans des d?clarations faites dans la presse, Me Reynold Georges, ancien militaire, affirme avoir ass?n? neuf balles ? l’un des bandits qui portait, selon lui, un gilet pare-balles.

Tirs nourris et tension ce lundi au centre-ville de Port-au-Prince

Des tirs d’armes automatiques ? r?p?tition ont ?t? entendus ? la mi-journ?e du lundi 11 juillet 2022, au centre-ville de Port-au-Prince et dans des zones avoisinantes. Cette situation a provoqu? la panique et contraint les commer?ants ? fermer leurs commerces.

Un nouveau commissaire du gouvernement d?sign? ? la t?te du parquet de Port-de-Paix

Me Bertin Vital a ?t? d?sign?, le 8 juillet 2022, commissaire du gouvernement a.i. au parquet de Port-de-Paix. Il remplace ? ce poste Michelet Virgile. Ce dernier a ?t? mis en disponibilit? pour avoir lib?r? des pr?sum?s trafiquants d’armes et de munitions arr?t?s par la police la semaine derni?re.

Enl?vement de quatre personnes dimanche ? Port-au-Prince

Quatre personnes ont ?t? enlev?es ? Port-au-Prince, pr?cis?ment au niveau de la rue Cameau, le dimanche 10 juillet 2022. Les kidnappeurs ?taient des adolescents arm?s circulant ? bord d’un v?hicule de couleur rouge, rapportent des t?moins.

Un kidnappeur pr?sum? abattu samedi par la police

Un pr?sum? kidnappeur a ?t? tu?, le samedi 9 juillet 2022, lors d’une op?ration men?e par plusieurs unit?s de la Police nationale d’Ha?ti (PNH), ? Delmas 30. Le pr?sum? criminel ?tait accompagn? de plusieurs de ses acolytes qui ont ?chang? des tirs avec les agents des forces de l’ordre. Les malfrats ont quand m?me r?ussi ? enlever la victime, selon la PNH.

Le BINUH demande l’arr?t de la violence des gangs arm?s en Ha?ti

Le Bureau int?gr? des Nations unies en Ha?ti (BINUH) demande, dans un tweet le 8 juillet, la cessation des actes de violence perp?tr?s par des gangs arm?s dans le pays. Il dit regretter et condamner les ?ni?mes affrontements entre ces groupes arm?s ayant caus? la terreur dans les zones de bas Delmas, Croix-des-Missions, Santo, Tabarre, ainsi que dans la commune de Cit? Soleil.

Juin 2022 : plus de 7 000 Ha?tiens d?port?s par la R?publique dominicaine

Les autorit?s de la R?publique dominicaine ont rapatri? 7 491 migrants ha?tiens au cours du mois juin ?coul?, indique un rapport du Groupe d’appui aux rapatri?s et r?fugi?s (GARR). Parmi ces personnes figurent 1 050 femmes, 6 099 hommes et 156 mineurs. Ces d?portations ont ?t? effectu?es au niveau de la fronti?re d’Anse-?-Pitres, de Bellad?re, de Malpasse et de Ouanaminthe.

Conf?rence-d?bat sur la double dette de l’ind?pendance par le Centre Challenges

Ha?ti : la double dette de l’ind?pendance pay?e ? la France au XIXe si?cle (1825- 1888) ou l’histoire d’une extorsion financi?re. La conf?rence sera prononc?e par le Dr Watson Denis, historien, professeur d’histoire et de relations internationales ? l’Universit? d’?tat d’Ha?ti. Elle aura lieu le mercredi 13 juillet 2022, ? partir de 10h a.m., ? l’auditorium de la Facult? des sciences humaines (FASCH), Universit? d’?tat d’Ha?ti (UEH), avenue Christophe. Le public est cordialement invit? ? participer.

Le rectorat de l’UEH f?licite les cinq doctorants retenus pour le financement de leurs th?ses

Le Rectorat de l’Universit? d’Etat d’Ha?ti (UEH) a tenu ? f?liciter, dans une note, les cinq doctorants issus de laboratoires de recherche de l’UEH, qui ont ?t? retenus pour le financement de leurs th?ses ? la troisi?me ?dition du programme de mobilit? doctorale Ant?nor Firmin. Il s’agit de Keteleine Charles, Wisly Fid?l, Nedet Fran?ois, Marie Estella Joseph, Emmanuel Rosena.

Des associations de magistrats appuient les propositions de l’OPC en vue de la relocalisation du palais de justice

Dans une note dat?e du 11 juillet, l’Association professionnelle des magistrats (APM), l’Association nationale des magistrats ha?tiens (ANAMAH) et le R?seau national des magistrats ha?tiens (RENAMAH) d?clarent appuyer les propositions de l’Office de la protection du citoyen (OPC) en vue de la relocalisation du palais de justice. Elles saluent le cri d’alarme lanc? en date du 5 juillet 2022 par l’OPC sur l’urgente n?cessit? de relocaliser le tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince. Cette position exprim?e par l’OPC <>, soulignent-elles.

Rencontre ce lundi entre le directeur g?n?ral de la PNH et une repr?sentante du PAM

Le directeur g?n?ral de la Police nationale d’Ha?ti (PNH), Frantz Elb?, a rencontr? le lundi 11 juillet 2022, la directrice de s?curit? du Programme alimentaire mondial (PAM). La situation s?curitaire du pays et le renforcement des liens avec les autorit?s de la PNH ?taient au centre des discussions.

M?t?o : des averses orageuses et des vents pr?vus sur Ha?ti du 11 au 13 juillet 2022

Des activit?s de pluies orageuses et des vents demeurent possibles sur le pays, en fin de journ?e et en soir?e, du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2022, selon un bulletin de l’Unit? hydrom?t?orologique d’Ha?ti (UHM). Les d?partements concern?s sont le Centre, l’Ouest, l’Artibonite, le Nord, le Nord-est, les Nippes et la Grand’Anse.