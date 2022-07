Les remous de l’actualit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Des pluies orageuses et des ?pisodes de vent demeurent possibles sur le pays, en fin de journ?e et en soir?e, du mercredi 13 au vendredi 15 juillet 2022, annonce un bulletin de l’Unit? hydrom?t?orologique d’Ha?ti (UHM). Un renforcement des activit?s pluvieuses devrait avoir lieu ? l’?ch?ance de cette p?riode. Les d?partements concern?s sont le Nord, le Nord-Est, le Centre, l’Artibonite, l’Ouest, le Sud-Est et le Sud.

Une personne a ?t? tu?e et plusieurs autres bless?es par balle, le mardi 12 juillet, Martissant. Les victimes se trouvaient ? bord d’un bus assurant le transport entre Carrefour et Port-au-Prince. Des affrontements entre gangs rivaux de la zone seraient ? la base de ce drame.

Des barrages de pierres et de pneus enflamm?s ont ?t? ?rig?s sur la route de Delmas et dans d’autres endroits ce mercredi 13 juillet. Selon des riverains, ce mouvement est pour protester contre la p?nurie de carburant dans le pays depuis plusieurs semaines. Les affrontements entre gangs arm?s ? Cit? Soleil, bloquant l’acc?s aux camions-citernes au terminal de Varreux, ont compliqu? davantage la situation. Ce qui a de graves cons?quences sur diff?rents secteurs, notamment les transports.

