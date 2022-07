Les remous de l’actualit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Des ?tudiants exigent la lib?ration du docteur Greta Lataillade Roy

Un groupe d’?tudiants, issus de l’Universit? Saint Fran?ois d’Assise d’Ha?ti (USFAH), ont organis? un sit-in, ce lundi 18 juillet 2022, ? Delmas 33, en vue d’exiger la lib?ration de la doyenne de la facult? de m?decine de ladite universit?, le Dr Greta Lataillade Roy, a-t-on appris. En effet, les ?tudiants protestataires disent entendre bloquer toutes les activit?s au sein cet ?tablissement de formation sup?rieure jusqu’? la lib?ration du Dr Greta Lataillade Roy. Rappelons que la professionnelle de sant? a ?t? enlev?e le 8 juillet dernier par des hommes lourdement arm?s ? Port-au-Prince.

Enl?vement dimanche d’au moins deux personnes ? Delmas 30

Des individus arm?s ont enlev?, le dimanche 17 juillet 2022, ? Delmas 30, au moins deux personnes, dont Edner Fils D?cime, journaliste ? AlterPresse. Les victimes se trouvaient dans leurs voitures respectives, attendant de faire le plein d’essence ? la station-service de Delmas 30. Les kidnappeurs ont quitt? les lieux ? bord de trois v?hicules dot?s de gyrophare, ont rapport? des t?moins.

Rony Dumont assassin? apr?s plusieurs versements de ran?ons ? ses ravisseurs

L’homme d’affaires Rony Dumont, kidnapp? depuis plus d’un mois, a ?t? tu? par ses ravisseurs. La nouvelle a ?t? confirm?e par sa femme, Marie Andr? Ruth Th?lus, mairesse de la commune de Saut-d’Eau (Centre). Quatre versements avaient ?t? faits aux kidnappeurs en ?change de sa lib?ration. Rony Dumont a ?t? enlev? le 13 juin ? la rue Lamarre, non loin de son entreprise.

Extradition aux Etats-Unis de Maxony Germinal, fournisseur d’armes de 400 Mawozo

Maxony Germinal, un fournisseur d’armes et de munitions du gang 400 Mawozo, a ?t? extrad? vers les Etats-Unis le 16 juillet 2022, suite ? une demande formul?e par le tribunal du district de Columbia (Washington). Arr?t? le 26 avril dernier, Maxony Germinal est accus?, par la justice am?ricaine, de complicit? dans le kidnapping, en octobre 2021, des missionnaires am?ricains.

Artibonite : au moins cinq morts ? la suite de la reprise des activit?s criminelles du gang <>

La reprise des activit?s criminelles du gang d?nomm? <>, localis? dans le bas Artibonite, a d?j? caus? la mort d’au moins cinq personnes. Les malfrats, qui imposent leur volont? ? la population civile depuis environ une semaine, ont d?truit plusieurs maisonnettes dans la localit? d?nomm?e Carrefour-L?on. Ces informations ont ?t? rapport?es par le coordonnateur de l’initiative pour la paix, Andr? Saint-Louis, lors d’une intervention sur les ondes de radio Kiskeya, le lundi 18 juillet 2022. Il exhorte les autorit?s gouvernementales ? prendre leurs responsabilit?s face aux violences de cette bande arm?e.

Rencontre entre le gouvernement et des agents ex?cutifs en vue d’un retour au calme ? Cit? Soleil

Le Premier ministre Ariel Henry et le titulaire du minist?re de l’Int?rieur et des Collectivit?s territoriales (MICT), Liszt Quitel, ont rencontr?, ce dimanche 17 juillet 2022, les agents ex?cutifs de la commune de Cit? Soleil autour des conflits arm?s entre les gangs. Cette rencontre visait ? explorer toutes les pistes permettant un retour au calme ? Cit? Soleil, indique le MICT dans un tweet. La r?union entendait ?galement coordonner l’assistance en particulier aux victimes du conflit et ? la population locale.

Nippes : six individus arr?t?s pour trafic illicite de stup?fiants

Six pr?sum?s trafiquants de stup?fiants ont ?t? interpell?s ? Anse-?-Veau, ? la suite d’une op?ration men?e le 14 juillet 2022 par le Service d?partemental de la police judiciaire (SDPJ) des Nippes. Les individus arr?t?s ont ?t? identifi?s au noms de Louigeste Montas, Markenslove Ch?ry, Menos Chery, Ariol Hilaire, Esterve Boyer et Rose Mirtha Desimond. 739 grammes de marijuana (test?s par la BLTS), 15 634 gourdes et 54 dollars am?ricains ont ?t? confisqu?s par la police.

M?t?o : pluies et orages sont attendus sur Ha?ti du 18 au 20 juillet 2022

Des averses et orages isol?s sont pr?vus sur le pays, en fin d’apr?s-midi et en soir?e, du lundi 18 au mercredi 20 juillet 2022, indique un bulletin de l’Unit? hydrom?t?orologique d’Ha?ti (UHM). Ces pluies orageuses s’abattront notamment sur les d?partements du Centre, de l’Artibonite, de l’Ouest, du Nord, des Nippes et de la Grand-Anse.