Les remous de l’actualit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Stockage clandestin de carburant : deux maisons incendi?es aux Cayes

Deux maisons ont ?t? incendi?es dans la soir?e du lundi 27 d?cembre 2021, dans la commune des Cayes (Sud). L’incendie, qui a ?clat? pr?cis?ment au boulevard des Quatre-Chemins, proviendrait des produits p?troliers stock?s clandestinement dans ces deux maisons, selon le commissaire du gouvernement de ladite commune, Me Ronald Richemond. Aucune perte en vie humaine n’a ?t? enregistr?e.

D?c?s de la romanci?re Nadine Magloire

La romanci?re ha?tienne Nadine Magloire a rendu l’?me le 25 d?cembre 2021, au Canada, ? l’?ge de 89 ans. <>, lit-on dans un article publi? sur le site de la maison d’?dition ha?tienne Legs ?dition. Fille du journaliste et homme politique, Jean Magloire et de Carmen Brouard (soeur du po?te Carl Brouard), Nadine Magloire a vu le jour en 1932 ? Port-au-Prince. Elle a fait des ?tudes au Centre d’?tudes de la radiodiffusion-t?l?vision fran?aise ? Paris et ? l’?cole normale sup?rieure ? Port-au-Prince, avant de partir s’installer ? Montr?al en 1979. Elle est l’auteure du premier roman f?ministe ha?tien intitul? Le mal de vivre, paru en 1968.

? Port-de-Paix, un coup de feu a mis fin pr?matur?ment ? un bal de Nu Look

Malgr? le climat d’ins?curit? qui s?vit sur le tron?on de route entre Gros-Morne et Bassin-Bleu en raison des nombreux cas de kidnapping, le d?partement du Nord’Ouest a connu un mois de d?cembre un peu mouvement? avec quelques belles affiches, dont celles des formations musicales Krey?l La, Mass Compas qui ont r?cemment anim? des soir?es dans la cit? de Capois-La-Mort. C’est d’ailleurs l’exemple de la formation Nu Look qui s’est produit ? l’h?tel Rendez-vous Club de Port-de-Paix le lundi 27 d?cembre 2021. Malheureusement ledit h?tel a ?t? le th??tre de plusieurs sc?nes de violence. Dans la foul?e, ayant d?but? quelque peu apr?s 10h p.m., le bal de Nu Look allait prendre fin pr?matur?ment par un coup de feu tir? dont l’auteur est gard? ? vue pour de plus amples explications quant ? son intention, selon les informations recueillies par le journal. Soulignons qu’aucune perte en vie humaine n’a ?t? recens?e lors de ce regrettable incident qui a oblig? les musiciens de stopper net leur performance, ont confirm? les organisateurs de cet ?v?nement.

L’ins?curit?, le plus grand probl?me du pays, selon une enqu?te de l’OCID

L’ins?curit? civile (enl?vement et s?questration, prolif?ration de gangs, banditisme, violence, etc.) est le plus grand probl?me auquel le pays se trouve confront? en octobre 2021. C’est ce qu’estiment 62.2% des personnes interrog?es dans le cadre d’une enqu?te nationale effectu?e par l’Observatoire citoyen pour l’institutionnalisation de la d?mocratie (OCID), sur les pr?occupations de la population et son opinion sur la d?mocratie. Les donn?es relatives aux r?sultats de cette enqu?te ont ?t? collect?es aupr?s d’un ?chantillon de 3 600 m?nages, du 9 au 17 octobre 2021. <>, indique l’OCID dans un communiqu?.

Me Andr? Michel rend responsable le PHTK du climat d’ins?curit? ? Martissant

<>, a ?crit, dans un tweet, l’un des porte-parole du Secteur d?mocratique et populaire (SDP), Me Michel Andr?. Il appelle le gouvernement et la Police nationale d’Ha?ti (PNH) ? prendre leurs responsabilit?s. <>, a-t-il ?crit dans un autre tweet. Du vendredi 24 au lundi 27 d?cembre, au moins sept personnes ont ?t? tu?es et plusieurs autres bless?es ? Martissant par des gangs arm?s. Le SDP, qui faisait partie de l’ancienne opposition politique, a sign? l’accord du 11 septembre 2021, initi? par le Premier ministre Ariel Henry, en vue d’une solution ? la crise.

Rencontre entre le directeur g?n?ral de la PNH et CADDHO autour de la s?curit? des avocats et des tribunaux

Le directeur de la Police nationale d’Ha?ti (PNH), Frantz Elb?, a rencontr?, le lundi 27 d?cembre 2021, le Collectif des avocats pour la d?fense des droits de l’homme (CADDHO), a r?v?l? la PNH via son compte Twitter. Les discussions portaient sur la s?curit? des avocats et des tribunaux. L’ins?curit? galopante qui s?vit en Ha?ti n’?pargne aucun secteur. Les avocats Manette Rock Dorc?us D?jervil et Antoine Grenny sont les r?centes victimes issues du secteur de la justice. Ils avaient ?t? enlev?s le lundi 20 d?cembre dernier ? la rue Joseph Janvier, puis rel?ch?s contre ran?on le 25 d?cembre. Par ailleurs, plusieurs cas de cambriolage ont ?t? enregistr?s au tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince, dont le dernier a ?t? signal? en octobre 2021, o? un coffre-fort contenant des dossiers pendants et des documents li?s ? l’enqu?te sur l’assassinat du b?tonnier Monferrier Dorval a ?t? vol?.

Kidnapping : lib?ration de Guivenson Benjamin

Guibenson Benjamin, enlev? le 25 d?cembre, a ?t? rel?ch? dans la soir?e du lundi 27 d?cembre 2021, a appris le journal. Cette lib?ration intervient ? la suite de deux journ?es de protestation ? la rue Capois. Toutefois les informations concernant les conditions de cette remise en libert? n’ont pas ?t? communiqu?es.