Les remous de l’actualit?

Le S?nat exige la pr?sence de tous ses employ?s au bureau le lundi 10 janvier prochain

Le bureau du S?nat a ordonn? ? ses employ?s de se pr?senter ? leurs postes de travail le 10 janvier 2022 prochain, indique la direction des ressources humaines, dans un avis dat? du 5 janvier 2022. <>, annonce-t-elle. La tenue vestimentaire doit ?tre soign?e et correcte, les absents seront consid?r?s comme des abandons, lit-on dans cet avis. L’?ch?ance du mandat du S?nat continue d’alimenter des d?bats houleux. Si certains sont pour le renvoi du reste du S?nat au deuxi?me lundi du mois de janvier 2022, des s?nateurs en fonction persistent et signent que leur mandat arrivera ? terme en janvier 2023.

L’OPC exige une enqu?te autour de l’assassinat des deux journalistes

L’Office de la protection du citoyen (OPC) demande, dans une note, ce vendredi 7 janvier, aux autorit?s constitu?es de diligenter une enqu?te autour de l’assassinat, le jeudi 6 janvier 2022, ? Laboule 12, de deux journalistes ha?tiens, Amady John Wesley et Wilguens Louissaint. L’OPC en profite pour exiger aussi une investigation sur l’assassinat, le samedi 1er janvier 2022, ? Laboule 12, de l’inspecteur de police Dan Jerry Toussaint, fils de l’ancien s?nateur Dany Toussaint. Ces enqu?tes doivent ?tre men?es aux fins d’identifier les pr?sum?s auteurs de ces crimes et de les poursuivre conform?ment ? la loi p?nale. En mars 2018, le photojournaliste Vladjimir Legagneur a ?t? port? disparu ? Grand-Ravine, un quartier contr?l? par des gangs alors qu’il ?tait all? effectuer un reportage dans la zone.

Renouvellement du mandat de cinq juges

Le mandat de cinq juges a ?t? renouvel?, a inform? le minist?re de la Justice et de la S?curit? publique (MJSP) dans une note dat?e du 5 janvier 2022. Il s’agit de Chavannes Etienne et Jean Wilner Morin, juges d’instruction, et Marl?ne Bernard Delva nomm?e juge pour enfant au tribunal de premi?re instance de Port-au-Prince. Quant aux deux autres, Jean Rigaud Duret et Frito Aristil, ils sont juges d’instruction respectivement au tribunal de premi?re instance de Croix-des-Bouquets et au tribunal de premi?re instance du Cap-Ha?tien.

Rencontre ce vendredi entre le ministre de l’?ducation et des lyc?ens de la zone m?tropolitaine

Le titulaire du minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Nesmy Manigat, a organis?, le vendredi 7 janvier 2021, une r?union avec plus de 40 jeunes ?coliers sortis d’une vingtaine de lyc?es de la r?gion m?tropolitaine. L’objectif de cette rencontre ?tait de recueillir les dol?ances des lyc?ens et travailler avec eux afin de trouver des pistes de solution aux probl?mes auxquels le syst?me ?ducatif fait face.

Deux personnes tu?es par balle ? P?tion-Ville

Deux hommes ont ?t? tu?s par balle dans la soir?e du jeudi 6 janvier 2022, ? Morne Lazare, dans la commune de P?tion-Ville, a appris le journal. Les victimes identifi?es aux noms de G?lin Jean-Bertrand et H?rold Guillaume seraient des agents affect?s ? la compagnie de s?curit? PHS.

Enl?vement de deux personnes ? Croix-des-Bouquets

Le syndicaliste Paul Loulou Ch?ry et sa femme ont ?t? kidnapp?s, le mercredi 5 janvier 2022, par des individus arm?s qui feraient partie du gang 400 Mawozo. Ils s’appr?taient ? rentrer chez eux lorsqu’ils ont ?t? enlev?s. Un forte somme d’argent est r?clam?e par les ravisseurs en ?change de leur lib?ration. Paul Loulou Ch?ry est un conseiller permanent du Forum d?mocratique des travailleurs et travailleuses d’Ha?ti.

Des organisations syndicales r?clament la lib?ration de Paul Loulou Ch?ry et de sa femme

Des organisations syndicales, dont l’Association des propri?taires et chauffeurs d’Ha?ti (APCH) et Force syndicale pour sauver Ha?ti (FOSSA), unissent leur voix pour d?noncer le kidnapping du syndicaliste Paul Loulou Ch?ry et de sa femme et r?clamer la lib?ration de ces derniers. Une somme exorbitante est exig?e par les ravisseurs en ?change de la lib?ration du couple, enlev? le 5 janvier 2022 dans la commune de Croix-des-Bouquets.

Protestation des agents douaniers : situation de calme apparent observ? ? Saint-Marc

Une accalmie a ?t? constat?e ce vendredi dans la ville de Saint-Marc (Artibonite), mouvement?e par les protestations des <> de la douane. Les activit?s ont repris timidement. Des sources proches des protestataires ont parl? de l’observation d’une tr?ve, consentie pour le week-end. Des op?rations de blocage de la nationale num?ro 1, une nouvelle fois, sont pr?vues pour lundi prochain, toujours dans l’objectif d’exiger le retrait de la d?cision gouvernementale de l’ann?e derni?re, interdisant le d?douanement des effets personnels au port de la ville.

Le GTS appelle au renforcement de la s?curit? des journalistes en Ha?ti

Le Groupe de travail sur la s?curit? (GTS) appelle les autorit?s concern?es ? prendre des dispositions afin de renforcer la s?curit? des journalistes dans le pays, dans une note le vendredi 7 janvier 2022. L’organisme a fait cette d?claration ? la suite ? l’assassinat des journalistes Amady John Wesley et Wilguens Louissaint par des individus arm?s le jeudi 6 janvier 2022 ? Laboule 12, dans la commune de P?tion-Ville. <>, a d?clar? le GTS.

M?t?o : des pluies isol?es attendues en Ha?ti du vendredi 7 au dimanche 9 janvier

Des averses isol?es et mod?r?es sont pr?vues sur le pays, en soir?e, du vendredi 7 au dimanche 9 janvier 2022, selon un bulletin de l’Unit? hydrom?t?orologique d’Ha?ti (UHM). Les d?partements qui seront touch?s par ces pluies sont l’Ouest, les Nippes, le Nord et la Grand-Anse.

La ministre du Tourisme rencontre l’ambassadeur d’Espagne en Ha?ti

La ministre du Tourisme, Luz Kurta Cassandra Fran?ois, accompagn?e de sa directrice de cabinet, Savela Jacques Berenji, a rencontr? l’ambassadeur d’Espagne en Ha?ti, Sergio Cuesta, le mercredi 5 janvier 2022, dans le cadre du relancement de la coop?ration ha?tiano-espagnole dans le domaine du tourisme. Les discussions portaient sur la mise en oeuvre des projets de d?veloppement du tourisme dans les d?partements du Sud et du Sud-Est ainsi que de la formation et la mise en valeur de l’artisanat ha?tien, entre autres.