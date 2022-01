Les remous de l’actualit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Des anciens s?nateurs invit?s ? restituer des v?hicules de l’Etat en leur possession

Le S?nat de la R?publique invite, dans une note du 26 janvier 2022, huit anciens s?nateurs ? restituer les v?hicules de l’?tat en leur possession. Il s’agit de Richard L?nine Herv? Foucard, Carl Murat Cantave, Nenel Cassy, Dieudonne Luma ?tienne, Ricard Pierre, Ronald Lar?che, Onondieu Louis et Williot Joseph. <>, rappelle le bureau du S?nat dans la note susmentionn?e.

Dossier Jovenel Mo?se : Rockfeller Vincent, Claude Joseph et Bedford Claude rencontrent le secr?taire g?n?ral de l’OEA

L’ancien Premier ministre Claude Joseph et l’ancien ministre de la justice Rockfeller Vincent accompagn?s de l’ancien commissaire du gouvernement, Bedford Claude, ont rencontr?, jeudi 27 janvier 2022, le secr?taire g?n?ral de l’OEA, Luis Almagro. Les d?bats portaient sur l’avancement de l’enqu?te sur l’assassinat de l’ex-pr?sident Jovenel Mo?se, survenu le 7 juillet de 2021.

Indice de perception de la corruption 2021, encore une mauvaise note pour Ha?ti, malgr? son progr?s, selon l’ULCC

La position d’Ha?ti dans le classement mondial de l’Indice de perception de la corruption 2021 (IPC) demeure <>, souligne l’Unit? de lutte contre la corruption (ULCC). Le pays a progress? de 2 points, soit 20/100 pour l’ann?e 2021, apr?s quatre ans de r?gression et de stagnation avec le score de 18/100, rappelle l’ULCC. Ha?ti est plac? au 164e rang sur la liste des 180 pays et territoires, suivant le classement mondial de l’IPC, publi? par Tansparency International, le mardi 25 janvier 2022.

Nouvelle secousse sismique ressentie ce jeudi dans les Nippes

Une secousse sismique de magnitude 4,6 sur l’?chelle de Richter a ?t? ressentie dans le d?partement des Nippes, le jeudi 27 janvier 2022, ? 9h59. L’?picentre de ce s?isme a ?t? localis? ? l’Anse-?-Veau.

Artibonite : cinq personnes enlev?es ? bord d’un autobus

Des individus arm?s ont enlev? cinq personnes, ce jeudi 27 janvier, dans la commune de Gros-Morne (Artibonite), a appris le journal. Cet enl?vement collectif est survenu dans la localit? de Ti Boucan. Les victimes se trouvaient ? bord d’un autobus assurant le trajet Port-au-Prince / Port-de-Paix.

Publication de <>, pr?sent? et ?dit? par l’historien Watson Denis

Le Centre Challenges annonce la publication de l’ouvrage intitul?: <>, ?crit par les docteurs Lauren Derby et Richard Turist, tous deux professeurs d’histoire respectivement ? l’Universit? de Californie, ? Los Angeles (UCLA), et ? Coll?ge of William & Mary, Virginie, aux ?tats-Unis. Edit? et pr?sent? par le docteur Watson Denis, professeur d’histoire ? l’Universit? d’Etat d’Ha?ti, ce livre r?unit un ensemble d’essais, d’articles et autres textes relatifs ? l’histoire orale entre les deux pays, avant et apr?s le massacre de 1937. Cet ouvrage, qui est ? la fois un livre d’histoire et un travail de m?moire, est disponible dans les librairies ? Port-au-Prince et aux ?tats-Unis d’Am?rique.

Appel ? propositions pour la r?alisation de trois reportages audiovisuels et cinq podcasts sur les aires marines prot?g?es dans le Grand Sud

L’Association pour le climat, l’environnement et le d?veloppement durable (ACLEDD) invite les journalistes dans le Grand Sud ? soumettre des propositions de reportages et de podcasts sur les aires marines prot?g?es dans le Grand-Sud du 10 janvier au 5 f?vrier 2022. Les propositions seront ?valu?es par un panel d’experts dans le domaine de l’environnement. Les journalistes s?lectionn?s b?n?ficieront d’une formation sur l’environnement et les changements climatiques, d’un certificat de participation, d’une subvention ainsi que l’encadrement des journalistes seniors pour la r?alisation des travaux. Ceux-ci seront diffus?s ? l’?mission Ha?ti Climat sur Magik9 et sur toutes les plateformes num?riques de Ha?ti Climat et d’ACLEDD. Le formulaire de demande d’inscription inclus les termes de r?f?rence de l’appel ? propositions est disponible sur demande ? l’adresse suivante : [email protected] L’ACLEDD est une association visant ? sensibiliser, former, favoriser et r?aliser des initiatives susceptibles de promouvoir et valoriser la protection de l’environnement et l’att?nuation des effets du changement climatique en Ha?ti.

Un jeune homme tu? par balle, un chanteur de Barikad Crew accus?

Un jeune homme a ?t? tu? par balle le mercredi 26 janvier 2022, dans le quartier de Canap?-Vert. Des proches de la victime ont point? du doigt le policier et chanteur du groupe Barikad Crew, Jean Josu? Clautaire, alias Kondagana. Ce dernier a d?menti les accusations port?es ? son encontre.