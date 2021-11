Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Meteo : averses orageuses et episodes de vents sur Haiti du lundi 8 au mercredi 10 novembre

Des averses orageuses et des episodes de vents sont prevus sur Haiti, en fin d’apres-midi et en soiree, du lundi 8 au mercredi 10 novembre 2021, indique un bulletin de l’Unite hydrometeorologique d’Haiti (UHM). Les departements concernes sont le Nord-Ouest, le Nord-Est, le Nord, l’Ouest, la Grand-Anse, les Nippes, le Sud et le Centre.

Stockage illicite de carburant, le commissaire du gouvernement ordonne d’arreter les suspects

Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jacques Lafontant, ordonne a la Police nationale d’Haiti, dans une correspondance datee du 7 novembre, de depister les sites de stockage illicite des produits petroliers et de prendre des <> contre les occupants et les proprietaires desdits sites. La vente illicite des produits petroliers est l’un des facteurs a l’origine de la flambee des prix de ces produits sur le marche. Le gallon de gazoline se vend jusqu’a 2 500 gourdes au marche noir, ce qui a entraine a son tour l’augmentation des prix des transports en commun.

Les crises non resolues entraineront de graves consequences sur l’avenir d’Haiti, avertit Bruno Lemarquis

Les defis de <>, s’ils ne sont pas releves, pourraient avoir des consequences negatives supplementaires sur l’avenir a long terme du pays, previent le coordinateur resident et humanitaire des Nations unies en Haiti, Bruno Lemarquis. Il a fait cette declaration dans une interview accordee a ONU Info sur la reponse au tremblement de terre et le processus de reconstruction. Les Nations unies relevent combien l’insecurite croissante cree non seulement de nouveaux besoins humanitaires, mais entrave egalement l’acces et la reponse a la reconstruction et au relevement. Le pays fait face a une recrudescence de la violence, une penurie de carburant qui paralyse de nombreux services essentiels et au tremblement de terre d’aout qui a tue environ 2 200 personnes et laisse des centaines de milliers de personnes dans le besoin, souligne Lemarquis.

Covid-19 : Etats-Unis exigent une preuve de vaccination aux etrangers voulant entrer sur son territoire

Une preuve de vaccination anti-Covid est exigee aux voyageurs aeriens a destination des Etats-Unis d’Amerique, a annonce l’ambassade des Etats-Unis en Haiti. <>, lit-on sur le site internet de l’ambassade.

Visite en Haiti, ce lundi, du secretaire d’Etat adjoint americain

Le secretaire d’Etat adjoint americain aux affaires internationales des stupefiants et de l’application des lois, Todd Robinson, est en visite en Haiti, du lundi 8 au mercredi 10 novembre 2021, a revele un communique de l’ambassade des Etats-Unis en Haiti. Au cours de cette visite, Todd Robinson rencontrera le Premier ministre Ariel Henry, le ministre de la Justice et de la Securite publique, Liszt Quitel, et le nouveau directeur general de la Police nationale d’Haiti (PNH), Frantz Elbe, entre autres, afin de discuter de la situation securitaire du pays. <>, lit-on dans le communique.

Situation de panique ce lundi a Port-au-Prince

Des tirs nourris d’armes automatiques ont ete entendus dans divers points a Port-au-Prince, le lundi 8 novembre 2021, notamment au bas de Delmas, a Drouillard, a Cite Soleil et centre-ville de Port-au-Prince, a appris le journal, s’en est suivie une situation de panique dans lesdites zones et les environs. Des affrontements entre des groupes armes y operant seraient a l’origine de ces tirs.

Artibonite : augmentation des cas de Covid-19

La Direction sanitaire de l’Artibonite (DSA), a annonce ce weekend une importante remontee des cas de Covid-19 dans le departement. Selon le responsable, le Dr Marcel Chatelier, plus d’une centaine de cas ont ete recenses, dont sept deces. Se montrant inquiet d’une eventuelle explosion de cas, le responsable appelle la population a la vigilance et a se faire vacciner.