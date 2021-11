Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Martissant : un autobus detourne ce mercredi avec une cinquantaine de passagers

Un autobus assurant le trajet Cayes/Port-au-Prince a ete detourne avec au moins 50 passagers a bord, ce mercredi 10 novembre, par des bandits armes a Martissant. L’information a ete confirmee par Mehu Changeux, president de l’Association des proprietaires et chauffeurs d’Haiti (APCH), intervenant sur les ondes de Radio Kiskeya. Selon le syndicaliste, certains des otages ont ete liberes par les ravisseurs qui exigent une forte somme d’argent dans le cas des autres.

Arrestation de six presumes trafiquants de stupefiants a l’aeroport international Toussaint Louverture

Des agents de la Brigade de Lutte contre le Trafic des Stupefiants (BLTSS) ont arrete, le mardi 9 novembre, six individus de nationalite nigeriane pour trafic illegal de stupefiants, le mardi 9 novembre 2021, a l’aeroport international Toussaint Louverture. Identifies comme etant Peter Henry, MASIMILA Eduin, NNAMDI Godson, ONYEKWE Venus Chinaeme, NDULUE Celestine et UZOIGWE John Ikechuwu, ces individus transportaient au total 1,16 kg de cocaine dissimules dans leurs intestins. Ils ont ete places en garde a vue, en attendant les suites legales.

James Beltis represente Nou Pap Domi au Conseil national de transition

James Beltis a ete designe pour representer le Collectif Nou Pap Domi au Conseil national de transition (CNT), a l’issue d’une reunion a l’extraordinaire tenue le vendredi 5 novembre 2021. C’est ce qu’a fait savoir Nou Pap Domi dans un communique en date du 9 novembre. Prevu dans le cadre de l’accord du 30 aout dernier de la Commission pour la recherche d’une solution haitienne a la crise, le CNT devra designer les prochaines personnalites d’un executif bicephale, dont un president et un chef de gouvernement, sur la base de criteres et mecanismes prealablement etablis. Il sera compose de 14 membres, issus des secteurs sociaux et politiques.

Un vehicule des Forces armees d’Haiti incendie a Martissant

Des individus armes ont mis le feu a un vehicule appartenant aux Forces armees d’Haiti (FAd’H), dans la journee du mardi 9 novembre 2021. L’incident s’est produit dans le quartier de Martissant, suite aux affrontements entre les malfrats et les forces de l’ordre. Impuissants, les soldats des FAd’H) a bord dudit vehicule ont failli y laisser leur peau.

Artibonite : Trois presumes kidnappeurs apprehendes par la police

La Police nationale d’Haiti a mis aux arrets trois individus, le mardi 9 novembre, dans la commune de St-Michel-de-Lattalaye, dans le departement de l’Artibonite. Il s’agit de Olivier Fenelon, recherche par la police pour son implication presumee dans le kidnapping, suivi de meurtre d’une adolescente. Quant aux deux autres, Joseph Francius et Joseph Jeannot, ils sont accuses de tentative d’enlevement d’Emmanuel Bonhomme.

La FJKL revoltee par le cambriolage du greffe de Port-au-Prince

La Fondasyon Je Klere (FJKL) exprime son indignation, suite au cambriolage du greffe du tribunal de premiere instance de Port-au-Prince, survenu dans la nuit du 27 au 28 octobre 2021. La FJKL dit esperer vivement que les dossiers importants emportes pourront etre reconstitues. Elle condamne la disparition du cahier d’instruction du dossier de feu le professeur Monferrier Dorval et de tous les registres de declarations de patrimoine faites a Port-au-Prince de 2009 a nos jours. Tout en denoncant le traitement reserve a la justice, l’organisme de defense des droits humains exhorte a faire la lumiere sur les actes de cambriolage a repetition aux greffes de Port-au-Prince.

Meteo : des averses prevues jusqu’au 12 novembre sur Haiti

Des averses sont attendues en apres-midi et en soiree, les mercredi 10 et jeudi 11 novembre 2021, en Haiti selon un bulletin de l’Unite hydrometeorologique d’Haiti (UHM). Ces averses s’abattront notamment sur les departements du Nord-ouest, du Nord et de la Grand-Anse. Par contre, les activites de pluies se feront rares sur le pays, le vendredi 12 novembre.

Situation de tension ce mercredi au centre-Ville de Port-au-Prince

Des hommes lourdement armes ont sillonne quelques rues, dans le Centre-ville de Port-au-Prince et ont fait chante la poudre, a la mi-journee de ce mercredi 10 octobre 2021. Ce qui a occasionne une situation de panique dans cette zone et ses environs. Ces hommes armes, soupconnes d’etre des membres des gangs de la federation G9, ont tire sur le batiment du Ministere de l’Interieur et des collectivites territoriales (MICT), selon les premieres informations disponibles.

Crise du carburant, MSF augure d’autres fermetures d’etablissements

L’organisation Medecins sans frontieres (MSF) craint d’autres fermetures d’etablissements si la penurie de carburant se poursuit en Haiti, dans un communique en date du 10 novembre. Elle appelle a approvisionner les structures medicales de la ville en carburant. La penurie de carburant et d’eau potable menace les services medicaux et leurs patients, y compris ceux geres par MSF, lit-on dans le communique. <>, informe l’institution.

La situation d’insecurite demeure inquietante en Haiti, selon le RNDDH

Le Reseau national de defense des droits humains (RNDDH) releve une situation d’insecurite inquietante dans le pays, dans un communique de presse date du 8 novembre. Il deplore <>. Les autorites sont incapables d’assurer l’acheminement regulier et securitaire des produits petroliers dans les stations-service, critique-t-il. Ces faits prouvent combien les bandits armes sont aux commandes en Haiti, condamne le RNDDH.

Le BINUH appelle a assurer un approvisionnement <> de carburant en Haiti

Le Bureau integre des Nations unies en Haiti (BINUH) demande a tous les acteurs de mettre en oeuvre tous les efforts necessaires pour assurer un approvisionnement perenne et sur de carburant dans le pays. Toutes les parties prenantes doivent s’abstenir de toute action qui puisse compromettre les livraisons de carburant, exhorte-t-il, dans un communique date du 9 novembre. Le BINUH appelle les responsables concernes a rendre accessible le carburant a tous les Haitiens, aux services et institutions de l’Etat ainsi qu’aux industries.

Education : report de la session des recales du Bac permanent pour fevrier 2022

Le ministere de l’Education nationale et de la formation professionnelle (MENFP) informe, dans une circulaire, que la session des recales du bac permanent de l’annee academique 2021-2022 est reportee aux 21 et 24 fevrier 2022. La session des recales etait initialement prevue le mois de decembre 2021, rappelle le MENFP. L’inscription des candidats est prevue du 4 au 21 janvier 2022, indique-t-il.

L’ULCC appelle la justice a faire la lumiere sur le cambriolage du greffe de Port-au-Prince

L’Unite de lutte contre la corruption (ULCC) invite les autorites judiciaires a faire la lumiere sur le cambriolage, la semaine derniere, du greffe du tribunal de premiere instance de Port-au-Prince. Les cambrioleurs ont emporte tous les registres de declarations de patrimoines effectues par les fonctionnaires assujettis a cette obligation conformement a la loi du 12 fevrier 2012, fait-elle savoir. Les auteurs, co-auteurs et complices de ce cambriolage doivent etre identifies et punis suivant les prescrits de la loi penale, exige l’ULCC. <>, souligne-t-elle.

Arrestation aux Cayes de quatre presumes bandits dont un mineur

La Police nationale d’Haiti (PNH) a apprehende quatre individus dont un mineur, le lundi 8 novembre 2021, dans la localite de Cance, dans la commune des Cayes. Vol a mains armees, braquage et association de malfaiteurs sont les accusations retenues contre ces individus. L’un des presumes voleurs, Jean Emile Fouchard alias Blanchard, est accuse d’etre implique dans l’assassinat par balle du policier Jude Maurice, survenu le 15 mai 2021, dans un bar a Delmas 75.