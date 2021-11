Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Liberation contre rancon d’un couple kidnappe a Montagne-Noire

Les epoux Keda et Delbert Alphonse Israel ont ete relaches apres que leurs proches ont verse une rancon dont le montant n’a pas ete divulgue dans la presse. Keda a ete liberee le 7 novembre 2021, alors que son mari a recouvre sa liberte le 10 novembre. Le couple a ete enleve fin octobre 2021 a Montagne-Noire, une localite de la commune de Petion-Ville.

Meteo : des pluies isolees prevues sur Haiti du vendredi 12 au dimanche 14 novembre

Des averses isolees sont prevues dans le pays, en fin de journee et en debut de soiree, du vendredi 12 au dimanche 14 novembre 2021, indique un bulletin de l’Unite hydrometeorologique d’Haiti (UHM). Les departements concernes par ces averses sont l’Ouest, le Sud, le Centre, les Nippes et la Grand-Anse.

Le porte-parole de G9 annonce une treve en vue de la distribution du carburant en Haiti

Le porte-parole de la federation des gangs G9, Jimmy Cherisier, dit <>, a annonce une treve, jusqu’au 18 novembre prochain, quant a la violence des gangs armes notamment a Varreux, ce, en vue de favoriser la distribution du carburant dans les stations d’essence a travers le pays. Les camions-citernes peuvent venir s’approvisionner au terminal de Varreux, a declare, en conference de presse ce vendredi, Barbecue qui demande a la Police nationale d’Haiti de deplacer ses vehicules blindes disposes dans les quartiers controles par les gangs de G9.

Le Core Group preoccupe par la crise d’approvisionnement en produits petroliers en Haiti

Le Core Group se dit vivement <>. Les actes criminels violents <>, condamne-t-il. Ils entravent egalement le travail de la Police nationale d’Haiti (PMH). Le Core Group invite les acteurs politiques et economiques du pays a agir de maniere responsable dans l’interet du peuple haitien. Il les exhorte a donner la priorite au retablissement de l’ordre public ainsi qu’au fonctionnement normal des infrastructures strategiques.

Gonaives : remonte des actes d’insecurite dans la ville

Les cas de vol, viol et de braquage connaissent actuellement une forte progression dans la cite de l’Independance. Dans de nombreux quartiers, des tirs sporadiques se font entendre presque tous les soirs pendant que des individus armes depouillent en toute quietude les passants. Ce jeudi, des individus armes a motocyclette ont braque plusieurs cambistes assis en face de la cathedrale de la ville et ont emporte de fortes sommes d’argent. Dans l’inquietude de sortir tot pour leurs activites, des citoyens exigent des interventions rapides aupres des autorites.

Une personne tuee a Jeremie dans l’accident d’un camion transportant de l’essence

Le chauffeur d’un camion a ete tue dans un accident de circulation a Jeremie dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 novembre 2021, rapporte radio Kiskeya. Le drame s’est produit sur la route nationale numero 7 quand le camion en question est entre en collision avec un autobus. Ce camion qui, selon des temoins, transportait une quantite importante d’essences a explose avec son conducteur apres son renversement provoque par le choc.

Cinq presumes kidnappeurs arretes par la police dans le Sud d’Haiti

La Police nationale d’Haiti (PNH) a procede a l’arrestation de cinq individus, a Aquin (Sud) pour leur implication presumee dans l’enlevement d’une vieille dame de 80 ans nommee Adrienne Sivrain, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021. L’octogenaire est encore detenue par ses ravisseurs, ont fait savoir les autorites policieres du Sud, indiquant qu’une enquete est deja ouverte dans le cadre de ce rapt.

Carburant : les activites d’approvisionnement ont repris au terminal de Varreux, revele l’ANADIPP

Le terminal de Varreux a repris ses activites, fait savoir l’Association nationale des distributeurs de produits petroliers (ANADIPP), dans un tweet publie ce vendredi 12 novembre. Elle fait savoir aussi que les compagnies petrolieres envisagent d’approvisionner en priorite les stations-service. <>, indique l’ANADIPP. A noter que cette annonce de l’ANADIP intervient a la suite de la treve annoncee par Jimmy <> Cherisier, porte-parole de la federation des gangs G9. Des gangs de cette federation avaient bloque pendant plusieurs semaines l’acces au terminal de Varreux, empechant ainsi la distribution de l’essence dans les stations-service a travers le pays.

Les Etats-Unis encouragent les citoyens americains a planifier immediatement leur depart d’Haiti

Le Departement d’Etat americain exhorte les citoyens americains a quitter Haiti dans les plus brefs delai a travers des vols commerciaux, a cause de la situation securitaire et des defis d’infrastructure existants. Les citoyens americains doivent soigneusement considerer les risques de voyager ou de rester en Haiti, conseille-t-il, dans une alerte publiee sur le site de l’ambassade americaine. <>, previent-il.

Le GARR denonce une chasse aux migrantes haitiennes en Republique dominicaine

Le Groupe d’appui aux rapatries et aux refugies (GARR) s’indigne contre une chasse aux migrantes haitiennes, ouverte depuis quelques jours, en Republique dominicaine, dans un tweet. 45 femmes, dont 28 enceintes de plusieurs mois, ont ete rapatriees, ce jeudi a Belladere, par la migration dominicaine, condamne-t-il. De plus, 83 migrants haitiens, dont 55 femmes et 28 hommes ont ete rapatries le mercredi 10 novembre 2021 par les autorites dominicaines au niveau de la frontiere a Belladere. 25 femmes enceintes figurent dans ce groupe, precise le GARR.

Plusieurs eleves blesses, d’autres ont eu des crises d’asthme, lors d’une attaque jeudi contre le lycee Daniel Fignole

Le batiment logeant le lycee Daniel Fignole, situee entre Delmas 6 et 18, a essuye, dans la matinee du jeudi 11 novembre 2021 des jets de pierres et de bouteilles de la part d’un groupe d’individus. Des detonations d’armes a feu entendus autour du lycee ont provoque une situation de panique generale. Plusieurs eleves sont sortis avec des blessures legeres, plus d’une dizaine d’eleves et professeurs asthmatiques ont eu une crise d’asthme.

Installation du commissaire divisionnaire Pierre Rene Francois a la tete de la DAP

Le commissaire divisionnaire Pierre Rene Francois est installe, le mercredi 10 novembre 2021, a la tete de la Direction de l’administration penitentiaire (DAP) en remplacement de Dominique Spady. L’inspecteur general Jean Lionel Trecil a procede a l’installation du nouveau directeur de la DAP, en presence d’autres membres de l’institution policiere.

Un mort et un blesse a Carrefour

Un homme repondant au nom de Melinord Montinat a ete tue par balle et une autre personne a ete blessee, dans la soiree du mercredi 10 novembre, sur la route nationale numero 2 a Thor, dans la commune de Carrefour. Les circonstances dans lesquelles ont ete victimes ces deux personnes demeurent floues. La personne blessee dont l’identite n’a pas ete revelee a ete transportee d’urgence a l’hopital.