Les remous de l’actualite

L’ONU demande a l’Etat dominicain de cesser le rapatriement des Haitiennes enceintes

L’Organisation des Nations unies (ONU) demande aux autorites dominicaines de surseoir aux expulsions des femmes haitiennes enceintes, dans un communique publie ce mardi. Ces actes mettent egalement en danger l’integrite physique et la vie de ces femmes venant chercher des soins de sante dans le pays voisin, critique l’ONU. Elle appelle donc la Republique dominicaine a suspendre les actions qui violent le processus etabli dans les protocoles nationaux et les conventions et normes internationales sur l’expulsion des migrants. La semaine ecoulee, les autorites dominicaines ont expulse des centaines de ressortissants, dont des femmes enceintes, vers Haiti.

Plus de 200 migrants haitiens, dont des femmes enceintes et des enfants, deportes de la Republique dominicaine

Plus de 200 migrants haitiens ont ete refoules en Haiti par les autorites dominicaines, le 16 novembre 2021, informe le Groupe d’appui aux rapatries et aux refugies (GARR) via son compte Twitter. Parmi ces rapatries, arrives a la frontiere de Belladere a bord de cinq autobus, figurent six femmes enceintes, quatre femmes allaitantes et 15 enfants. Par ailleurs, des organisations nationales et internationales, dont l’ONU, appellent le pays voisin a suspendre ces deportations massives des migrants haitiens, notamment les femmes enceintes.

Le MCI interdit la vente de gazoline et de diesel dans des recipients

Le Ministere du Commerce et de l’Industrie (MCI) annonce l’interdiction de la vente de gazoline et de diesel dans des recipients, a partir de ce mercredi 17 novembre, dans les stations-service, dans un communique. Cette mesure est adoptee dans le souci de faciliter une distribution equitable et disciplinee des produits petroliers sur toute l’etendue du territoire national, precise le MCI. <>, exige-t-il. Tous les contrevenants a la loi seront punis avec la derniere rigueur par les autorites competentes, met-il en garde.

Artibonite : une dame enlevee en sa residence par des individus armes

Des individus armes ont enleve Phenide Louissaint en sa residence a l’Estere, une commune de l’Artibonite. Il s’agirait d’un kidnapping qui ne visait pas la victime, selon son fils, le Dr Patrick Louissaint. Les ravisseurs ont demande pour ce dernier, qui se trouvait a Port-au-Prince. Furieux de constater qu’il n’etait pas sur les lieux, les malfrats sont repartis avec la dame. Le medecin, inquiet, a demande aux ravisseurs d’epargner la vie de celle-ci et en a profite pour demander aux autorites concernees de prendre des mesures en vue de freiner les actes de kidnapping.

Zanmi Timoun appelle les autorites dominicaines a arreter la deportation des enfants haitiens non accompagnes

La Fondation <> appelle les autorites dominicaines a cesser la deportation des enfants haitiens non accompagnes, dans des conditions de violation de droits humains, dans une note. De janvier a octobre 2021, 214 petits garcons et 49 petites filles non accompagnes ont ete deportes dans des points officiels, en violation de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, denonce-t-elle. Durant la meme periode, les autorites dominicaines ont aussi rapatrie 84 autres petits garcons dans des points non officiels. Zanmi Timoun attire l’attention des autorites haitiennes sur la necessite de prendre en charge les enfants non accompagnes deportes de la Republique dominicaine a la frontiere de Belladere.

Securite : saisie de 4 fusils d’assaut dans un navire a Port-de-Paix

Les autorites policieres et judiciaires ont procede, mardi 16 novembre 2021, a la saisie de 7 armes a feu, dont 4 fusils d’assaut lors du debarquement du navire “El Shadai” a Port-de-Paix, a precise le juge Paul Blanc. D’apres le juge de paix qui a procede au constat legal, outre les fusils d’assaut confisques par les autorites competentes, deux autres armes a feu de calibre 9 millimetres ont ete egalement repertoriees parmi les pieces a conviction. Ayant diligente une enquete pour identifier les proprietaires de ces armes a feu, le juge Paul Blanc a par ailleurs confirme l’arrestation de deux personnes dans ce dossier.

Le MENFP fixe a mille gourde les frais des examens officiels pour la 9e annee fondamentale

Le ministere de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) annonce avoir fixe a mille gourdes les frais de participation aux examens officiels de la neuvieme annee fondamentale. Dans une circulaire, ce mercredi 17 novembre, le MENFP invite les directeurs d’ecoles publiques et privees ainsi que les inspecteurs d’ecoles a prendre des dispositions en vue de l’application de cette mesure.

Un prevenu retrouve mort dans une cellule du commissariat de Fond-des-Negres

Jean-Robert Alague, dit Banbou, a ete retrouve mort le mercredi 17 novembre 2021 au commissariat de Fond-des-Negres ou il etait garde a vue pour viol presume sur une jeune fille. La nouvelle a ete confirmee par le juge de paix Darson Mestien. Ce dernier a indique avoir defere le dossier de la victime au parquet de la juridiction apres l’audition de celle-ci. Des photos en circulation montrent Jean-Robert Alague attache a une corde noire. Torse nu, il portait seulement un slip. Le magistrat dit avoir trouve un drap noir dechire a l’interieur de la cellule, ce qui laisse croire que le detenu aurait utilise son drap pour s’etouffer.

Deux presumes voleurs arretes a Mirebalais

La Police nationale d’Haiti (PNH) a mis aux arrets Jean Carl Henry Jusca et Ebensky Librenus, dans la soiree du dimanche 14 au lundi 15 novembre 2021, dans la commune de Mirebalais. Vol de voiture est le chef d’accusation retenu contre ces deux individus. Deux voitures et une forte somme d’argent ont ete confisquees par la PNH lors de cette operation. Les suspects ont ete places en garde a vue dans la prison de Mirebalais pour les suites necessaires.

Attaque armee contre le sous-commissariat de Pernier

Des hommes armes ont attaque, dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 novembre 2021, le sous-commissariat de Pernier, situe dans la commune de Petion-Ville. Les assaillants ont pu etre repousses par des agents d’unites specialisees de la PNH depeches en renfort aux policiers. La Police nationale n’a jusqu’a present communique aucun bilan. Toutefois deux policiers auraient ete blesses lors de cette attaque, avons-nous appris.

Liberation des trois chauffeurs dominicains kidnappes en Haiti

Les trois camionneurs dominicains enleves en septembre dernier ont recouvre leur liberte, rapporte le media dominicain Diario Libre. Il s’agit de Wilson Rodriguez, Luis Diaz et Joel Pineda qui ont regagne leur pays dans l’apres-midi du lundi 15 novembre 2021. Une rancon de 200 000 dollars avait ete exigee en echange des trois chauffeurs. Toutefois, aucune information concernant les circonstances de leur liberation n’a ete divulguee, selon Diario Libre.

Tabarre : deux vehicules et une motocyclette incendies dans une station-service

Deux vehicules et une motocyclette en ligne pour faire le plein sont partis en fumee, dans un incendie qui a eclate, dans la matinee du mardi 16 novembre, lors d’une distribution de carburant dans une station-service situee pres de l’aeroport Guy Malary, a Clercine (Tabarre). L’origine du sinistre n’a pas encore ete identifiee. Aucune perte en vie humaine n’est a deplorer.

Arrivee prochaine d’une cargaison de 450 000 barils de carburants en Haiti

450 000 barils de carburants sont attendus, le lundi 22 novembre 2021, dans le pays, annonce le directeur general du Bureau de monetisation des programmes d’aide au developpement (BMPAD), Fils-Aime Ignace Saint-Fleur. Il s’agit de 250 000 barils de gazoline et 200 000 barils de diesel, precise le BMPAD. 45 000 barils de JET ou kerosene uniquement utilise par les avions devrait egalement arriver, ce jeudi, sur le territoire national, indique Saint- Fleur.

Une forte somme d’argent exigee pour la liberation d’une vieille dame kidnappee a Delmas

900 000 dollars americains est la somme reclamee par les kidnappeurs pour liberer Marie France Jean, selon les revelations d’un membre de sa famille dans les medias. La victime, agee de 70 ans, a ete enlevee a Delmas 75, le 14 novembre dernier, alors qu’elle rentrait chez elle.

Un nouveau comite directeur a la tete du Reseau haitien des journalistes de la sante

Le Reseau haitien des journalistes de la sante (RHJS) a desormais un nouveau comite directeur. Les membres du Reseau ont elu un nouveau comite, le dimanche 7 novembre 2021, a l’occasion de la troisieme Assemblee generale qui s’est deroulee au local du RHJS, a la rue Camille Leon. Nomme pour un mandat d’un an, ce nouveau comite est compose de cinq (5) membres : un secretaire general, Gladimy Ibraime (journaliste de Radio Tele Zantray) ; une secretaire generale adjointe, Nytale Pierre (journaliste de Radio Tele Eclair) ; une responsable de l’administration, Germina Pierre Louis (journaliste de Radio Magik 9 et redactrice au quotidien Le Nouvelliste) ; une responsable des finances, budget et tresorerie, Marie Juliane David (redactrice au RHJS) ; un conseiller de developpement institutionnel et mobilisation de ressources, Claude Bernard Serant (journaliste a Le Nouvelliste). Malgre les difficultes qui affectent le pays, les elections se sont deroulees au RHJS. Certains journalistes ont vote sur place. D’autres, contraints de se deplacer, ont pu voter en ligne.