Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Detournement de plusieurs camions de marchandises a Croix-des-Bouques

Plusieurs camions de marchandises ont ete detournes le jeudi 18 novembre 2021 dans la commune de Croix-des-Bouquets. Ces camions revenaient du marche frontalier de Malpasse, a appris le journal. Par ailleurs, la Police nationale d’Haiti (PNH) a procede, le meme jour, a l’arrestation de deux individus qui tentaient de detourner un camion de marchandises a la rue Capois.

Republique dominicaine, l’arrestation des femmes haitiennes enceintes se poursuit

19 femmes haitiennes enceintes ont ete arretees par les agents de l’immigration et des migrations en Republique dominicaine, au cours de ces dernieres quarante-huit heures, rapporte, ce vendredi, le media dominicain Listin Diario. Ces migrantes haitiennes, sans papiers, ont ete apprehendees a proximite de l’hopital regional Jose Maria Cabral y Baez, dans la ville de Santiago.

Lancement de la 18e edition du Festival Quatre Chemins

La direction du Festival Quatre Chemins procedera, le lundi 22 novembre prochain, au lancement de la 18e edition du Festival Quatre Chemins. La ceremonie de lancement aura lieu au Centre d’art, a Port-au-Prince, a compter de 2h p.m. Cette serie d’activite, organisee cette annee autour du theme <>, se deroulera du 22 novembre au 4 decembre 2021. Spectacle, conferences, projections, rencontres poetiques et autres actives seront presentees dans le cadre de cette edition.

Covid-19 : une equipe depechee par la FJKL pour depister des detenus au Penitencier national

A l’initiative de la Fondation Je Klere (FJKL), une equipe du Laboratoire national a ete depechee au Penitencier national, le jeudi 18 novembre 2021, pour realiser des tests de depistage de Covid-19. Ces tests concernaient notamment les detenus qui etaient en contact avec Gilbert Dragon. Ce dernier, en detresse respiratoire liee au Covid-19, est decede a l’hopital Bernard Mevs le 17 novembre 2021. Il a ete arrete le 14 juillet dernier pour son implication presumee dans l’assassinat du president Jovenel Moise.

Une delegation de journalistes haitiens a Madrid pour discuter de la democratie et de la crise en Haiti

Une delegation composee de 12 journalistes et representants de medias a rencontre, le vendredi 19 novembre, le president executif de l’agence de presse Europa, Asis Martin de Cabiedes, accompagne du redacteur en chef du Departement international, Daniel Herrera. Les discussions portaient sur la democratie et la crise multisectorielle qui sevit en Haiti. Cette visite est une initiative de l’institution la Casa America, en collaboration avec l’ambassade d’Haiti en Espagne.

Le GTS appelle a l’action citoyenne face a la crise multiforme en Haiti

Le Groupe de travail sur la securite (GTS) invite les citoyens et citoyennes a s’organiser en vue d’inciter. <>, croit le GTS, qui appelle au renforcement de la justice et de la police, <>. Le GTS est une organisation qui se veut apolitique. Sa mission est d’ <>. Il est compose d’une dizaine de membres, dont l’ancien directeur general de la Police nationale d’Haiti (PNH), Mario Andresol, Ashley Laraque, ancien leopard des FAd’H, Pierre Esperance, directeur executif du RNDDH.

Lancement d’une semaine de commemoration de la Journee internationale des droits de l’enfant par l’IBESR dans le Sud

Le responsable Sud de l’Institut du bien-etre social et de recherches (IBESR), Bertrand Meridien, a procede au lancement d’une semaine de commemoration de la Journee internationale des droits de l’enfant aux Cayes, autour du theme <>, mercredi 17 novembre 2021. Pour commencer cette journee prevue le 20 novembre, le responsable de l’IBESR a annonce plusieurs activites sur les droits de l’enfant, des seances d’appui psychosocial, des seances de sensibilisation et des rencontres d’echange avec les autorites de proximite sur la necessite de travailler ensemble au respect des droits de l’enfant. Le responsable Sud de l’Institut du bien-etre social et de recherches (IBESR), Bertrand Meridien, a aussi annonce qu’ils toucheront les 20 communes du departement du Sud du 19 au 26 novembre 2021 lors de cette semaine commemorative realisee de concert avec certains partenaires, tels l’UNICEF, BPM, Fondation Terre Bleue.

Arrestation de plus de 700 personnes et saisie d’environ 15 armes a feu par la Police nationale d’Haiti d’octobre a novembre 2021

Du 21 octobre au 17 novembre, la Police nationale d’Haiti (PNH) a procede a l’arrestation de 760 personnes, dont une soixantaine d’entre elles sont accusees d’etre impliquees dans des actes d’assassinat, d’enlevement, de vol, de viol, de trafic de drogue, de detention illegale d’armes a feu, entre autres. C’est ce qu’a revele le porte-parole de la PNH, Garry Desrosiers, en conference de presse, le mercredi 17 novembre, a la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Au cours de cette periode, les forces de l’ordre ont egalement saisi 15 armes a feu, a indique le porte-parole de l’institution policiere.

Une commission provisoire a la tete de l’Universite Publique du Bas-Artibonite a Saint-Marc

Le ministere de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a procede, le mercredi 17 novembre 2021, a l’installation d’une commission a la tete de l’Universite publique de bas Artibonite (UPBAS). Composee des doyens Wilfrid Azarre, Deus Deroneth et Yonel Mathieu Fleurissaint, respectivement president et membres, cette commission s’engage a refaire l’image de l’UPBAS, ternie par les denonciations internes d’irregularites academiques et economiques. Cette decision du MENFP a ete bien accueillie par les etudiants l’UPBAS, fermee depuis des mois.

Artibonite : Phenide Louissaint liberee par ses ravisseurs

Enleve le mardi 16 novembre dernier en sa residence a l’Estere par des individus armes, Phenide Louissaint a ete liberee contre rancon le mercredi 17 novembre. C’est ce qu’a annonce son fils, le Dr Patrick Louissaint, sans preciser le montant verse.