Les remous de l’actualite

Report sine die de la 16e edition du Festival international de jazz de Port-au-Prince

La Fondation Haiti Jazz a decide de reporter la 16e edition du Festival international de jazz de Port-au-Prince (Pap Jazz) a une date ulterieure au cours de l’annee 2022, a deux mois de l’ouverture de l’evenement international. Dans un communique en date du 22 novembre, elle evoque la situation securitaire de la capitale, pour justifier ce report. Un grand nombre de possibilites ont ete envisagees, mais aucune n’etait satisfaisante, pour garantir la securite du public, des musiciens locaux comme des etrangers, ou encore des 45 technicien.ne.s et benevoles oeuvrant pendant 10 jours sur les differents sites, souligne Milena Sandler, directrice generale de la Fondation. Le Pap Jazz a lieu chaque annee au cours du mois de janvier.

Me Dieunise Benjamin prend les commandes du parquet de Mirebalais

Me Dieunise Benjamin a ete nommee commissaire du gouvernement pres le tribunal de premiere instance de Mirebalais. Elle a ete informee de cette decision via une correspondance du ministere de la Justice et de la Securite publique. Me Benjamin remplace a ce poste Frantz Louis-Juste, qui y avait ete installe il y a moins de trois semaines.

Plusieurs passagers enleves a bord d’un autobus entre Gros-Morne et Bassin Bleu

Environ quinze personnes ont ete enlevees, tot le mardi 23 novembre 2021, entre les communes de Gros-Morne et de Bassin-Bleu, avons-nous appris. Elles se trouvaient a bord d’un autobus assurant le trajet Port-de-Paix/Port-au-Prince detourne par des individus armes.

Seisme du 14 aout : les pertes et dommages estimes a 1,2 milliard USD

Les pertes et dommages enregistres lors du seisme du 14 aout dernier dans le grand Sud d’Haiti sont evalues a 1,2 milliard USD. Les besoins post-catastrophe s’elevent actuellement a 1, 97 milliard USD. Ces chiffres ont ete communiques lors du lancement officiel, le mardi 23 novembre, de l’atelier de presentation du Plan d’evaluation des dommages, pertes et besoins de la peninsule du Sud ravagee par le tremblement de terre du 14 aout 2021.

Lancement ce mardi des ateliers du PDNA du Premier ministre Ariel Henry

Le Premier ministre Ariel Henry a lance officiellement, le mardi 23 novembre 2021, l’atelier de la presentation du Plan d’evaluation des dommages, pertes et besoins (PDNA) du grand Sud, devaste par le seisme du 14 aout. <>, a declare le chef du gouvernement dans un tweet. Il exhorte les acteurs a oeuvrer dans le respect des directives du PDNA, a savoir : la bonne gouvernance, la relance economique resiliente et durable, les infrastructures, l’amenagement du territoire, les moyens de subsistance, la protection et l’inclusion sociale.

La France octroie deux millions d’euros de financement additionnel pour la lutte anti-Covid en Haiti

L’ambassadeur de France en Haiti, Fabrice Mauries, a signe deux conventions de financement additionnel d’un total de deux millions d’euros en faveur de la lutte contre le Covid-19 et de la reponse post-seisme en Haiti. L’annonce a ete faite par l’ambassade de France en Haiti sur son compte Twitter. A cet evenement ont pris part des representants de diverses organisations, dont Agence France de developpement (AFD), les centre Gheskio.

Fusillade a Nazon : trois morts et plusieurs blesses

Une attaque armee a Nazon (Port-au-Prince) a fait trois morts et plusieurs blesses, dans la soiree du samedi 20 au dimanche 21 novembre. Parmi les personnes tuees figure l’agent Fritz Gerald Sanon, affecte a l’unite de la Police frontaliere (Polifront) de la Police nationale d’Haiti (PNH). L’attaque a ete perpetree par des individus circulant a motocyclette, selon des temoins.

Moise Jean Charles invite a observer les elections municipales et regionales au Venezuela

Le secretaire general du parti <>, Moise Jean Charles, a ete invite, au Venezuela, comme observateur aux elections regionales et municipales qui se sont deroulees le dimanche 21 novembre 2021. L’invitation lui a ete faite par le Conseil national electoral, une institution chargee de garantir et de superviser les elections au Venezuela.

Meteo : averses et orages attendus en Haiti du lundi 22 au mercredi 24 novembre 2021

Des averses et orages isoles sont prevus sur le pays, en apres-midi et en soiree, du lundi 22 au mercredi 24 novembre 2021, selon un bulletin de l’Unite hydrometeorologique d’Haiti (UHM). Ces pluies orageuses s’abattront notamment sur les departements du Sud, du Sud-Est, de l’Ouest et de l’Artibonite.

25 migrants haitiens deportes ce lundi de la Republique dominicaine

Les autorites dominicaines ont deporte 25 migrants haitiens, dont deux femmes enceintes et deux enfants, le lundi 22 octobre 2021, a fait savoir le Groupe d’appui aux rapatries et aux refugies (GARR), via son compte Twitter. Rapatries a la frontiere de Belladere, ces Haitiens en situation irreguliere avaient ete gardes dans un centre de detention depuis samedi dernier. Les expulsions des Haitiens continuent, malgre la promesse de suspension faite par les autorites du pays voisin. Plus de 400 Haitiens ont ete rapatries a Ouanaminthe et Belladere, les 17 et 18 novembre.