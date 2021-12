Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La cour d’appel de Port-au-Prince ordonne la liberation de l’ex-depute Arnel Belizaire et consorts

Les juges de la cour d’appel de Port-au-Prince ont ordonne, le lundi 29 novembre, la liberation de l’ancien depute Arnel Belizaire et consorts, detenus au Penitencier national. Cette decision a ete prise, a la suite d’une demande de mainlevee d’ecrou en leur faveur. La Police nationale d’Haiti (PNH) avait procede, le 30 novembre 2019, a Jacmel (Sud-Est), a l’arrestation de l’ancien depute Arnel Belizaire, Killik Cemelus Pierre, Clermont Belizaire, Joanel Paul, Garry Philemon, Mackenton Estoril, qui avaient en leur possession des fusils, pistolets et munitions, entre autres, avait indique la PNH. <> etait le chef d’accusation retenu contre eux.

Le MENFP annonce la poursuite des discussions autour des activites scolaires affectees par l’insecurite

Le ministere de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) annonce la poursuite de ses rencontres avec des directeurs d’ecoles publiques et privees en vue de la relance des activites scolaires dans les zones affectees par l’insecurite. <>, souligne le ministre du MENFP, Nesmy Manigat, lors d’une rencontre, le lundi 29 novembre 2021, avec des responsables educatifs. Le MENFP prevoit organiser d’ici une semaine une autre reunion afin d’identifier les pistes de solution au probleme de paralysie des activites scolaires.

Un ancien maire adjoint de Croix-des-Bouquets et son fils enleves ce mardi

L’ancien maire adjoint de la commune de Croix-des-Bouquets, Jonas Saint-Juste, et son fils ont ete enleves, dans la matinee du mardi 30 novembre 2021, a Bon-Repos. Ce rapt a ete commis par des individus armes, vetus d’uniforme de la Police nationale d’Haiti (PNH), selon les premieres informations disponibles.

Pres d’une centaine de cas de kidnapping signales au cours du mois de novembre, selon le CARDH

Une centaine de personnes ont ete kidnappees au cours du mois de novembre 2021, a fait savoir le Centre d’analyse et de recherche en droits humains (CARDH). 10 % de ces cas sont des rapts collectifs, a indique le CARDH.

Cayes : arrestation ce mardi d’un presume chef de gang

Domingue, ainsi connu, presume chef du gang 102 mafias operant dans le Sud, a ete apprehende par la Police nationale d’Haiti (PNH), lors d’une operation menee ce mardi 30 novembre, dans la ville des Cayes, avons-nous appris. Un autre presume membre de ce gang qui l’accompagnait a eu le temps de s’enfuir, bien que blesse par balle par des agents des forces de l’ordre.

Le ministre de la Planification et de la Cooperation externe a declare son patrimoine

Le titulaire du ministere de la Planification et de la Cooperation externe (MPCE), Ricard Pierre, a effectue, le lundi 29 novembre 2021, le depot de sa declaration de patrimoine, au tribunal de premiere instance de Port-au-Prince. Il est le premier du cabinet ministeriel, apres le Premier ministre Ariel Henry, a l’avoir fait, revele un tweet du MPCE. L’ex-senateur de la Republique a invite ses pairs a suivre son exemple, conformement a la loi du 12 fevrier 2008.

<>, un projet pour sensibiliser aux violences basees sur le genre

Le Collectif pour la promotion des arts urbains et de l’art contemporain (CPAUAC) a mis en oeuvre, ce mardi 30 novembre, son projet baptise <>. S’inscrivant dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences basees sur le genre, ce projet vise a eduquer les garcons et les filles sur les violences faites aux femmes. Il souhaite aussi encourager le changement de comportement violent vis-a-vis des femmes et des filles, a travers des ateliers de graffiti et de formation sur les violences basees sur le genre (VBG), aux Cayes et a Port-au-Prince. Debutee le 25 novembre, date de la journee internationale pour l’elimination de la violence a l’egard des femmes, la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences basees sur le genre se poursuit jusqu’au 10 decembre, date de la Journee des droits humains.

Une organisation des parents d’eleves condamne l’enlevement du directeur du college Coeur de Jesus

L’Union des parents progressistes d’Haiti (UPEPH) a condamne le kidnapping du directeur du college Coeur de Jesus, Sony Guichard, survenu le 29 novembre 2021. L’UPEPH reclame la liberation de Sony Guichard tout en appelant les autorites concernees a prendre leurs responsabilites face a l’insecurite generalisee dans le pays.

Deux presumes bandits tues par la police a Verrettes

Deux presumes bandits ont ete tues dans des echanges de tirs avec des agents de la Police nationale d’Haiti, a Doda, dans la commune de Verrettes, dans la nuit du 25 au 26 novembre 2021. Vol de voiture, vol a main armee, braquage sont les actes reproches a ces presumes bandits, selon le commissaire du gouvernement de Saint-Marc, Me Moise Deristin.

Taiwan octroie un lot de materiel a des organisations feministes en Haiti

L’ambassadeur de la Republique de Chine (Taiwan) a fait don d’un lot de materiel a la Plateforme des organisations de femmes pour le developpement (POHFAD). Ce materiel comprend des machines a coudre et a moudre ainsi que des masques anti-Covid 19. Taiwan vise, grace a ce don, a renforcer la capacite de la POHFAD a former des meres adolescentes et a encourager l’autonomie feminine.