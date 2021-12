Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Rencontre ce jeudi entre le ministre de la Justice et le CSPJ

Le titulaire du ministere de la Justice et de la Securite publique (MJSP), Me Berto Dorce a rencontre, ce jeudi, les membres du Conseil superieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), dans les locaux de l’Ecole de la magistrature (EMA). Les discussions portaient autour d’une collaboration etroite entre le CSPJ et le MJSP dans la lutte contre la detention preventive prolongee.

Youri Latortue fustige l’augmentation du prix des produits petroliers

Le coordonnateur national du Parti Ayiti an Aksyon (AAA), Youri Latortue, denonce la decision du gouvernement d’augmenter les prix des produits petroliers sur le marche local. Cette decision va aggraver les conditions de vie de la population, a argue l’ex-senateur de la Republique, rappelant un ensemble d’alternatives proposees aux autorites dont la reduction du nombre de ministeres passant de 18 a 12 et l’elimination des postes de directeurs generaux adjoints, en vue de compenser les pertes liees a la subvention desdits produits. Rappelons que l’augmentation des prix des produits petroliers a la pompe sera effective a partir du vendredi 10 decembre prochain.

La France fait don de 880 000 euros en faveur des enfants malnutris en Haiti

La France a octroye un don de 880 000 euros a l’UNICEF dans le cadre de la lutte contre la malnutrition en Haiti, a revele l’organisation dans un communique, le jeudi 9 decembre 2021. Ce fonds a finance deux projets visant l’amelioration de la qualite de la prise en charge de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans, notamment dans le grand Sud, ravage par le seisme du 14 aout dernier, a explique le communique.

96 000 enfants atteints de malnutrition aigue en Haiti en 2021

Environ 96 000 enfants souffrent de malnutrition aigue en Haiti en 2021, a rapporte un communique de l’UNICEF, ce jeudi 9 decembre. Parmi ces enfants, plus de 38 000 presentent la forme aigue severe de malnutrition. <>, a alerte le communique.

L’USAID lance un projet pour l’avancement du secteur agricole en Haiti

L’Agence des Etats-Unis pour le developpement international (USAID) annonce le lancement officiel du projet la Resilience et l’avancement du secteur agricole d’Haiti (RASAH). Le projet cible plus de 25 000 agriculteurs haitiens ruraux, en particulier les groupes marginalises tels que les femmes et les jeunes. Il sera implemente dans 32 communes, dont 10 communes dans le Nord, 9 communes dans le Nord-Est, 3 communes dans le Plateau central, et 10 communes dans le Sud.

Ariel Henry souhaite un renforcement de la lutte contre la corruption

Le Premier ministre Ariel Henry encourage les organes de controle et d’enquete, en particulier l’Unite de lutte contre la corruption (UlCC), <>. Cette lutte contre la corruption aidera a mettre les maigres ressources dont dispose l’Etat au service des plus vulnerables, declare-t-il. Par consequent, le chef du gouvernement invite les citoyens a denoncer les actes de corruption et a soutenir l’Etat en vue du bien-etre de la collectivite.

Emmanuel Raphael laureat de la premiere edition du prix <>.

Emmanuel Raphael est le gagnant de la premiere edition (2021) du Prix <> du barreau de Port-au-Prince. Cette recompense lui a ete octroyee pour son ouvrage intitule <>. La ceremonie de remise de prix a eu lieu, le jeudi 9 decembre 2021, a Port-au-Prince. Ce concours a ete realise a l’initiative du barreau de Port-au-Prince en collaboration avec le MJSP. Il vise a recompenser l’avocat-chercheur dont le travail scientifique contribue a la modernisation, a l’evolution du droit haitien et a l’enrichissement de la doctrine.

Un responsable d’une station-service arrete a Fort-Liberte

La Police nationale a procede a l’arrestation d’un proprietaire d’une station d’essence, le mercredi 8 decembre 2021, dans la commune de Fort-Liberte. Ce dernier est accuse de vente illicite de produits petroliers, a fait savoir le commissaire du gouvernement de la commune, Enaud Zephirin.