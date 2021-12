Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Mouvements de protestation dans la zone metropolitaine contre l’augmentation du prix du carburant

Des barricades de pneus enflammes, des branches d’arbres et des vehicules ont ete constates, ce vendredi 10 octobre, en divers endroits de la zone metropolitaine notamment a Pelerin 5, Lalue et Delmas. Ces mouvements de protestation visaient a forcer le Premier ministre Ariel Henry a faire le retrait de sa decision de reviser a la hausse le prix de l’essence sur le marche local. Le gallon de gazoline est passe de 201.00 a 250.00 gourdes (soit une augmentation de 24.38%), le diesel de 169.00 a 353.00 gourdes (109%) et le kerosene de 163.00 a 352.00 gourdes (115.95%). Des chauffeurs des transports en commun ont deja commence a augmenter les prix des trajets, alors que le gouvernement avait declare que ces derniers ne connaitraient aucune augmentation.

Ajustement du prix du carburant : la route nationale numero 1 bloquee par des protestataires

Des protestataires se reclamant du secteur paysan ont bloque la route nationale numero un, ce vendredi 10 decembre pour manifester leur indignation contre la decision du gouvernement d’augmenter les prix des produits petroliers. Ils considerent <> le fait que des dirigeants decident d’augmenter le prix de l’essence dans un contexte ou la population haitienne est en proie a la vie chere et la misere. Ils annoncent d’autres actions plus decisives dans le cadre de leur mouvement afin d’inciter le Premier ministre Ariel Henry a repondre favorablement a leur revendication.

Protestations a Camp-Perrin contre l’augmentation du prix des transports en commun

Des habitants de la commune de Camp-Perrin ont manifeste dans les rues, ce vendredi 10 decembre, pour denoncer l’augmentation du prix du transport a la suite de l’ajustement des prix des produits petroliers a la pompe par le gouvernement place. Les chauffeurs de camionnettes ont revu a la hausse le prix du transport passant de 50 a 100 gourdes. Vers 10h ce matin, la route nationale #7 menant a la Grand-Anse et des arteres de cette commune du Sud du pays ont ete bloquees par les protestataires. Parallelement, la ville des Cayes, chef-lieu du departement du Sud, est restee paisible et toutes les activites fonctionnaient normalement.

Le gouvernement appelle a redoubler d’efforts pour ameliorer la situation des droits humains en Haiti

Le Premier ministre Ariel Henry estime qu’il est necessaire de redoubler d’efforts pour ameliorer la situation des droits humains en Haiti, a l’occasion de la Journee internationale des droits de l’homme, ce 10 decembre. <>, declare Ariel Henry. Le Premier ministre rappelle que la protection et la promotion des droits humains constituent l’une des priorites de son gouvernement. La date du 10 decembre marque aussi la commemoration de la Declaration universelle des droits de l’homme, adoptee en 1948.

Le RNDDH plaide en faveur d’une eradication de la corruption dans les institutions etatiques

Le Reseau national de defense des droits humains (RNDDH) recommande aux autorites concernees de prendre des dispositions <> pour eradiquer la corruption dans les institutions etatiques. Dans un rapport de plaidoyer pour une meilleure connaissance des institutions etatiques, le RNDDH exige des autorites etatiques une reforme des boites de l’Etat, a l’occasion de la Journee internationale de lutte contre la corruption, celebree ce 9 decembre. <>, revele-t-il. De plus, les services dans ces institutions <>, denonce l’organisme de defense des droits humains.

Rencontre entre le ministre Nesmy Manigat et des directeurs departementaux d’Education

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Nesmy Manigat, a tenu sa premiere reunion de travail avec les responsables des directions departementales d’Education (DDE), le jeudi 9 decembre 2021. Lors de cette rencontre, le ministre Manigat a affirme sa volonte de mobiliser les protagonistes educatifs a s’impliquer dans la comprehension de ces problemes et a la recherche de solutions necessaires. Le titulaire a fait comprendre que ces echanges avec les acteurs du premier plan du systeme educatif sont necessaires pour mieux comprendre la realite de l’ecole haitienne.

Arrestation de trois presumes bandits a Petion-Ville

Les agents de la Police nationale d’Haiti (PNH) ont arrete trois presumes bandits le jeudi 9 decembre 2021 dans la commune de Petion-Ville. Ces trois individus identifies aux noms de Jonas Cleny, alias Ti Jona, chef de gang de Jalousie (Petion-Ville), Joissaint Sonnel et Kely Sanon, etaient activement recherches par l’institution policiere. Ils sont accuses de meurtre, vol de motocyclettes, ranconnement, de cambriolage entre autres.

Kidnapping : les trois employes de la compagnie Rhum Barbancourt liberes

Les trois employes de la compagnie Rhum Barbancourt ont recouvre la liberte le mardi 7 decembre 2021, apres avoir ete sequestres pendant une quinzaine de jours. Ces derniers ont ete kidnappes le 25 novembre dernier, a Tibe, une localite de la commune de Croix-des-Bouquets. Aucune information concernant les conditions de leur liberation n’a ete communiquee.

Gonaives : la route nationale numero 1 bloquee ce vendredi matin

A l’entree sud de la ville des Gonaives, pres de Trois-Ponts, plusieurs camions ont ete mis en travers de la route nationale numero 1, ce vendredi matin. Plusieurs vehicules des transports en commun restent alignes en attendant une eventuelle intervention des autorites. Sur place, il n’y a aucun manifestant. Un mouvement qui fait suite a l’annonce de la hausse du prix de l’essence sur le marche national.

Liberation contre rancon de l’employe du MJSP et de son agent de securite

L’employe du ministere de la Justice et de la Securite publique (MJSP) Jocelyn Rommus et son agent de securite enleves le 6 decembre dernier ont ete relaches contre rancon dans la soiree du jeudi 9 decembre 2021. Toutefois la somme versee reste inconnue.

Assassinat de Jovenel Moise : trois anciens hauts fonctionnaires de l’Etat convoques par le juge Orelien

L’ex-ministre de la Justice et de la Securite publique Rockfeller Vincent, celui des Affaires etrangeres et des Cultes Claude Joseph, egalement ex-Premier ministre et l’ancien directeur general de la Police nationale d’Haiti (PNH) Leon Charles ont ete invites au cabinet du juge instructeur Garry Orelien. L’audition de ces trois anciens hauts fonctionnaires est prevue du 13 au 16 decembre prochains, dans le cadre du dossier d’assassinat de l’ex-president Jovenel Moise, en sa residence privee a Pelerin 5, le 7 juillet dernier.