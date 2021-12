Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Assassinat de Jovenel Moise : l’audition de Rockfeler Vincent, prevue ce lundi, n’a pas eu lieu

L’ancien ministre de la Justice et de la Securite publique Rockfeler Vincent ne s’est pas presente, ce lundi 13 decembre, au cabinet du juge Gary Orelien, charge d’instruire le dossier d’assassinat de l’ex-president Jovenel Moise. Evoquant des raisons d’insecurite, les avocats de Me Vincent ont demande que son audition soit realisee par video-conference.

Trois personnes, dont un enfant de neuf ans, kidnappees a Delmas

Trois personnes d’une meme famille, dont un enfant de neuf ans, ont ete enlevees dans la soiree du samedi 11 decembre 2021 a Delmas 41 (commune de Delmas), a appris le journal. Les ravisseurs ont exige une somme exorbitante en echange de la liberation des victimes.

Deux personnes tuees dans un accident de la circulation a Port-au-Prince

Au moins deux personnes, dont le policier Mackenson Tanis, ont peri dans un accident de la route, dans la soiree du 11 decembre 2021, a Canape-Vert, Port-au-Prince. Le drame s’est produit quand la motocyclette qui transportait les victimes est entree en collision avec une voiture, avons-nous appris. Le conducteur de la motocyclette est decede sur le coup. Quant audit policier, il est mort sur le chemin de l’hopital.

Augmentation des prix des produits petroliers : protestation dans plusieurs points de la capitale

Des mouvements de protestation contre l’augmentation des prix des produits petroliers ont ete constates notamment a Delmas et a Petion-Ville, le lundi 13 decembre 2021. Des protestataires ont entrepose un bus en travers de la route de Delmas, paralysant ainsi la circulation a Delmas 60.

L’ex-magistrat de la commune de Pilate retrouve mort

L’ancien maire de la commune de Pilate (Nord), Watson Saintil, a ete retrouve mort, vendredi 10 decembre 2021, en sa residence privee a Onaville. Il s’agirait d’un suicide selon les premieres informations disponibles. Une arme a feu a ete retrouvee pres du corps, a fait savoir le juge de paix Pierre Louis Bernard qui en a fait le constat.

Un haut grade de la police nationale assassine par balle a Tabarre

Waglet Rosignac, un inspecteur divisionnaire de la Police nationale d’Haiti (PNH), a ete tue par balle, le vendre 10 decembre 2021, a Tabarre 52, a appris Le Nouvelliste. Le crime aurait ete commis par des individus armes circulant a motocyclette.

Meteo : des pluies isolees prevues sur Haiti du lundi 13 au mercredi 15 decembre

Des averses isolees restent possibles sur le pays, en fin d’apres-midi et en soiree, du lundi 13 au mercredi 15 decembre 2021, a indique un bulletin de l’Unite hydrometeorologique d’Haiti (UHM). Les departements concernes sont la Grand’ Anse, le Sud, le Sud-Est et l’Ouest.

24 avocats du barreau de Port-au-Prince formes en ethique et deontologie

24 avocats du barreau ont beneficie d’une formation sur l’ethique et la deontologie, du 8 au 10 decembre 2021. Cette formation a ete organisee dans le cadre d’un partenariat tripartite entre l’ASF/Canada, l’ecole du barreau du Quebec et le barreau de Port-au-Prince. Elle vise a aider les avocats a respecter les regles d’ethique et de deontologie.

Lancement de la deuxieme edition du Festival du livre <>

Les editions Gouttes-Lettres lance leur deuxieme edition du Festival du livre <>, les vendredi 17 et samedi 18 decembre prochain autour du theme : L’humanite entre destruction et sublimation, cet evenement culturel, presentera diverses activites, comme l’exposition de peinture, des conferences-debats, la projection de films-documentaires, des representations theatrales et de l’animation musicale.