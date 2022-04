Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ANAGH indignee par le deces de Me Richard Edma dans le crash d’avion a Carrefour

L’Association nationale des greffiers haitiens (ANAGH) dit avoir appris avec consternation et indignation la mort tragique de Me Richard Edma, greffier au tribunal de premiere instance de Jacmel, survenue lors de l’accident d’un petit avion, le 20 avril 2022, dans la commune de Carrefour. Dans une note, le vendredi 22 avril, l’ANAGH pointe du doigt l’insecurite a Martissant comme l’un des facteurs a la base de ce drame. <>, ajoute l’ANAGH.

Signature prochaine d’un accord de cooperation entre l’UEH/ UPR et RED CLARA

Le rectorat de l’Universite d’Etat d’Haiti (RUEH) et l’Unite de coordination du Reseau des universites publiques et regionales (RUPR) signeront, le jeudi 28 avril 2022, un accord avec la Cooperation latino-americaine des reseaux avances (RED CLARA). Cet accord facilitera la connexion de ces deux universites haitiennes avec des reseaux technologiques et academiques et de recherche de l’Amerique latine, precise une note du RUEH. Le rectorat de l’UEH rappelle avoir cree, le 6 avril 2022, une commission mixte UEH/ UPR pour assurer les conditions optimales de la mise en application dudit accord du cote haitien.

Le MENFP projette d’experimenter de nouveaux programmes elabores suivant l’approche par competence

Le ministere de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) entend experimenter, dans 20 ecoles fondamentales dans l’Ouest et le Centre, les nouveaux programmes elabores suivant l’approche par competence pour la 7e annee fondamentale (A.F.), dans le courant de la prochaine annee academique 2022-2023. La meme operation sera reprise, chaque annee, avec la meme rigueur et suivant la meme approche, pour les classes de 8e et de 9e A.F, informe, dans une note, le MENFP. Les programmes pour ces classes sont deja elabores et valides, fait-il savoir. L’experimentation prochaine de ces nouveaux programmes rentre dans le cadre du projet Nouvelle education citoyenne tournee vers l’avenir (NECTAR) qui appuie le MENFP dans la reforme curriculaire.

9e edition de la << semaine de la propriete intellectuelle

Le Bureau haitien du droit d’auteur (BHDA) annonce, dans une note datee du 20 avril 2022, le lancement de la 9e edition de la <>. Cet evenement se deroulera du 25 au 29 avril prochains, autour du theme : <>. Conferences-debats, expositions, rencontres et remises de bourses seront au menu des activites.

Flambee des prix de produits, le MCI promet de controler <>

Le ministere du Commerce et de l’Industrie (MCI) compte prendre des mesures visant a mieux reguler le marche et controler toute forme de concurrence deloyale, dans le contexte de flambee spectaculaire des prix des produits de consommation. Cette annonce a ete faite suite a des visites d’inspection effectuees, le 20 avril 2022, par ses agents dans des supermarches a Petion-Ville. Si certains produits affichent une difference de prix allant de 10 a 25 gourdes, d’autres se vendent a des ecarts de prix nettement plus eleves, a constate le MCI.

Deux presumes bandits abattus par la police a Croix-des-Bouquets

Colby Saintlus, alias <> et Emmanuel ainsi connu, ont ete tues dans des echanges de tirs avec la Police nationale d’Haiti (PNH) lors de deux interventions separees, le jeudi 21 avril 2022, dans la commune de Croix-des-Bouquets. Membre presume du gang 400 Mawozo, Emmanuel etait en possession d’un fusil d’assaut au moment de l’operation. Quant a Colby Saintilus, il est accuse de planification de kidnapping a Michaud, une localite de cette commune.

La coordonnatrice du PNCS auditionnee par l’ULCC

La coordonnatrice du Programme national de cantines scolaires (PNCS), Djina Guillet Delatour, a repondu aux questions de l’Unite de lutte contre la corruption (ULCC), le 20 avril 2022, concernant les allegations selon lesquelles elle aurait detourne des produits alimentaires destines a l’institution. Selon Mme Delatour, la convocation de l’ULCC est tout a fait normale. <>, a-t-elle ajoute.

Meteo : averses et orages prevus sur Haiti du 20 au 22 avril 2022

Des pluies orageuses demeurent possibles sur le pays en fin de journee et en soiree, du vendredi 22 au dimanche 24 avril 2022, selon un bulletin de l’Unite hydrometeorologique d’Haiti (UHM). Les endroits concernes sont les departements du Nord-Ouest, de l’Artibonite, de l’Ouest, du Centre, des Nippes, du Sud-Est et de la Grand’Anse, ainsi que le golfe de la Gonave.