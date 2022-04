Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Deces du journaliste Carl Dieudonne

Le journaliste Carl Dieudonne a rendu l’ame, le dimanche 24 avril 2022, a l’age de 49 ans. La nouvelle a ete confirmee par ses proches. Carl Dieudonne a travaille dans plusieurs medias de la capitale, dont TeleMax, radio Mega et radio/tele Zenith.

Vive tension ce lundi a Croix-des-Bouquets

Une situation de vive tension est survenue le lundi 25 avril 2022, a Croix-des-Bouquets, suite a des tirs a repetition enregistres dans cette commune et des zones adjacentes, depuis le weekend ecoule. Des affrontements entre gangs rivaux sont a l’origine de ces detonations, selon les informations parvenues au journal. Des familles auraient deja quitte leurs maisons pour se mettre a l’abri.

Paludisme: Haiti veut atteindre l’arret de toute transmission locale d’ici 2025

Le pays s’est engage a atteindre l’objectif zero transmission du paludisme au niveau local d’ici 2025. C’est ce que fait savoir le ministere de la Sante publique et de la Population (MSPP) a travers une note publiee le lundi 25 avril 2022, a l’occasion de la commemoration de la Journee mondiale de lutte contre le paludisme. <>, explique le MSPP tout en recommandant aux patients de se rendre a l’hopital des l’apparition des premiers symptomes. 97 % des patients ont ete diagnostiques en 2021, pris en charge et traites, indique-t-il.

Croix-des-Bouquets : deux presumes bandits abattus par la PNH le weekend ecoule

Deux membres presumes de gang ont ete tues dans des echanges de tirs avec des agents de la Police nationale d’Haiti, le weekend ecoule, revele l’institution policiere via les reseaux sociaux. Il s’agit de <>, ainsi connu, et Mackenlo Francois operant respectivement a <> et <>, deux localites situees dans la commune de Croix-des-Bouquets.

Le GTS exhorte le gouvernement a garantir la protection de Pierre Esperance

Le Groupe de travail sur la securite (GTS) interpelle le gouvernement d’Ariel Henry sur sa responsabilite d’assurer la protection du directeur executif du Reseau national de defense des droits humains (RNDDH), Pierre Esperance, et des membres de ladite institution. Le GTS se dit consterne par les menaces qui pesent sur la securite et la vie de Pierre Esperance, un de ses membres. En ce sens, il appelle le pouvoir en place a instruire les chefs de parquet, <>.

Centre : arrestation de deux individus par la police

Des agents de la Police nationale d’Haiti ont arrete deux individus, le samedi 23 mars 2022, lors d’un controle de routine au niveau de la route nationale numero 3. Il s’agit de Calixte, accuse de braquage et association de malfaiteurs, et Fanel Layanne, arrete pour son implication presumee dans une affaire de detournement de mineure. Une arme artisanale et trois cartouches de calibre 12 ont ete saisies. Quant aux interpelles, ils ont ete places en garde a vue.

Penurie de carburant : annulation de certains vols locaux, annonce Sunrise Airways

La compagnie aerienne Sunrise Airways annonce, lundi 25 avril 2022, que certains de ses vols interieurs vers Jeremie, Cayes et Cap-Haitien seront retardes ou annules. Cette decision a ete prise en raison de la penurie d’essence a l’aeroport international de Toussaint Louverture.

Un dialogue pour les productions journalistiques en matiere de lutte contre les VBG

Le ministere de la Culture et de la Communication et le ministere a la Condition feminine et aux Droits des femmes ont organise, le lundi 25 avril 2022, un dialogue strategique sur les Violences basees sur le genre (VBG), pour les productions journalistiques en matiere de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. <>, a indique la titulaire du MCFDF, Sofia Loreus, dans son allocution. Des associations de presse et le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) ont pris part a cette activite.

Un nouveau recteur a l’Universite publique du Nord au Cap-Haitien (UPNCH)

Un nouveau recteur a ete installe, le mercredi 20 avril 2022, a l’Universite Publique du Nord au Cap-Haitien (UPNCH). Il s’agit du Dr Joram Vixamar, un ancien etudiant de la premiere promotion de l’UPNCH (2007-2011). Le nouveau recteur, le Dr Joram Vixamar, dans son discours de circonstance, a opte pour la stabilite et le bon fonctionnement de l’UPNCH a travers un plan d’action qu’il a presente a l’assemblee, apres avoir presente son parcours a l’UPNCH.

Meteo : pluies et orages sont attendus sur Haiti du 25 au 27 avril 2022

Des averses orageuses restent possibles sur le pays, en fin d’apres-midi et en soiree, du lundi 25 au mercredi 27 avril 2022, selon un bulletin de l’Unite hydrometeorologique d’Haiti (UHM). Les precipitations tomberont notamment sur les departements de l’Artibonite, de l’Ouest, du Centre, des Nippes, du Sud-Est et de la Grand’Anse ainsi que le golfe de la Gonave.