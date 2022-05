Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le BSA denonce l’inaction du gouvernement face aux violences des bandits armes

Le Bureau de suivi de l’accord du 30 aout, dans une note du 3 mai, dit denoncer le gouvernement d’Ariel Henry qui ne fait rien pour freiner les violences des gangs armes enregistres notamment a l’entree nord de Port-au-Prince et a Martissant. Le BSA appelle les differents secteurs de la vie nationale a se mobiliser et a entreprendre des actions publiques et diplomatiques necessaires afin de pousser les autorites gouvernementales a mettre fin au phenomene de l’insecurite.

Le transfert de Yonyon aux USA est une honte pour la justice haitienne, selon Pierre Esperance

Le transfert aux USA du chef du gang 400 Mawozo, Germine Joly alias Yonyon, est une <> pour la justice haitienne, juge Pierre Esperance du Reseau national de defense des droits humains (RNDDH). Intervenant sur radio Magik9 ce 4 mercredi mai, il dit regretter que la justice haitienne n’ait pas ete en mesure de prendre des dispositions pour le juger.

Insecurite : <>

Le gouvernement d’Ariel Henry n’a pas decrete l’etat d’urgence securitaire, a fait savoir le bureau de communication de la Primature dans un tweet, mardi 3 mai 2022. Cette communication dit apporter un dementi formel aux rumeurs ou a un arrete circulant a travers les reseaux sociaux selon lesquelles un arrete d’etat d’urgence securitaire serait pris par le gouvernement.

Hinche : MAST et OAVCT en greve depuis plusieurs semaines

Des employes des bureaux du ministere des Affaires sociales et du Travail (MAST) et ceux de l’Office d’assurance vehicules contre tiers (OAVCT) de la commune de Hinche observent un arret illimite de travail depuis plusieurs semaines. Ce mouvement tourne autour de plusieurs revendications, dont le paiement de plusieurs mois d’arrieres de salaire et un ajustement salarial.

Une femme d’affaires enlevee mardi a Port-au-Prince

La proprietaire d’une entreprise de fabrication de blocs a ete kidnappee, le mardi 3 mai 2022, a l’avenue Martin Luther King, non loin de la Natcom. Les ravisseurs, lourdement armes, ont investi les locaux de l’entreprise, plaque au sol les employes avant de repartir avec la victime, selon les informations parvenues au journal. Des barricades de pneus enflammes et autres objets ont ete dresses dans la zone susmentionnee en signe de protestation contre ce rapt.

Signature d’un protocole d’accord entre le MCC et des associations socioculturelles

Le ministere de la Culture et de la Communication (MCC) et plus d’une vingtaine d’associations culturelles ont signe un protocole d’accord, le mercredi 4 mai 2022, au local du Musee du Pantheon national haitien (MUPANAH). La Signature de cet accord s’inscrit dans le cadre de l’annee de La belle amour humaine, celebree en hommage a l’ecrivain Jacques Stephen Alexis. Elle vise, entre autres, a elargir l’offre culturelle en Haiti, selon la titulaire du MCC, Emmelie Prophete Milce.

Kidnapping : liberation du conseiller agricole dominicain

Le conseiller agricole de l’ambassade dominicaine en Haiti, Carlitin Guillen Tatis, a recouvre sa liberte le mardi 3 mai 2022. La nouvelle a ete confirmee par le ministre dominicain des Affaires etrangeres, Roberto Alvarez, dans un tweet, ce 4 mai. Les circonstances de la liberation du diplomate dominicain, enleve le 29 avril dernier, n’ont pas ete revelees dans la presse.

L’homme d’affaires Alcero Marc-Arthur libere

Le pasteur Alcero Marc-Arthur a ete relache contre rancon, le mercredi 4 mai 2022, deux jours apres son enlevement a Petion-Ville. Le journal a egalement appris la liberation de l’homme d’affaires Jean Marc Antoine, enleve le 1er mai dernier a Delmas 83.

Meteo : pluies et vents attendus sur Haiti du 4 au 6 mai 2022

Des activites de pluies et des vents sont prevus sur le pays, en soiree, du mercredi 4 au vendredi 6 mai 2022, indique un bulletin de l’Unite hydrometeorologique d’Haiti (UHM). Les departements concernes sont le Centre, l’Artibonite, l’Ouest, le Sud-Est et la Grand’Anse.