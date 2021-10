Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: >Le Nouvelliste

L’Unesco celebrera le 250e anniversaire de naissance de Catherine Flon

<>. C’est ce que revele un communique de la delegation permanente de l’Unesco date de ce vendredi 15 octobre 2021. <>, poursuit le communique. La date fixee pour cet evenement est le 18 mai 2022, qui sera la fete du drapeau haitien.

Cinq cadavres decouverts ce vendredi a Gressier

Cinq corps sans vie (quatre hommes et une femme) ont ete retrouves, vendredi 15 octobre 2021, dans la commune de Gressier. Les victimes dont l’identite reste encore inconnue, avaient des impacts de balles sur leurs corps, a fait savoir le juge de paix Woosbens Desmornes, qui a fait le constat legal.

La CE-JILAP appelle le gouvernement a mettre un frein aux actes de kidnapping

La Commission episcopale Justice et Paix (CE-JILAP) demande aux autorites de l’Etat a prendre de bonnes dispositions institutionnelles en vue de stopper le phenomene du kidnapping qui decapitalise les familles et seme la terreur au sein de la population haitienne. Dans une note en date du 14 octobre 2021, la Ce-Jilap appelle a la creation des conditions securitaires pertinentes pour permettre aux eleves, etudiantes et etudiants de se rendre a l’ecole dans la serenite. Elle exhorte la Police nationale d’Haiti (PNH) a arreter les kidnappeurs, les auteurs intellectuels et materiels ainsi que tous les complices des actes d’enlevement et d’assassinat.

Elections : la POHDH critique l’irresponsabilite politique du premier ministre Ariel Henry

<>, estime la Plateforme des organisations haitiennes des droits humains (POHDH), dans une note datee du 15 octobre. Le CEP sera voue a l’echec sans un veritable consensus politique, previent-elle, soulignant combien la crise politique n’a pas evolue. La POHDH conseille a Ariel Henry de surseoir a sa demarche inopportune visant a la constitution de l’institution electorale.

Kidnapping : liberation de Vilmon Pierre-Louis, president de l’Association sportive d’Aquin

Le president de l’Association sportive d’Aquin (AS-Aquin), Vilmon Pierre-Louis, a recouvre sa liberte dans la soiree du jeudi 14 octobre 2021. Le dirigeant de l’AS-Aquin a ete kidnappe, lundi 11 octobre 2021, a Martissant. Selon les informations parvenues au journal, la victime aurait ete liberee sans rancon.

Sit-in ce vendredi a Petion-Ville pour denoncer la presence du BINUH en Haiti

Des organisations de la societe civile, dont le Mouvement de liberte, d’egalite des Haitiens pour la fraternite (Moleghaf), Konbit ?ganizasyon politik sendikal ak popile et Mouvman mas revolisyone, ont realise un sit-in, ce vendredi 15 octobre, devant les locaux du Bureau integre des Nations unies en Haiti (BINUH) a Petion-Ville. Les protestataires ont reclame le depart de cette force onusienne et de sa cheffe Helen La Lime. La sous-secretaire d’Etat americaine a la securite civile, la democratie et aux droits humains, Uzra Zeya, avait souhaite, dans un tweet publie le 13 octobre, le renouvellement du mandat du BINUH.

Meteo : des pluies orageuses sur Haiti du vendredi 15 au dimanche 17 octobre

Des averses orageuses sont prevues sur le pays en fin de journee et soiree, du vendredi 15 au dimanche 17 octobre 2021, selon un bulletin de l’Unite hydrometeorologique d’Haiti (UHM). Ces averses s’abattront notamment sur les departements du Sud-Est, du Sud, du Centre, de l’Ouest, des Nippes et de la Grand’Anse.

Kidnapping : protestations a Petion-Ville ce vendredi pour la liberation de Kurdy Doredel Lareche

Des employes du bureau de l’Office assurance vehicules contre tiers (OAVCT) ont manifeste ce vendredi 15 octobre a Petion-Ville pour protester contre le kidnapping, la veille, du directeur de l’institution Kurdy Doredel Lareche. Des barricades de pierres et de pneus enflammes ont ete dressees non loin des locaux de l’OAVCT par les protestataires qui disent observer un arret de travail jusqu’a la liberation de Lareche. Ce meme mouvement a ete adopte par les employes de la Direction de l’Immigration et de l’emigration pour reclamer la liberation de leur collegue Johnson Joseph, kidnappe le 12 octobre dernier.

Une petition sur les reseaux sociaux exhorte le gouvernement a mettre fin a l’insecurite en Haiti

Une petition a ete lancee sur le site change.org, le mardi 12 octobre, pour appeler le gouvernement a mettre fin a la violence des gangs armes en Haiti. Ces groupes armes violent les femmes, tuent et appauvrissent des familles via le kidnapping sous les yeux passifs des autorites haitiennes. Cette petition, qui a deja recolte plusieurs centaines de signatures, demande a ces dernieres <>.

Un mort et plusieurs blesses dans un accident de la circulation a Pierre-Payen

Une personne a perdu la vie et plusieurs autres sont sorties blessees dans un accident de la route survenu le jeudi 14 octobre, sur la route nationale numero 1, au niveau de Pierre-Payen, une localite de la commune de St-Marc, avons-nous appris. Le drame s’est produit quand une voiture en direction des Gonaives est entree en collision avec un camion. Les blesses ont ete transportes au centre hospitalier de Pierre-Payen afin de recevoir les soins que necessitent leurs cas.

Journee mondiale du lavage des mains, World Vision demande d’observer les mesures d’hygiene et d’assainissement

L’organisation World Vision appelle a observer les mesures d’hygiene et d’assainissement appropriees, a l’occasion de la Journee mondiale du lavage des mains, ce vendredi 15 octobre. Elle encourage chacun a se laver les mains, un geste qui peut aider a ameliorer sa sante, souligne-t-elle. La population est aussi exhortee a appliquer les mesures de prevention pour se proteger de la pandemie de coronavirus.