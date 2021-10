Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Penurie de carburant : nouvelle journee de protestation dans la zone metropolitaine

Des chauffeurs de moto-taxi ont gagne les rues le mercredi 20 octobre 2021, notamment dans les communes de Tabarre et de Delmas pour protester contre l’augmentation des prix des produits petroliers et denoncer la difficulte qu’ils rencontrent a s’en procurer. La route de Delmas a ete bloquee au niveau de Delmas 33, ou des barricades de pneus enflammes ont ete erigees. Le Bureau de monetisation des programmes d’aide au developpement (BMPAD) avait annonce, au debut de cette semaine, l’arrivee d’une cargaison de produits petroliers devant alimenter le marche.

Trois cadavres decouverts a Gressier

Les corps sans vie de trois hommes ont ete retrouves le mardi 19 octobre 2021 dans la commune de Gressier. Les victimes, dont un chauffeur de moto, avaient des impacts de projectiles a la tete. Un fait semblable a ete constate, le vendredi 15 octobre dernier, dans la meme commune ou cinq cadavres avaient ete decouverts avec des impacts de balles sur leurs corps.

Manifestation a Titanyen contre l’enlevement des 17 missionnaires etrangers

Des habitants de la localite de Titayen, dont des enfants, ont manifeste dans les rues, le mardi 19 octobre 2021, pour denoncer l’enlevement des 17 missionnaires de l’organisation Christian Aid Ministries. Ces manifestants, qui reclamaient la liberation de ces missionnaires, ont a l’occasion temoigne de l’aide apportee, dans divers domaines, par l’organisation Chritian Aid Ministries a la population de ladite localite. Les 17 missionnaires en question, dont 5 enfants, ont ete kidnappes a Ganthier le 16 octobre dernier. Un kidnapping attribue au gang <> qui exigerait une enorme somme d’argent pour liberer les victimes.

Manifestation spontanee des chauffeurs de moto-taxi a Jeremie

Une manifestation de chauffeurs de moto-taxi a eu lieu a Jeremie. Ils protestaient contre la rarete et la hausse du prix du carburant. Des pneus enflammes ont ete remarques a certains endroits de la ville. A cause de cette situation, les ecoles ont du relacher leurs eleves avant l’heure. Depuis plus d’un mois, les produits petroliers, notamment la gazoline et le diesel, se font de plus en plus rares dans la ville. Le gallon de gazoline qui se vend normalement a 225 gourdes est passe jusqu’a 1000 gourdes a Jeremie.

Le Secteur democratique et populaire reclame la demission du directeur general de la PNH

Le Secteur democratique et populaire (SDP) demande au Premier ministre Ariel Henry de revoquer le directeur general de la Police nationale d’Haiti, Leon Charles, et de mettre en place un gouvernement de consensus. Le SDP, en conference de presse ce mercredi 20 octobre, accorde au chef du gouvernement un delai allant jusqu’au 1er novembre pour s’executer, sans quoi, annonce-t-il, il se rangera aux cotes de l’opposition.

Au moins 119 cas de kidnapping a la mi-octobre 2021, enregistre le CARDH

Au moins 119 cas de kidnapping ont ete recenses pour la premiere moitie du mois d’octobre 2021, indique le Centre d’analyse et de recherche en droits humains (Cardh), dans un bulletin date du 19 octobre 2021. Pas moins de 782 cas d’enlevement ont ete denombres du 1er janvier au 16 octobre 2021, contre 796 en 2020, informe-t-il.

Six presumes kidnappeurs apprehendes par la police a Bon Repos

Des agents de la Police Nationale d’Haiti (PNH) ont arrete, ce mercredi 20 octobre, six individus dans le quartier de Rosembert 2, a Bon Repos. Identifies comme etant Djeffny Laguerre, Fredelin Jean Baptiste, Clarens Moreau, Jean Yves Destine, Bellevue Jean-Renel et Peter Cange, ces individus sont accuses d’association de malfaiteurs et de participation a des actes de kidnapping.

Plusieurs personnes kidnappees ce mercredi dans la commune de Croix-des-Bouquets

Plusieurs personnes, dont un enfant de neuf ans, ont ete enlevees, le mercredi 20 octobre 2021, dans la localite de Bon Repos (Croix-des-Bouquets), non loin du marche <>. Ces enlevements ont ete effectues par des individus armes qui ont envahi et pille plusieurs maisons dans la zone, a appris le journal.

Meteo : pluies et orages prevus pour Haiti du mercredi 20 au vendredi 22 octobre 2021

Des averses orageuses sont prevues en Haiti, en fin d’apres-midi et en soiree, du mercredi au 20 au vendredi 22 octobre 2021, selon un bulletin de l’Unite hydrometeorologique d’Haiti. Ces averses s’abattront sur presque tous les departements du pays, indique le bulletin.

Assassinat de James Fremont, des habitants de Petit-Goave demandent justice

Des citoyens ont organise un mouvement de protestation le mercredi 20 octobre 2021, a Petit-Goave, pour denoncer l’assassinat de James Fremont, survenu le 17 octobre dernier, a Fort-Liberte. Les protestataires ont bloque la route nationale numero 2, tout en reclamant justice pour la victime et l’arrestation de l’auteur presume du meurtre, Jean-Marc Appolon, alias Siyon, un agent de la brigade municipale de la commune.