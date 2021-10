Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Plus de 100 femmes et enfants kidnappes de janvier a aout 2021, selon l’UNICEF

71 femmes et 30 enfants ont ete enleves de janvier a aout 2021, a indique l’UNICEF dans un communique, jeudi 21 octobre 2021. La majorite de ces cas d’enlevement ont ete enregistres dans la region metropolitaine de Port-au-Prince. <>, observe la directrice de l’UNICEF, Jean Gough. <>, ajoute-elle, appelant le gouvernement haitien a prendre les mesures appropriees pour combattre la violence des gangs contre les enfants.

Des barricades erigees a l’avenue Martin Luther King et a Delmas contre la rarete du carburant en Haiti

Plusieurs chauffeurs de moto-taxi ont dresse, ce jeudi 21 octobre, des barricades de pneus enflammes a l’avenue Martin Luther King et sur la route de Delmas pour protester contre la rarete de l’essence dans le pays notamment dans la capitale. Des protestataires ont lance des pierres et des bouteilles sur les chauffeurs de moto-taxi et des transports en commun qui essayaient de franchir les barricades installees dans ces zones. Ce mouvement de protestation a provoque une paralysie de la circulation automobile.

Kidnapping : la Dr Elizabeth Desulma Victor liberee contre rancon

La docteure Elizabeth Desulma Victor a ete remise en liberte contre rancon dans l’apres-midi du mercredi 20 octobre 2021, avons-nous appris. Le montant de la rancon versee n’a pas ete divulgue. La docteure a ete kidnappee le 16 octobre dernier, dans le quartier de Martissant (sud de Port-au-Prince), alors qu’elle se rendait chez elle, a Carrefour.

Deux morts et plusieurs blesses dans une fusillade a l’Arcahaie

Une fusillade dans la commune de l’Arcahaie a fait deux morts et plusieurs blesses, le mercredi 20 octobre 2021. Selon les informations recueillies par le journal, des individus armes auraient ouvert le feu sur une station de motocyclettes dans le quartier denomme <>.

L’OPC continue de denoncer l’insecurite en Haiti

L’Office de la protection du citoyen (OPC) continue d’exprimer son indignation face a l’aggravation de la situation securitaire en Haiti. Dans une note de presse, ce jeudi 21 octobre 2021, l’OPC dit etre preoccupe par le phenomene grandissant du kidnapping qui n’epargne aucun secteur de la societe. Il invite les dirigeants du pays <> Un echec dont le constat est concretise, ajoute-t-il, a Pont-Rouge, le 17 octobre 2021, a l’occasion de la mort de pere fondateur de la nation haitienne Jean-Jacques Dessalines, <> sur lesdits dirigeants.

Environ 11 000 migrants deportes en Haiti du 19 septembre au 19 octobre, selon le GARR

10 831 migrants haitiens (6 586 hommes, 2 456 femmes, 920 garcons et 869 filles) ont ete expulses ou rapatries du 19 septembre au 19 octobre 2021, a fait savoir le Groupe d’appui aux rapatries et aux refugies (GARR) via son compte Twitter. Les pays destinateurs sont Etats-Unis, Mexique, Cuba, Bahamas et Turks-and-Caicos. <>, deplore le GARR qui appelle a un meilleur traitement vis-a-vis des migrants haitiens notamment aux Etats-Unis et reclame des autorites haitiennes une meilleure assistance a ceux qui sont rapatries.

Le DG de la PNH, Leon Charles demissionne de son poste

La demission de Leon Charles a la tete de Direction generale de la Police nationale d’Haiti a eu lieu ce jeudi 21 octobre 2021. Frantz Elbe devait etre son remplacant. Cette demission intervient suite a l’ultimatum lance par le Secteur democratique et populaire (SDP) qui reclamait la revocation du directeur general a.i. de la PNH et la mise en place d’un gouvernement de consensus, sous la menace de se retourner contre le gouvernement d’Ariel Henry.

L’UNDH observe un arret de travail pour exiger la liberation du professeur Patrice Derenoncourt

La Faculte des sciences economiques sociales et politiques de l’Universite Notre-Dame d’Haiti (FSESP-UNDH) annonce un arret total de ses activites pour protester contre l’enlevement du professeur Patrice Derenoncourt et reclamer sa liberation. Dans une note, ce jeudi 21 octobre, la FSESP-UNDH invite la communaute a se joindre a elle en vue d’exprimer sa solidarite au professeur Derenoncort kidnappe le 16 octobre 2021.