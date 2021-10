Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le commissaire du gouvernement Frantz Louis Juste mis a pied et remplace par Jacques Lafontant

Le commissaire du gouvernement pres le tribunal de premiere instance de Port-au-Prince, Frantz Louis Juste, a ete demis de ses fonctions ce vendredi 28 octobre 2021, moins de deux mois apres son installation. Il est remplace par le commissaire Jacques Lafontant qui avait demissionne de ce poste en juillet 2020. La demission de Frantz Louis juste intervient a la suite du cambriolage du bureau du juge Gary Orelien, charge d’instruire le dossier de l’assassinat de l’ancien president Jovenel Moise.

Le CARDH redoute un risque d’evasion dans les prisons, en raison de la crise du carburant

Le Centre d’analyse et de recherche en droits humains (CARDH) craint un risque d’evasion dans les prisons, en raison de la crise du carburant, dans ce contexte de grande criminalite. Il evoque entre autres les risques evidents dans les prisons qui n’ont pas de carburant pour alimenter leur groupe electrogene, les cellules qui ne peuvent etre controlees le soir, les ordinateurs et autre materiel logistique qui ne fonctionnent pas normalement. <>, avertit le CARDH.

Le gouvernement d’Ariel Henry promet de sevir contre les gangs et leurs commanditaires

Le Premier ministre a.i., Ariel Henry, dans son adresse a la nation le 28 octobre 2021, promet d’appliquer la loi contre les gangs armes qui terrorisent la population haitienne, ainsi que leurs commanditaires et complices. <>, a declare le neurochirurgien. <>, a-t-il prevenu.

Assassinat de Jovenel Moise : Ariel Henry exige une enquete sur le cambriolage du bureau du juge instructeur Garry Orelien

Le Premier ministre Ariel Henry declare avoir passe des instructions au titulaire du ministere de la Justice et de la Securite publique, Liszt Quitel, pour que le parquet de Port-au-Prince mene rapidement une enquete, afin d’identifier et de traduire en justice les personnes responsables du cambriolage du bureau du juge instructeur, Garry Orelien. Lors d’une adresse a la nation tard dans la soiree du jeudi 28 octobre, Ariel Henry a denonce ce qu’il considere comme une attaque contre le bureau du juge instructeur. Le chef du gouvernement promet que justice sera rendue a Jovenel Moise, en depit des manoeuvres visant a faire diversion, creer la confusion et l’amalgame.

Trois personnes arretees aux Cotes-de-Fer pour detention illegale d’arme a feu

Trois individus, dont une femme, ont ete mis aux arrets par la Police nationale d’Haiti, dans la commune des Cotes-de-Fer (Sud-Est), dans la matinee du jeudi 28 octobre 2021. Ces individus, accuses de detention illegale d’arme a feu, avaient en leur possession un fusil de calibre 12 et 3 cartouches, a fait savoir la Police nationale d’Haiti (PNH) dans un tweet, sans reveler l’identite des suspects.

Plus 20 migrants illegaux haitiens apprehendes sur une plage a Miami

21 migrants illegaux haitiens ont ete arretes, le mercredi 27 octobre 2021, sur une plage a Haulover Park, a Miami Dade dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis). Ces migrants, dont des femmes et des enfants, ont ete deposes sur ladite plage par un bateau qui est reparti immediatement apres. Ils ont ete mis en detention par les forces americaines de l’ordre pour etre auditionnes.

Aux Cayes, des chauffeurs de mototaxis exigent la distribution de la gazoline dans les stations d’essence

Une dizaine de chauffeurs de mototaxis de la ville des Cayes ont foule le macadam, trainant leurs motocyclettes, pour continuer a exiger la distribution de la gazoline dans les stations d’essence de la ville. Contrairement aux declarations du directeur Sud du ministere du Commerce, Evens Clovis, selon lesquelles les stations d’essence sont a sec, ces protestataires ont declare que plusieurs d’entre elles ont du carburant.

Les associations patronales exigent d’Ariel Henry des actions concretes dans la livraison de carburant en Haiti

Les associations patronales appellent le Premier ministre Ariel Henry a poser des actions concretes pour la livraison du carburant a travers les 10 departements du pays, dans une correspondance en date du 28 octobre 2021. <>, soulignent la Chambre de commerce et d’industrie d’Haiti (CCIH), l’Association des industries d’Haiti (ADIH), la Chambre americaine de commerce en Haiti (AmCham Haiti) et l’Association touristique d’Haiti (ATH). Elles fustigent la passivite des autorites face a l’insecurite, la penurie des produits petroliers paralysant le fonctionnement des hopitaux, les reseaux de communication et les secteurs de l’industrie, entre autres.

Insecurite : l’organisation Avocats sans frontieres Canada appelle a la protection des droits humains

L’organisation Avocats sans frontieres Canada (ASFC) exhorte l’Etat haitien a garantir la protection des droits humains, dans ce contexte d’augmentation des cas d’enlevement et d’assassinat en Haiti, notamment a Port-au-Prince. Des mesures visant a favoriser l’acces aux differents services de base doivent etre prises, en vue de retablir un climat favorable au respect des droits des Haitiennes et Haitiens, exige-t-elle. Les personnes en situation de vulnerabilite sont les premieres victimes de l’instabilite et l’insecurite dans le pays, constate l’ASFC.

Ile de la Gonave : 635,5 kg de marijuana saisis, trois presumes trafiquants de stupefiants arretes

Des agents de la police maritime haitienne ont confisque 635,5 kg de marijuana et apprehende trois presumes trafiquants de stupefiants , le mercredi 27 octobre 2021, au large de l’ile de la Gonave. Les suspects, de nationalite jamaicaine ont ete transferes au Bureau de lutte contre le trafic des stupefiants (BLTS), pour les suites necessaires.