Les remous de l’actualite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Carburant : quatre autres camions-citernes detournes a Martissant

Des individus armes ont detourne, le mercredi 3 novembre, a Martissant, quatre autres camions citernes transportant des produits petroliers. Le 1er novembre, cinq chauffeurs ont ete kidnappes et six camions detournes, ce qui porte a dix le nombre de camions detournes en une semaine, a informe Marc Andre Deriphonse, president de l’ANAPROSS. Parallelement, la crise de carburant persiste, malgre la distribution dans certaines stations d’essence. Le gallon de gazoline se vend jusqu’a 2 500 gourdes sur le marche informel. Le tarif des transports en commun, double depuis plusieurs jours, reste inchange.

La PNH interdit aux policiers en uniforme de faire la queue dans les stations d’essence

Il est formellement interdit aux policiers en uniforme de faire la queue dans les stations d’essence pour s’approvisionner en carburant, a mis en garde le Groupe d’intervention de la Police nationale d’Haiti (GIPNH), qui menace de sanctionner rigoureusement tout contrevenant a cette decision, dans une note datee du mercredi 3 novembre. Cette mesure intervient dans un contexte de penurie de carburant a travers le pays, depuis plusieurs semaines.

USA fait un don de plus de 100 000 doses de vaccin anti-Covid a Haiti

Le gouvernement americain a livre aux autorites haitiennes plus de 100 000 doses du vaccin Moderna, le jeudi 4 novembre 2021. L’annonce a ete faite dans un tweet par l’ambassade des Etats-Unis en Haiti. Ce don de vaccin arrive a un moment ou le pays accuse une augmentation des cas de contamination au coronavirus ces dernieres semaines, selon le Ministere de la Sante publique et de la Population (MSPP).

La CRAN prone un dialogue sincere entre les protagonistes de la crise

La Cellule de reflexion et d’action nationale (CRAN) appelle les differents acteurs politiques a engager un dialogue sincere pour trouver une solution a la crise haitienne. Dans une note, la CRAN encourage les dirigeants au pouvoir a tirer les consequences de leur incapacite a gerer correctement la transition et a se retirer de la scene le plus rapidement possible.

L’OAVCT annonce de nouvelles dispositions pour freiner le vol de vehicules

Le directeur general de l’Office assurance vehicules contre tiers (OAVCT), Fritzner Bernadel, a annonce, lors d’une conference le 3 novembre 2021, un ensemble de mesures en vue de freiner le vol de vehicules a moteur a travers le pays. L’expertise obligatoire avant le renouvellement d’une police d’assurance figure parmi ces mesures qui visent egalement a contribuer a la lutte contre l’insecurite, a indique Fritzner Bernadel. Ce dernier a tenu a preciser que ces nouvelles dispositions n’impliquent aucune taxe supplementaire.

Naufrage a Marigot : vers une structuration des postes de controle des bateaux

Le Service maritime et de navigation d’Haiti (SEMANAH) envisage de renforcer les structures de controle des bateaux dans les ports, a la suite du naufrage survenu le samedi 30 octobre 2021, a Marigot. Une telle disposition vise a eviter un pareil drame dans le transport maritime en Haiti, indique, le mercredi 3 novembre, le directeur general du SEMANAH, Eric Junior Prevost. 20 morts et 8 survivants ont ete enregistres dans le naufrage du bateau Ecclesiaste a Marigot. A la suite de ce drame, quatre employes du bureau du SEMANAH, dans la commune d’Anse-a-Pitre, ont ete revoques pour negligence.

Sabotage du systeme d’eau potable de la commune des Chardonnieres

Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 octobre 2021, des individus armes ont saccage le systeme d’eau potable de la commune des Charbonnieres, a informe, ce jeudi 4 novembre, le vice-delegue de l’arrondissement des Chardonnieres, Jocelyn Borgella. Pour le moment, les habitants de cette commune sont obliges de recourir a l’eau de pluie pour satisfaire leurs differents besoins, a-t-il rapporte. Le vice-delegue des Chardonnieres demande au directeur departemental de la police nationale dans le Sud de renforcer la presence de la police nationale dans cette commune afin de stopper ces individus qui terrorisent la population.

Un agent de la mairie de Port-au-Prince tue a Port-au-Prince

Andre Aurelus, un agent affecte a la mairie de Port-au-Prince, a ete abattu par balle par des individus non identifies, le mardi 2 novembre 2021, lors des ceremonies de la fete des guedes, au cimetiere de Port-au-Prince. Il y aurait eu une altercation entre la victime et un presume membre du gang <> qui lui a tire dessus. Conduit d’urgence a l’hopital, Andre Aurelus a succombe a ses blessures.

La BID decaisse 65 millions de dollars en faveur du Parc industriel de Caracol

La Banque interamericaine de developpement (BID) a approuve le decaissement de 65 millions de dollars pour l’agrandissement du Parc industriel de Caracol (Parc industriel de Caracol), dans le Nord d’Haiti. L’information a ete rendue publique par l’ambassadeur d’Haiti aux Etats-Unis, Edmond Bocchit, via son compte Twitter. Ce fonds qui sera disponible a partir du premier trimestre de l’annee prochaine, permettra de creer des emplois additionnels dans le pays, a indique l’ambassadeur Bocchit.

Assemblee generale ordinaire 2021 et election des membres du nouveau comite du RHJS

Le Reseau haitien des journalistes de la sante (RHJS) invite tous ses membres a son assemblee generale ordinaire 2021. Cette activite aura lieu le dimanche 7 novembre 2021, a compter de 9h 30 a.m., au local de l’association sis au no 21, rue Camille Leon, Turgeau. A l’ordre du jour : presentation du bilan du RHJS; amendement des statuts du RHJS; election des membres du nouveau comite; prestation de serment du nouveau comite.