Les remous de l’actualite du jeudi 14 octobre 2021

Environ 550 signatures pour l’accord du 11 septembre, <> dans l’histoire d’Haiti selon Ariel Henry

L'<> a recolte environ 550 signatures des partis politiques et organisations de la societe civile. Selon le Premier ministre Ariel Henry, il s’agit d’ << une grande premiere dans l'histoire de notre pays. <>, a ecrit le chef du gouvernement sur son compte Twitter.

La sous-secretaire d’Etat americaine Uzra Zeya souhaite le renouvellement du BINUH

Dans un tweet publie ce 13 octobre, la sous-secretaire d’Etat americaine a la securite civile, a la democratie et aux droits humains, Uzra Zeya, estime qu’il est vital que le Conseil de securite de l’Organisation des Nations unies (ONU) renouvelle, ce mois-ci le mandat du Bureau integre des Nations unies en Haiti (BINUH). <>, declare-t-elle. Le mandat du BINUH dont les operations ont debute en octobre 2019 a ete proroge jusqu’au 15 octobre 2021.

Fernel Saintil aux commandes de la Direction departementale de l’Ouest de la PNH

Le commissaire divisionnaire Fernel Saintil, responsable de l’unite BOID, a ete nomme,le mercredi 13 octobre 2021, nouveau directeur departemental de l’Ouest de la Police nationale d’Haiti (PNH). Il remplace a ce poste le commissaire divisionnaire Jean Alex Pierre Louis.

Rarete d’essence : Leogane et Gressier barricadees

Pour la troisieme journee consecutive, des chauffeurs de moto-taxi ont place des camions et d’autres vehicules au travers de la route nationale numero 2, a hauteur de Leogane et de Gressier, ce mercredi 11 octobre. Selon des protestataires interroges par Le Nouvelliste, ce mouvement vise a denoncer la rarete de carburant dans les stations d’essence et sa vente au marche noir dans les rues. La circulation vers le sud ou la capitale etait completement paralysee meme pour les motards. Des gallons de gazoline exposes par des commercants au bord de la rue ont ete saisis par les initiateurs du mouvement.

Manifestation a Delmas pour reclamer la liberation de Ti Greg

Des manifestants ont gagne les rues de Delmas, ce mercredi 13 octobre, pour reclamer la liberation d’Ernst Julme, alias <>. Certains manifestants portaient des t-shirt blancs sur lesquels etaient indiques <>, <>. Ernst Julme, presume chef du gang base a Delmas 95, a ete arrete a Delmas 105, le jeudi 7 octobre dernier, par des agents de la Police nationale d’Haiti.

Des employes de l’Immigration protestent, ce mercredi, contre l’enlevement d’un de leurs collegues

Des employes de la Direction de l’Immigration et de l’Emigration (DIE) ont organise, ce mercredi 13 octobre 2021, un mouvement de protestation contre le kidnapping de Johnson Joseph, un de leurs collegues, survenu dans la soiree du mardi 12 octobre a Croix-des-Bouquets. Ils ont bloque la route de Lalue avec des barricades de pneus enflammes dressees devant les locaux de ladite Direction.

L’etudiante Marcelynne Aimable liberee contre rancon

L’etudiante Mercelynne Aimable a ete remise en liberte contre rancon, dans la soiree du mardi 12 octobre 2021, avons-nous appris. La victime a ete enlevee a Martissant le vendredi 8 octobre 2021 alors qu’elle revenait de la Faculte de droit et des sciences economiques (FDSE) de l’Universite d’Etat d’Haiti (UEH).

Manifestation de chauffeurs de moto-taxi a Jacmel contre la vente au marche noir des produits petroliers

Plusieurs chauffeurs de moto-taxi ont manifeste, ce mercredi 13 octobre, dans les rues de Jacmel, dans le departement du Sud-Est, pour protester contre la vente au marche noir des produits petroliers. Ils ont pointe du doigt des proprietaires de stations d’essence qui alimenteraient, selon eux, ce marche noir. Par ailleurs, le maire de la commune, Marky Kessa, accompagne de plusieurs agents de police, a procede a la saisie de recipients d’essence de marchands ambulants sur la voie publique.

La Protection civile compte sur la solidarite internationale pour le relevement du grand Sud

A la commemoration de la Journee internationale pour la reduction des risques de catastrophe, le mercredi 13 octobre 2021, la Direction de la Protection civile dit compter sur la solidarite internationale pour le relevement des departements de la Grand ‘Anse, des Nippes et du Sud, touches par le tremblement de terre du 14 aout dernier. Elle en profite pour solliciter la cooperation, a tous les niveaux, un appui adequat et durable dans le sens des interventions au niveau national. <>, tel est le theme retenu, cette annee, pour commemorer cet evenement.

Croix-des-Bouquets : attaque armee au Village de Noailles, un mort et plusieurs blesses signales

Des individus armes ont attaque le village artistique de Noailles, dans la commune de Croix-des-Bouquets, dans la nuit du mardi 12 octobre 2021. Cette attaque s’est soldee par la mort de l’artiste Anderson Belony et plusieurs blesses par balle, selon les riverains.

3e colloque protestant a Boston

Comment vivre la foi chretienne dans le contexte haitien ? C’est le theme du 3e colloque protestant qui sera organise a Boston dans le Massachusetts les 30 et 31 octobre 2021. Differents evangelistes provenant d’Haiti et des Etats-Unis interviendront sur des sous-themes de ce 3e colloque qui a pour, entre autres, objectifs d’encourager les leaders chretiens a s’engager davantage non seulement comme citoyen dans la vie socioeconomique et politique de son pays, mais aussi a remplir la mission sociale de l’Eglise.