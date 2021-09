Les remous de l’actualite du lundi 27 septembre 2021

Marie Suzy Legros est reelue batonniere des avocats de Port-au-Prince

Marie Suzy Legros a ete reelue batonniere des avocats de Port-au-Prince ce vendredi 24 septembre au cours des elections organisees a l’hotel Montana. Madame Legros a ete reelue sur un score ecrasant: 139 voix. Son rival Me Jacquenet Oxilus n’en a recolte que 40.

Deux freres enleves jeudi soir dans une station d’essence a Turgeau

Mackenley Mogene, un employe de la Direction generale du budget, et son frere dont l’identite n’a pas ete revelee, ont ete kidnappes, dans la soiree du jeudi 23 septembre 2021, a la station d’essence de Turgeau (Port-au-Prince). Les deux freres, qui se trouvaient dans une voiture, s’appretaient a faire le plein d’essence quand ils ont ete enleves. Dans la meme soiree, l’enlevement de la journaliste culturelle Marie Frantzie Simeon, a l’avenue Christophe, a ete signale.

L’historien Michel Soukar presente son roman <>

L’historien Michel Soukar presentera son roman intitule <>, lors d’une conference de presse le mardi 28 septembre prochain. L’evenement aura lieu a la salle de conference Michel Soukar, sise a Delmas 31, a partir de 11 a.m. Ce roman pulie par C3 Editions se vend a 2000 gourdes.

Des militants politiques marcheront dimanche contre la deportation massive des migrants haitiens par les Etats-Unis

La structure baptisee <> organisera une marche pacifique pour denoncer le rapatriement massif des migrants haitiens ainsi que les mauvais traitements infliges a ces derniers au Texas (Etats-Unis). Cette marche debutera sur la place Dessalines, au Champ de Mars pour aboutir a Tabarre, devant les locaux de l’ambassade des Etats-Unis en Haiti.

Haiti a recu 2 000 tonnes d’aide humanitaire du Mexique

L’ambassade du Mexique en Haiti a octroye deux mille tonnes d’aide humanitaire au gouvernement haitien au benefice des personnes touchees par le seisme du 14 aout, dans le grand Sud. Cette aide d’urgence, composee de materiel medical, de produits alimentaires, d’eau et de vetements, est arrivee a Port-au-Prince a bord de trois navires du secretariat mexicain de la Marine, precise l’ambassade dans un communique, le jeudi 23 septembre. Un hopital de campagne, avec une equipe medicale d’une vingtaine de membres, a ete installe dans la commune de Pestel (Grand ‘Anse).

L’ANAMAH appuie la petition des magistrats reclamant l’installation des conseillers du CSPJ

Dans une note, l’Association nationale des magistrats haitiens (ANAMAH) apporte son adhesion a la petition signee par plus de 300 magistrats de toutes les juridictions du pays, pour exiger l’installation des conseillers de la quatrieme judicature, au niveau du Conseil superieur du pouvoir judiciaire (CSPJ). Pour eviter le blocage total du systeme judiciaire haitien, les membres de la 4e judicature du CSPJ doivent etre installes avant la rentree judiciaire prevue le lundi 4 octobre prochain, ont souhaite ces magistrats signataires de la petition. La troisieme judicature a pris fin depuis le 3 juillet 2021, rappelle l’ANAMAH, qui signale aussi que tous les pouvoirs et institutions sont quasi dysfonctionnels en Haiti.

Un individu arme tue par la police a Petion-Ville

Des agents de la Police nationale d’Haiti (PNH) ont abattu un homme, a Petion-Ville, a la mi-journee du vendredi 24 septembre. L’individu dont l’identite n’a pas ete revelee etait en possession d’une arme a feu, selon les informations parvenues au journal.

Protestation contre l’enlevement de Mackenley Mogene

Des employes de la Direction generale du budget du ministere de l’Economie et des Finances ont organise, le vendredi 24 septembre, un mouvement de protestation contre l’enlevement de Mackenley Mogene, un cadre de l’institution. Les protestataires ont bloque la circulation automobile a l’avenue Charles Sumner avec des barricades de pneus enflammes, de branches d’arbres et de pierres. Ils ont entame un arret de travail et entendent poursuivre ce mouvement jusqu’a ce que la victime soit liberee. Mackenley Mogene et son frere Herby Lafrance ont ete enleves, la veille, dans une station d’essence a Turgeau.

FJKL vole au secours des personnes en detention preventive prolongee

La Fondation Je Klere (FJKL) a procede, le vendredi 24 septembre, au lancement de son programme baptise Acces a la justice. Realise avec le support du Programme des Nations unies pour le developpement (PNUD), il vise a favoriser l’acces a la justice aux personnes en detention preventive prolongee qui n’ont pas les moyens de se payer les services d’un avocat, a indique le president de la FJKL, Me Samuel Madistin, a l’occasion de la ceremonie de lancement.

Joe Biden embarrasse par les traitements infliges au migrants haitiens et promet des sanctions

Le president des Etats-Unis, Joe Biden, a reagi au tolle suscite par les images montrant les mauvais traitements des agents frontaliers infliges a des refugies haitiens au Texas. <>, a declare le president Biden, promettant des sanctions contre les auteurs de ces actes.

L’UNDH lance une serie de presentations des travaux de recherche de ses etudiant finissants

La Faculte des sciences infirmieres de l’Universite Notre-Dame d’Haiti (FSI/UNDH) organise une serie de presentations des travaux de recherche realises par les etudiants de la promotion 2017-2021. Les seances de presentation se derouleront du 27 au 30 septembre prochains, dans les locaux de la faculte, a l’angle des rues Garoute et Pacot, entre 8h30 a.m. et 4h p.m.

L’expulsion des migrants haitiens aux Etats-Unis, resultante d’une mauvaise gouvernance en Haiti

L’expulsion des migrants haitiens de Del Rio, au Texas (Etats-Unis d’Amerique), serait la consequence de la gouvernance axee sur la corruption et l’impunite en Haiti, supportee par la communaute internationale, souligne la Plateforme des organisations haitiennes des droits humains (POHDH), dans une note en date du 23 septembre 2021. Elle deplore la gestion catastrophique du pays, consequence directe des expulsions, par des dirigeants corrompus imposes pour la plupart par des puissances etrangeres depuis plus d’un siecle. Elle critique egalement le laxisme de la diplomatie haitienne dans ce dossier d’expulsions des migrants haitiens. La POHDH appelle a <>.