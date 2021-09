Les remous de l’actualite du mardi 28 septembre 2021

La Federation protestante d’Haiti <> a la suite de l’assassinat d’un diacre et l’enlevement de sa femme

La Federation protestante d’Haiti (FPH) se dit <>, suite a l’assassinat, dans la matinee du dimanche 26 septembre 2021, du diacre Sylner Lafaille et l’enlevement de sa femme par des bandits armes, a l’entree de la premiere eglise baptiste de Port-au-Prince, situee a la rue de la Reunion. Tout en condamnant sans reserve cet acte odieux, la FPH denonce la recrudescence du phenomene de l’insecurite qui gangrene la societe haitienne. Elle appelle a la cessation de ces actes inhumains qui sement le deuil dans le pays.

Kidnapping : liberation ce lundi de Sebastien Saint-Vil

Sebastien Marc Antonio Saint Vil a ete remis en liberte dans l’apres-midi du lundi 27 septembre. Aucune information concernant la rancon versee par sa famille n’a ete divulguee. La victime a ete enlevee le 25 septembre, devant sa residence a la rue Robin (Bois-Verna) alors qu’il s’appretait a garer sa voiture.

Le chanteur Money G enfin libere

L’ancien chanteur des groupes Gabel et <>, Jean Junior Marcellus alias Money G, a recouvre la liberte, le dimanche 26 septembre 2021, apres avoir passe pres d’un mois entre les mains de ses ravisseurs. Money G a ete enleve le 29 aout dernier devant sa residence a Caradeux.

L’OPC signale une deterioration du climat securitaire en Haiti

L’Office de la protection du citoyen (OPC) souligne combien la situation sur le plan securitaire se deteriore totalement, a la suite de l’assassinat d’un diacre et l’enlevement de sa femme, a l’entree de la premiere eglise baptiste, a la rue de la Reunion, dans une note. Cet acte <> et <> franchit les limites inimaginables, condamne l’OPC, tout en appelant le pouvoir a faire le bilan de son echec cuisant, en matiere de securite et de protection des vies et des biens. Il denonce aussi <> du climat de securite caracterise, selon lui, par des cas de viol, d’enlevement et d’assassinat spectaculaires.

Quatre presumes membres de gang arretes dans l’Artibonite

La Police nationale d’Haiti (PNH) a apprehende quatre presumes membres de gang, le 24 septembre 2021, dans la commune de Gros-Morne, departement de l’Artibonite. Ces individus repondant aux noms de Jovens Etienne, Julner Elisee, Jean Papy et Etienne Wilfrid sont des membres actifs du gang du Pendu, selon la PNH. Ils ont ete places en garde a vue repondant commissariat des Gonaives, en attendant les suites legales.

Arrestation d’un homme a Mirebalais pour possession illegale d’arme a feu

Les autorites policieres de la commune de Mirebalais ont procede a l’arrestation de Julio Alvares, le 24 septembre 2021, a la gare routiere de cette commune. Alvares avait en sa possession une arme a feu de calibre 9mm dissimulee dans un recipient rempli de peinture.

Le journaliste Winchel Adrien victime d’une attaque armee a Delmas

Le journaliste Winchel Adrien de la radio television Caraibes a ete la cible d’une attaque d’hommes armes a Delmas 29, le samedi 25 septembre 2021. Des images circulant sur les reseaux sociaux montrent le vehicule dans lequel se trouvait la victime avec des impacts de balles et une vitre brisee.

Le chancelier haitien Claude Joseph rencontre l’ambassadrice americaine Linda Thomas-Greenfield

Dans un tweet, le ministre des Affaires etrangeres et des Cultes, Claude Joseph, revele avoir rencontre, le lundi 27 septembre 2021, la representante permanente des Etats-Unis d’Amerique aupres des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, autour de la situation en Haiti. Les deux autorites ont convenu <>.

Le CARDH appelle le gouvernement a se pencher sur le cas des enfants des quartiers controles par des gangs armes

Le Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH) appelle le gouvernement en place a prendre des dispositions afin de favoriser le retour en classe des enfants des quartiers de Martissant, de bas Delmas et de Cite Soleil, confrontes a la violence imposee des gangs. <>, a fait remarquer le CARDH.