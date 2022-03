Les remous de l’actualite du samedi 12 au dimanche 13 mars 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Russie : une dizaine d’etudiants haitiens evacues vers Moscou, hors des zones de combat a la frontiere avec l’Ukraine

La chancellerie haitienne, via ses representations, a assure l’evacuation d’une dizaine d’etudiants haitiens vers Moscou, hors des zones de combats de la region Belgorode, non loin de la frontiere avec l’Ukraine a appris le journal Le Nouvelliste. <>, a confie une source proche de la chancellerie. <>, a rapporte notre source. <>, a indique la source.

Deux personnes enlevees ce vendredi a l’avenue Poupelard

Des individus armes ont enleve deux personnes a bord d’un vehicule prive, tot le vendredi 11 mars 2022 au centre-ville de Port-au-Prince, avons-nous appris. Le rapt a ete perpetre a l’avenue Poupelard, non loin de l’eglise Saint-Antoine de Padoue. Les malfrats sont repartis avec les victimes en laissant la voiture a bord de laquelle elles se trouvaient, ont rapporte des temoins.

Rencontre entre le Senat et des membres de l’accord de Montana autour d’une solution a la crise haitienne

Le bureau du Senat a rencontre, le vendredi 11 mars 2022, une delegation du Bureau de suivi de l’accord du 30 aout (de Montana) compose de Leslie Voltaire, Jacques Ted St-Dic, Ernst Mathurin, Magalie Comeau Denis, Jeanty Joseph Raymond et Antoine Augustin. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une serie de dialogues entamee par le Senat visant a trouver une solution consensuelle a la crise actuelle en Haiti. Le president du Senat, Joseph Lambert, dit ne jamais cesser de renouveler son engagement a mener des consultations politiques pour aboutir a la tenue prochaine d’un sommet extraordinaire, en vue d’un retour a la normale.

Trois nouveaux directeurs nommes au sein de la Police nationale d’Haiti

Trois commissaires divisionnaires ont ete nommes directeurs departementaux de la Police nationale d’Haiti (PNH), revele l’institution policiere sur son compte Twitter, le jeudi 10 mars 2022. Il s’agit de Alann Serge Jolicoeur, nomme a la direction departementale de l’Ouest, Jean-Bazelais Bornelus et Cadostin Marc-Andre nommes directeurs departementaux respectivement du Sud et du Nord-Est.

La PNH dement les rumeurs sur une attaque contre la residence du directeur general Frantz Elbe

La Police nationale d’Haiti (PNH) dement formellement les informations selon lesquelles une attaque armee aurait ete perpetree le vendredi 11 mars 2022 contre la residence du directeur general de la dite institution Frantz Elbe. Dans une note publiee sur son compte Twitter, la PNH indique que des detonations ont ete effectivement entendues aux abords de la residence du commandant en chef de l’institution. Elle ajoute que des dispositions ont ete prises afin d’y retablir l’ordre et la serenite.

Haiti integre une organisation de prevention des maladies zoonotiques et emergentes

Haiti a integre, le vendredi 11 mars 2022, une organisation internationale de prevention des maladies zoonotiques et emergentes, denommee PREZODE. C’est ce qu’annonce, dans un communique, le ministere de l’Education nationale et de la formation professionnelle (MENFP). L’initiative PREZODE (Preventing Zoonotic Disease Emergence) a ete entreprise par des instituts de recherches francais. Son ambition est de comprendre les risques d’emergence de maladies infectieuses zoonotiques, developper et mettre en oeuvre des methodes innovantes pour ameliorer la prevention, la detection precoce et la resilience afin d’assurer une reponse rapide aux risques des maladies infectieuses emergentes d’origine animale (notamment rage, zica, chikungunya, fievre jaune, etc.). Cette initiative compte plus de 120 partenaires internationaux, dont 8 pays (Haiti inclus) ayant signe la Declaration d’intention.

Jacmel/Carnaval : des mobilisations lundi prochain pour exiger les 40 millions de gourdes promises par le gouvernement

Des acteurs du carnaval de Jacmel annoncent des journees de manifestations, a partir du lundi 14 mars prochain pour exiger les 40 millions de gourdes promises par le gouvernement pour l’organisation du carnaval communal dans la commune de Jacmel. Si les festivites carnavalesques ont bel et bien eu lieu a Jacmel, le fonds qui devait servir a payer les acteurs, entre autres, n’a pas ete verse a la mairie de cette commune.

Les locaux de la mairie de Jacmel cambrioles

Les locaux de la mairie de Jacmel (Sud-Est) ont ete cambrioles dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 mars 2022, selon les declarations du juge de paix Mirlene Jocelyn. Des batteries et des cables electriques appartenant a l’institution ont ete emportes par les cambrioleurs.

Haiti : changement de l’heure nationale a partir du dimanche 13 mars prochain

L’heure nationale sera avancee de 60 minutes a partir de 2 heures du matin, le dimanche 13 mars 2022, conformement aux dispositions de l’arrete presidentiel du 7 mars 2012. C’est ce qu’on peut lire dans une note de la Primature en date du 9 mars 2022, publiee sur son compte Twitter.

Lancement jeudi de la <>

L’Agence universitaire de la francophonie pour la Caraibe (AUF-Caraibe) a procede au lancement, le jeudi 10 mars 2022, de la Quinzaine de la francophonie en Haiti, sur le theme <>. Plusieurs representants d’organisations et d’institutions nationales et internationales, dont la ministre de la Culture et de la Communication, Emmelie Prophete Milce, l’ambassadeur du Canada en Haiti, Sebastien Carriere, ont participe a la ceremonie de lancement. <>, s’est rejoui le directeur de l’AUF-Caraibe, Saulo Neiva, dans son discours de circonstance. <>, a de son cote indique la titulaire du MCC..

Un agent de la PNH assassine par balle a Canaan

Le policier Henry Marc Milians a ete tue par balle le jeudi 10 mars 2022, a Canaan, une localite de la commune de Croix-des-Bouquets, a appris le journal. La victime etait affectee a la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

Meteo : des averses isolees sont attendues sur Haiti du vendredi 11 au dimanche 13 mars 2022

Des activites de pluies isolees sont prevues sur le pays, en fin d’apres-midi et en soiree, du vendredi 11 au dimanche 13 mars 2022, selon un bulletin de l’Unite hydrometeorologique d’Haiti (UHM). Ces pluies tomberont notamment sur les departements du Sud, de l’Ouest, du Centre et de l’Artibonite.

Le nouveau conseil d’administration de l’Hopital Immaculee Conception investi dans ses fonctions

Un nouveau conseil d’administration a ete installe a la tete de l’Hopital Immaculee Conception (HIC) des Cayes le jeudi 10 fevrier 2022, fait savoir le ministere de la Sante publique et de la Population (MSPP). La ceremonie d’installation a ete conduite par le ministre de la Sante publique, le docteur Alex Larsen, dans les locaux de l’HIC. Le directeur sanitaire du Sud, le Dr Jean-Bernard Fevrier, a pris part a cette ceremonie.