Les remous de l’actualite du vendredi 17 septembre 2021

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Seisme : prolongement de l’etat d’urgence dans le grand Sud

Le gouvernement a decide de prolonger, pour une periode de 30 jours, l’etat d’urgence dans le grand Sud d’Haiti, severement affecte par le seisme du 14 aout 2021. Cette mesure, prise par arrete, a ete publiee le 15 septembre 2021, dans le journal officiel de la Republique, <>. Un mois apres la catastrophe, la presqu’ile du Sud peine encore a se relever, en depit des dispositions annoncees par le gouvernement pour secourir les victimes. Le processus de deblaiement et de l’installation des tentes se fait au ralenti.

Proposition de sortie de crise, Ariel Henry rencontre d’autres protagonistes

Le Premier ministre Ariel Henry multiplie les rencontres aupres d’organisations notamment de la societe civile, en vue de parvenir a un accord plus inclusif pour sortir de la crise. Ariel Henry devait rencontrer, le jeudi 16 septembre, les membres de la Commission pour la recherche d’une solution haitienne a la crise. Une autre reunion du Premier ministre est aussi prevue le vendredi 17 septembre, avec des membres de <> (Marchons pour la vie), en sa residence officielle, a Musseau, Delmas 60.

Assassinat de Me Dorval : le juge instructeur Renord Regis rend son tablier

Le juge Renord Regis, charge d’instruire le dossier d’assassinat de l’ancien batonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince, Me Monferrier Dorval, a remis sa demission au Conseil superieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) le jeudi 16 septembre 2021. Dans une correspondance a l’adresse du CSPJ, le magistrat dit etre profondement decu par les conditions generales dans lesquelles fonctionne l’institution judiciaire en Haiti. Suite aux diverses menaces de mort dont il a ete l’objet, le juge Renord Regis avait quitte le pays avec sa famille, pour se mettre a couvert, alors que l’affaire Dorval etait en cours d’instruction.

Deces de l’ancien depute de Fort-Liberte Miolin Charles

L’ancien depute de Fort-Liberte Miolin Charles est decede dans la nuit du 13 au 14 septembre 2021 en sa residence privee, en Republique dominicaine. Le depute de la 48e legislature souffrait d’un cancer a la gorge, avons-nous appris. Miolin Charles etait elu depute en 2006 sous la banniere du Parti Lespwa.

Le Senat condamne l’attaque contre le Parlement

Le bureau du Senat de la Republique condamne l’attaque perpetree, le 14 septembre 2021, contre les locaux du Parlement haitien, laquelle <>, a fait savoir le bureau du Senat, dans un communique. Le secretariat a presente ses sympathies a toutes les personnes victimes de cette attaque et a appele les autorites concernees a prendre les dispositions necessaires afin de securiser le batiment.

Liszt Quitel installe ce jeudi comme titulaire du MJSP

Le directeur de cabinet du Premier ministre, l’ingenieur Samuel Henry Saturne, a procede, le jeudi 16 septembre, a l’installation du ministre a.i de la Justice et de la Securite publique (MJSP), M. Liszt Quitel, en remplacement de Rockfeller Vincent demissionnaire. Liszt Quitel est egalement ministre de l’Interieur et des Collectivites territoriales.

Deux morts et plusieurs blesses dans un accident de la circulation a Grand-Goave

Deux personnes ont peri et plusieurs autres sont sorties blessees dans un accident de la circulation le jeudi 16 septembre, a Petit-Paradis, une localite de la commune de Grand-Goave. Le drame est survenu a la suite du renversement d’un camion qui roulait a vive allure, a-t-on appris.

Covid-19 : les variants Delta et Mu presents en Haiti, selon le MSPP

Les variants Delta et MU du coronavirus ont ete detectes sur le territoire haitien, a annonce le Ministere de Sante publique de la Population (MSPP). Les variants Delta et MU, tres contagieux, se propagent rapidement dans les poumons et d’autres organes du corps. Les personnes non vaccinees sont plus exposees a ces nouvelles souches, a fait savoir le MSPP, appelant la population a adopter les mesures barrieres afin de se proteger.

Litterature : le prix Joseph D. Charles 2021 decerne a l’ecrivain D’Jimy Malval

Le prix Joseph D. Charles des lyceens 2021 a ete remporte par l’ecrivain D’Jimy Malval pour son livre intitule <>. Ce prix lui a ete egalement attribue pour sa contribution a la litterature haitienne. La ceremonie de remise de prix aura lieu le 15 novembre prochain, dans les jardins de la bibliotheque Georges Castera du Limbe.