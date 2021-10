Les remous de l’actualite du vendredi 8 septembre 2021

Assassinat de Jovenel Moise : James Solage entendu par le juge Garry Orelien

James Solage, l’un des suspects dans l’assassinat de l’ex President Jovenel Moise, a ete auditionne, le jeudi 7 octobre 2021, au cabinet du juge instructeur Garry Orelien, dans le cadre de cette affaire. James Solages a ete arrete le 8 juillet 2021, soit le lendemain du meurtre du president Moise, avec 16 autres suspects, dont des ressortissants colombiens. Trois autres auditions ont deja eu lieu dans le cadre de ce dossier, dont celle de Martine Moise, le 6 octobre.

628 cas d’enlevement, de janvier a septembre 2021, enregistre le CARDH

Le Bulletin trimestriel du Centre d’analyse et recherche en droits humains (CARDH) fait etat de 628 cas d’enlevement enregistres de janvier a septembre 2021. Au moins 221 rapts ont ete recenses pour le trimestre allant de juillet a septembre, soit une augmentation de pres de 300% par rapport aux mois precedents, dont 117 pour le mois dernier, selon le CARDH.

Vers la redefinition du plan de securite du Parc national historique Citadelle, Sans-Souci, Ramiers

Le gouvernement a decide de mettre en place un ”Task force”, en vue de redefinir le plan de securite du Parc national historique Citadelle, Sans-Souci, Ramiers, a l’issue d’une reunion organisee le mercredi 6 octobre par le Comite interministeriel de gestion dudit Parc. Il entend egalement accentuer les operations de sensibilisation des communautes des zones environnantes de ce parc classe patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’education, la science et la culture (UNESCO).

La famille de l’ancien president Jovenel Moise porte plainte contre les suspects dans son assassinat

La famille de l’ex-president de la Republique Jovenel Moise, constituee en partie civile, a porte plainte contre toutes les personnes indexees dans le dossier de l’assassinat de celui-ci, notamment le Premier ministre Ariel Henry, Joseph Felix Badio, Dimitri Herard, l’ancien senateur John Joel Joseph. La nouvelle a ete annoncee par l’epouse du defunt president, Martine Moise, qui a dit etre disposee a collaborer avec la justice dans le cadre du dossier de l’assassinat de Me Monferrier Dorval et de l’affaire Dermalog.

Le ministere de la Culture et de la Communication rend hommage au docteur Rony Gilot

<>, ecrit le ministere de la Culture et de la Communication (MCC), dans une note, ce jeudi, pour rendre hommage au docteur Rony Gilot, decede le 6 octobre 2021. <>, poursuit le MCC. Medecin, politologue et enseignant, Rony Gilot a rendu l’ame a l’hopital Saint-Luc ou il etait soigne. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont ceux de la collection Au gre de la memoire.

Artibonite : des militants politiques exigent la revocation du chef de la Police

Des membres de l’organisation socio-politique Force Artibonite 2020 reclament la demission du directeur general de la Police nationale d’Haiti (PNH), Leon Charles. Lors d’une conference de presse donnee ce jeudi 7 octobre, ils ont reproche au chef de la police son incapacite de freiner les actes de kidnapping a repetition qui sevissent dans le pays. Des mouvements de protestations sont envisages par des membres de la societe civile aux Gonaives contre Leon Charles et le phenomene de kidnapping, ont-ils annonce.

Signature d’un protocole accord sur la formation en secourisme entre l’UEH et le CAN

Le Rectorat de l’Universite d’Etat d’Haiti (RUEH) et le Centre ambulancier national (CAN) du Ministere de la Sante publique et de la Population (MSPP) procederont a la signature d’un protocole d’accord, le lundi 11 octobre prochain. La signature de ce protocole d’accord vise a definir les conditions d’un partenariat dans le cadre de la formation de secouristes capables de repondre aux urgences en cas d’accident et de desastres naturels. La ceremonie de signature aura lieu dans les locaux du rectorat a partir de 1h PM.

Inauguration d’une unite de traitement d’eau dans le Sud

Le numero un de la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement (DINEPA), Guito Edouard, de concert avec le directeur de l’Office regional de l’eau potable et de l’assainissement du Sud (OREPA/Sud), Philippe Eliscar, a inaugure une unite de traitement d’eau dans la localite de Martinaud , a Cavaillon (Sud), le mercredi 6 octobre 2021. Cette unite de traitement d’eau fait partie d’un don de trois unites de l’Unicef realise avec le financement de la Banque interamericaine de developpement (BID).