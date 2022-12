Les Rencontres du documentaire en Ha?ti ? nos portes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La 4e ?dition du festival Les Rencontres du documentaire en Ha?ti a d?but?, le dimanche 4 d?cembre 2022. Lanc?e le vendredi 2 d?cembre 2022, ? Caf? Tap-tap, ? Debussy, cette ?dition a a pleins d’activit?s sous les bras. Pour le bonheur du public, un ensemble de films documentaires abordant des sujets divers sont concoct?s dans le cadre de cet ?v?nement qui se confirme d’ann?e en ann?e. Films documentaires, ateliers, ?changes, conf?rences, entre autres, se suivront durant deux semaines de rencontre. Les participants auront aussi la possibilit? de vivre un moment de rencontre intense avec des professionnels qui partageront avec eux leurs connaissances et exp?riences, ? travers des ateliers, ?changes et conf?rences.

Comme pour les ?ditions ant?rieures, cette ?dition se d?roule encore dans des moments de grande incertitude, o? la situation sociopolitique et ?conomique s’aggrave et pourrait affecter la tenue du festival. Toutefois, les organisateurs disent prendre toutes les dispositions n?cessaires pour le bon d?roulement de cette ?dition. N’est-ce pas une preuve de r?silience comme le traduit bien le th?me choisi : <> ?

Pour cette 4e ?dition, une programmation riche et diversifi?e attend le public du 4 au 10 d?cembre. En lever de rideau, le dimanche 4 d?cembre 2022, il y avait la projection du film ” I am a chance ” de Marc-Henri Wajnberg et la performance de Ricardo Boucher, l’homme po?sie ( La po?sie! la po?sie! la po?sie! ). Ce lundi 5 d?cembre, le public a eu droit ? la projection du film documentaire ” Zinder ” de Aisha Macky; ” L’homme qui r?pare les femmes ” de Thierry Michel et ” Deported ” de Rachelle Magloire et Chantal Regnault. Une conf?rence a ?t? aussi tenue avec le performeur Ricardo Boucher ( rubrique Habiter ce pays ).

Le festival Les Rencontres du documentaire en Ha?ti se poursuit jusqu’? samedi. Plusieurs rendez-vous et ?v?nements ( ?changes, rencontres, conf?rences ) se tiendront dans plusieurs espaces de la capitale, dont Anndan lakay, Kit M?diath?que et Croix Deprez. Une palette de grandes personnalit?s du milieu animeront ces s?ances de formation. L’?crivaine Yanick Lahens, la militante f?ministe Sabine Lamour, Rachelle Magloire, le g?ographie Jean Eddy Lucien, l’ancienne premi?re ministre ha?tienne Michelle Duvivier Pierre-Louis, entre autres, seront attendus dans le cadre de cette ?dition.

Selon le responsable de programmation, Samuel Suffren, l’innovation est aussi au rendez-vous cette ann?e. Pour le bonheur des participants, surtout ceux-l? qui n’auront pas la chance de se pr?senter en chair et en os, un nouveau concept voit le jour : <>. Selon le responsable, des projections se tiendront directement eux (chez l’habitant), question d’apporter le festival ? domicile.

La 4e ?dition du festival Les Rencontres du documentaire en Ha?ti est ? nos portes. Comme pour l’?dition pr?c?dente, la r?sidence d’?criture de film documentaire Arnold Antonin a eu lieu du 22 novembre au 3 d?cembre 2022. Selon monsieur Suffren, il s’agissait d’une formation en cin?ma destin?e aux auteurs-r?alisateurs du milieu. Cette r?sidence a ?t? anim?e par Gessica G?n?us, Wood-Jerry Gabriel, Bruno Florentin et Gilbert Mirambeau.