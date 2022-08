Les r?sidences Bois-de bry c?l?brent le centenaire Jacques Stephen Alexis

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour marquer le centenaire de naissance de l’?crivain et homme politique Jacques Stephen Alexis, les r?sidences Bois-de-bry de concert avec La maison syndicale 86 organise une s?rie d’activit?s du 2 au 4 septembre 2022 aux Gona?ves. Plus qu’un hommage, cette initiative se veut << une invitation ? la (re)d?couverte de cette figure centrale de la litt?rature ha?tienne qui a <>.

Chacun de nous a besoin de h?ros pour vivre, de mod?les pour se construire ou pour r?ver d’avenir. Ce week-end, les r?sidences Bois-des-bry met en avant Jacques Stephen Alexis qui aurait eu 100 ans le 22 avril dernier. Cette initiative enti?rement ind?pendante, est un moyen pour les responsables des R?sidences Bois-de-bry d’honorer le centenaire de naissance d’un homme qui a <>. Au fil des rencontres programm?es durant ces trois jours, vous d?couvrirez des universitaires, des ?crivains, et des hommes politiques qui s’engagent pour une cause : la pr?servation de la m?moire. Des projections, des rencontres, des causeries, des conf?rences, des ateliers, et une exposition, auront lieu sur le site de l’Universit? Publique de l’Artibonite et de l’alliance fran?aise des Gona?ves.

N? aux Gona?ves le 22 avril, l’initiative de rendre hommage ? Jacques Stephen Alexis est un devoir de m?moire. Une fa?on de montrer aux jeunes et aux citoyens ha?tiens que Jacques Stephen Alexis n’?tait pas seulement un grand romancier mais un homme sensible. Sensible pour le destin de son peuple.

Une vingtaine de rencontres-d?bats, d’animations et d’ateliers rythmeront les trois journ?es : pour le lancement Esery Mondesir, et Myriam Charles animera un atelier cin?matographique sur le th?me <>. Pour sa part, l’universitaire Bernarc C?lestin animera une conf?rence sur le th?me <> et Frantz Voltaire pr?sentera une conf?rence autour du th?me : << Reflexion autour de la pens?e politique de Jaques Stephen Alexis. Pour cl?turer la premi?re journ?e, Camille Chalmers rendra hommage ? Jacques Stephen Alexis.

Plusieurs universitaires interviendra en ligne et en pr?sentiel durant le week-end, Lyonel Trouillot, Frantz Voltaire. Camille Chalmers, Richardson, Baron Doug?, mais aussi Richardson Narcisse, Eddy Saint Paul, Velina Charlier, et Yanick Lahens. Il y aura beaucoup de projections d’interview avec des personnalit?s qui ont connu personnellement Jacques Stephen Alexis.

Raoul Altidor, universitaire, syndicaliste et responsable de la Bois-de bry a d?clar? au Nouvelliste que nous devons honorer la m?moire de Jacques Stephen Alexis parce que c’?tait un grand homme qui portait le pays au plus profond de lui-m?me. <>, dit Raoul Altidor, joint au t?l?phone par la r?daction. De poursuivre, l’auteur de <> invite les jeunes ? prendre Alexis comme penseur politique. <>, indique Raoul Altidor.