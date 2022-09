Les r?sidences Bois de Bry lance une s?rie de t?moignages autour de Jacques Stephen Alexis

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Durant tout le mois de septembre la r?sidence Bois de Bry publiera des causeries autour de la vie de cet homme qui a marqu? l’histoire politique et litt?raire d’Ha?ti au XX si?cle. Il y aura plusieurs interventions parmi lesquelles les interventions de Dr Richardson Narcisse, Dr Eddy St Paul, et l’Historien Frantz Voltaire.

Pour sa part, Bernarc C?lestin, ancien membre du Parti d’Entente Populaire (PEP), croit dur comme qu’il qu’on doit promouvoir les id?es de Jacques Stephen. Dans son brillant intervention Bernarc C?lestin raconte sa rencontre avec Alexis, ses jours dans les prisons et quelques sc?nes dans la vie de Jacques que l’histoire veut oublier. C’est une intervention qui met en lumi?re quelques zones d’ombres de la mort de Jacques Stephen Alexis. On n’y trouve un Bernarc C?lestin t?moin de l’histoire au pr?sent.

D’apr?s l’ancien s?nateur, Alexis n’?tait pas seulement un grand intellectuel il ?tait aussi un grand chercheur. Il a travaill? avec un groupe de chercheur sur les potentialit?s de la vall?e de l’Artibonite. “Ils ont produit un document de trois cent pages. Pour la comm?moration de Jacques Stephen Alexis que puis-je dit ? C’est bien malheureux que le pays se trouve dans une situation pareille. Je tr?s content de cette initiative mais j’ai le grand regret que c’est seulement aux Gona?ves et ? Port-au-Prince que cette activit? se d?roule. Je voudrais souligner qu’Alexis n’est pas seulement l’auteur de L’espace d’un cillement et de Comp?re G?n?ral Soleil. C’est un combattant. Pour moi l’essentiel d’Alexis ?tait l’homme politique.”, a-t-il d?clar?.

Les r?sidences Bois de Bry lance une s?rie de t?moignage en ligne pour marquer le centenaire de Jacques Stephen Alexis. Plusieurs activit?s ?taient pr?vues pour les 2,3 et 4 septembre aux Gona?ves et en pr?sentiel dans les locaux de l’UPAG et de l’alliance Fran?aise des Gona?ves. Les activit?s en pr?sentiels sont report? mais les s?ri?s de t?moignages se d?roule en ligne.

