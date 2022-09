Les sc?nes de pillage se poursuivent ce vendredi aux Gona?ves, un bless? par balle

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au cours de la journ?e d’hier, outre le pillage de la Caritas et du PAM, les protestataires avaient pill? “Lama Cosmetics appartenant aux #1 des agents int?rimaires de la ville”, Donald Diog?ne ainsi que “Lama tissus” et “Lama ?lectronic”, propri?t? respective de la m?re et d’un fr?re de Donald Diog?ne. Aux Gona?ves, l’inqui?tude est mont?e d’un cran en ce qui concerne l’issue de ces mouvements.

