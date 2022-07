Les ?tats-Unis annoncent une aide additionnelle de 48 millions de dollars pour la s?curit? en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La r?union de haut niveau sur Ha?ti, pr?sid?e par la CARICOM, a permis de poursuivre les discussions entre plus de 17 pays partenaires internationaux et plusieurs organisations internationales sur le soutien ? apporter au besoin de s?curit? en Ha?ti et exhorter les acteurs ? trouver un accord politique qui permettra la tenue d’?lections d?s que les conditions le permettront, selon Brian Nichol’s.

Lors d’une ?change avec des journalistes, en marge d’une quatri?me r?union de haut niveau destin?e ? maintenir l’engagement de la communaut? internationale ? soutenir l’aide ? l’organisation d’?lections libres et ?quitables en Ha?ti, Brian Nichol’s, assistant secr?taire d’Etat pour les affaires de l’h?misph?re occidentale, a rappel? que depuis d?cembre, les partenaires internationaux ont mobilis? plus de 294 millions de dollars.

Les ?tats-Unis annoncent une aide suppl?mentaire de 48 millions pour la s?curit? en Ha?ti, via bureau des affaires internationales de stup?fiants et de r?pression du d?partement d’?tat, a appris Le Nouvelliste. <>, peut-on lire dans le tweet illustrant un message vid?o de Wendy R Sherman, secr?taire d’?tat adjoint, vendredi 8 juillet 2022.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.