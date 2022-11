Les ?tats-Unis d?gainent de lourdes sanctions contre le sucre de la R?publique dominicaine

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’administration Biden a annonc? mercredi des sanctions contre une entreprise dominicaine, la Central Romana Corporation, en bloquant ses exportations de sucre sur le territoire am?ricain. Cette soci?t? dominicaine, accus?e de soumettre ses travailleurs ? de mauvaises conditions de travail, produit du sucre qui est vendu aux ?tats-Unis sous la marque Domino, et repr?sente 62,84 % du quota de sucre ?tabli pour la R?publique dominicaine pour le march? pr?f?rentiel am?ricain.

“? compter du 23 novembre 2022, le personnel des douanes et de la protection des fronti?res (CBP) des ?tats-Unis dans tous les points d’entr?e am?ricains retiendra le sucre brut et les produits ? base de sucre produits en R?publique dominicaine par Central Romana Corporation Limited (Central Romana)”, informe un communiqu? de l’agence am?ricaine, CBP, auquel le journal a eu acc?s.

Les douanes et la protection des fronti?res des ?tats-Unis ont ?mis ce qu’on appelle une ordonnance de retenue contre l’entreprise dominicaine “sur la base d’informations qui indiquent raisonnablement l’utilisation de travail forc? dans ses op?rations”, et disent avoir identifi? cinq des 11 indicateurs de travail forc? de l’Organisation internationale du travail au cours de son enqu?te, ? savoir abus de vuln?rabilit?, isolement, retenue de salaire, conditions de travail et de vie abusives et heures suppl?mentaires excessives.

<>, a d?clar? le commissaire par int?rim de la CBP, Troy Miller. “L’agence continuera d’?tablir une norme mondiale ?lev?e en enqu?tant de mani?re agressive sur les all?gations de travail forc? dans les cha?nes d’approvisionnement am?ricaines et en emp?chant les marchandises contamin?es d’entrer aux ?tats-Unis.”

“Les fabricants comme Central Romana, qui ne respectent pas nos lois, subiront des cons?quences alors que nous ?liminons ces pratiques inhumaines des cha?nes d’approvisionnement am?ricaines”, a d?clar?, de son c?t?, AnnMarie R. Highsmith, sous-commissaire ex?cutive du Bureau du commerce de l’agence, dans ledit communiqu?.

Central Romana a rispot? en d?clarant qu’elle ?tait “tr?s d??ue” par la d?cision et qu’elle investissait consid?rablement depuis des ann?es pour am?liorer les conditions de vie de ses employ?s. “Nous sommes en d?saccord avec v?h?mence avec la d?cision car nous ne pensons pas qu’elle refl?te les faits concernant notre entreprise et le traitement de nos employ?s”, a d?clar? l’entreprise sanctionn? mercredi dans un communiqu?.

Central Romana, qui est le plus grand propri?taire foncier et employeur de la R?publique dominicaine, exporte chaque ann?e plus de 200 millions de livres de sucre aux ?tats-Unis. C’est le plus grand producteur de sucre de la R?publique dominicaine. Une industrie qui exporte pour plus de 100 millions de dollars de produits aux ?tats-Unis chaque ann?e.

Selon les donn?es de Pro Dominicana, l’homologue du Centre de Facilitation des Investissements (CFI) ha?tien, les exportations de sucre sous forme solide repr?sentent 1,2 % des exportations de la R?publique dominicaine vers les ?tats-Unis entre janvier et octobre de cette ann?e, soit 125,82 millions de dollars. De plus, le pays voisin y a export? pour 22,87 millions de dollars de m?lasse de canne.

Les ?tats-Unis constituent donc le plus important march? pour le sucre dominicain, et cette d?cision pourrait avoir un effet paralysant sur Central Romana, qui produit ? elle seule environ 59 % du sucre de la R?publique dominicaine, selon le d?partement am?ricain de l’Agriculture.

Cela pourrait ?galement entra?ner des perturbations importantes des importations am?ricaines de sucre ? court terme, bien que les ?conomistes aient d?clar? que l’impact sur les prix du sucre, qui sont fortement influenc?s par la r?glementation, reste ? d?terminer, avance le New York Times.

L’industrie sucri?re dominicaine fait l’objet d’un examen minutieux depuis des d?cennies pour ses mauvaises pratiques de travail. Les m?dias et les groupes de d?fense des droits de l’homme ont d?clar? que Central Romana exerce un pouvoir ?norme sur ses travailleurs, dont beaucoup sont des migrants ha?tiens et dont certains n’ont pas la citoyennet?.

De nombreux travailleurs vivent dans des logements d?labr?s sans eau courante ni ?lectricit?, selon des groupes de la soci?t? civile. L’entreprise a ?galement ?t? accus?e d’avoir expuls? de force des familles de leurs maisons en R?publique dominicaine et d’avoir employ? des gardes masqu?s et arm?s qui intimident les travailleurs.

Central Romana a publiquement d?fendu ses pratiques et a d?clar? qu’elle offrait parmi les meilleures conditions de travail du secteur.

Une d?l?gation du Congr?s qui s’est rendue en R?publique dominicaine et a rencontr? des travailleurs cet ?t? a d?clar? que le pays avait fait des progr?s dans la lutte contre certains des pires abus, notamment le travail des enfants et la traite des ?tres humains.

Mais la d?l?gation, rapporte le New York Times, a quand m?me trouv? des preuves que le travail forc? persistait dans les exploitations de canne ? sucre de la compagnie. Les coupeurs de canne ? sucre ?taient confront?s ? “des conditions de travail et de vie difficiles” et “une culture de la peur semble impr?gner l’industrie”, ont d?clar? le repr?sentant Earl Blumenauer, un d?mocrate de l’Oregon, et le repr?sentant Dan Kildee, un d?mocrate du Michigan, dans un communiqu?.

Central Romana appartient en partie ? la famille Fanjul, tr?s influente dans la politique am?ricaine depuis des d?cennies en tant que principaux donateurs des r?publicains et des d?mocrates.

La famille Fanjul, des exil?s cubains qui ont d?marr? des fermes de canne ? sucre en Floride et acquis la soci?t? dominicaine dans les ann?es 1980, exercent depuis des d?cennies une puissante influence sur l’?chiquier politique am?ricain. Elle est connue pour ses relations avec la famille Bush, les Clinton et le s?nateur r?publicain de Floride, Marco Rubio, entre autres.

Les Fanjul sont copropri?taires d’American Sugar Refining, la plus grande raffinerie de sucre au monde, qui transforme le sucre de la R?publique dominicaine dans ses installations am?ricaines et le vend ? des entreprises telles que Hershey.

Dans son rapport de septembre 2022 intitul? <>, l’Organisation internationale du travail estime que pr?s de 28 millions de travailleurs souffrent dans des conditions de travail forc? dans le monde. Les entreprises ?trang?res exploitent le travail forc? pour vendre des biens en dessous de leur valeur marchande.

“Cela nuit ?galement aux entreprises respectueuses des lois, menace les emplois am?ricains et expose les consommateurs ? soutenir involontairement des pratiques commerciales contraires ? l’?thique. Le fl?au de la traite des ?tres humains expose les populations vuln?rables ? des conditions de travail inhumaines comme la violence physique et sexuelle, l’isolement, la restriction des d?placements, la retenue des salaires, les heures suppl?mentaires excessives, etc.”, indique le communiqu? de la CBP.

Cette sanction prononc?e ? l’encontre de Central Romana est la derni?re mesure prise par les ?tats-Unis pour lutter contre le travail forc? et d’autres violations des droits de l’homme dans le monde. En septembre 2022, le d?partement am?ricain du Travail a identifi? la canne ? sucre de la R?publique dominicaine dans sa liste des biens produits par le travail des enfants ou le travail forc?, et le d?partement d’?tat am?ricain a plac? la R?publique dominicaine sur sa liste de niveau 2 dans son rapport de juillet 2022 sur la traite des personnes.

Sources combin?es