Les ?tats-Unis exhortent le groupe de Montana ? des discussions s?rieuses avec Ariel Henry et d’autres acteurs

Le sous-secr?taire d’Etat am?ricain pour les affaires de l’h?misph?re Ouest, Brian A. Nichols, assist? par le charg? d’affaires am?ricain, Kenneth H. Merten, a indiqu? s’?tre entretenu avec des repr?sentants de l’accord de Montana et appel? ces derniers ? des <> avec le Premier ministre Ariel Henry et d’autres acteurs cl?s afin de trouver une solution conduisant ? des ?lections libres et ?quitables en Ha?ti, lundi 10 janvier 2022. <>, a indiqu? M. Nichols dans un tweet.

Entre-temps, il sera question de dialogue entre diff?rents acteurs politiques, signataires de diff?rents accords entre le 13 et le 19 janvier, en Louisiane, aux Etats-Unis, ? l’initiative de plusieurs organisations de la diaspora ha?tienne. La F?d?ration de la diaspora ha?tienne (HDF), l’Association m?dicale ha?tienne (AMHE) et le Comit? d’action politique de la diaspora ha?tienne (HDPAC) et son partenaire affili? ? Ha?ti GIPHADREC ont form? le Groupe d’int?r?t de la diaspora ha?tienne pour convoquer <>, du 13 au 19 janvier 2021, au Southern University Law Center, Nelson Mandela Center for Public Policy, ? Baton Rouge, en Louisiane, a appris le journal dans un communiqu?.

Intitul? <>, l’objectif est de fournir une plateforme pour les diff?rentes factions politiques et la soci?t? civile ha?tienne en Ha?ti afin qu’elles n?gocient une solution permanente ? la crise politique et de jeter les bases d’un gouvernement de transition qui organisera des ?lections ?quitables d?s que possible. Le sommet, a poursuivi ce communiqu?, r?unira les protagonistes invit?s des diff?rents <> – accord de Montana, accord de la Primature, accord Cesco, accord PEN et Ak? Lari, en plus des membres influents de la soci?t? civile – paysans, vodous, femmes et autres repr?sentants religieux >>, selon ce communiqu?. Le bureau de suivi de l’accord de Montana a d?clin? l’invitation ? participer ? ce sommet. Dans une lettre ? M. Wilson Andr?, Coordonnateur National de GIPHADREC dont copie conforme a ?t? envoy?e ? M Fritz CLAIRVIL, BS, MPA Secr?taire g?n?ral,

Coordonnateur International de la HDPAC, le bureau de suivi de l’accord de Montana a indiqu? avoir re?u l’invitation ? participer ? ce sommet ? B?ton Rouge, en Louisiane.

<>, a indiqu? cette lettre sign?e par 7 repr?sentants du BSA dont Magali C. Denis, Lesly Voltaire.

<>, pouvait-on lire dans cette lettre.