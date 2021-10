Les transporteurs de produits petroliers annoncent une greve contre le kidnapping

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Paul, un transporteur dans la cinquantaine a ete enleve samedi dernier a Martissant apres avoir livre une cargaison de produits petroliers. <>, a denonce Jacquelyn Jipe, membre de l’association des transporteurs de produits petroliers.

<>, a soutenu Jacquelyn.

Dans une note de presse publiee ce mardi, l’Association des chauffeurs de produits petroliers d’Haiti (ACPPH) informe le public en general et les proprietaires de pompes a essence en particulier que <>

L’association des chauffeurs de produits petroliers souligne dans la note que leur arret de travail restera en vigueur jusqu’a qu’il y aura un climat de securite dans le pays pour les chauffeurs et la population en general.

Les lundi 18 et mardi 19 octobre toutes les activites etaient a l’arret dans l’aire metropolitaine de Port-au-Prince et dans certaines villes de province a la suite du mot d’ordre de greve lance par les syndicats de transports en commun contre l’insecurite, le kidnapping et la penurie de carburant dans le pays. Les ecoles, le commerce formel, les transports en commun et meme certains bureaux de l’administration publique n’ont pas fonctionne pendant ces deux jours.

Plus de quatre jours apres le kidnapping de 16 ressortissants americains et d’un canadien dans la zone de Ganthier, le gouvernement et la police nationale restent muets sur le dossier.