Les USA ciblent des acteurs ?conomiques qui financeraient les manifestations

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les violentes manifestations qui ont plong? Ha?ti dans le chaos et l’anarchie sont “financ?es par des acteurs ?conomiques qui risquent de perdre de l’argent”, a d?clar? Juan Gonzalez, directeur principal pour l’H?misph?re occidental au Conseil national de s?curit? ? la Maison Blanche et assistant sp?cial du pr?sident Joe Biden, a rapport? Miami Herald, lundi 19 septembre 2022.

“Ce sont des gens qui souvent ne vivent m?me pas en Ha?ti, qui ont des manoirs dans diff?rentes parties du monde, et qui paient pour que les gens aillent dans les rues”, a d?clar? Gonzalez qui s’est exprim? lors d’une apparition lundi ? l’Institut am?ricain de la paix bas? ? Washington, D.C.

M. Gonzalez, a indiqu? Miami Herald, n’a pas pr?cis? qui sont ces puissants “acteurs” fortun?s. Cependant, il a d?clar? que ce n’?tait pas la premi?re fois que de tels individus utilisaient leur argent pour s’opposer aux efforts du gouvernement ha?tien pour supprimer les subventions, que les ?tats-Unis et les institutions mon?taires soutiennent depuis longtemps comme ?tant insoutenables.

En juillet 2018, une hausse annonc?e des prix du carburant par le premier gouvernement du pr?sident Jovenel Moise a entra?n? de violentes protestations, l’annulation de vols internationaux et un verrouillage d’Ha?ti pendant des mois.

“Ils ont fait la m?me chose avec Moise et ils se mobilisent chaque fois que leurs int?r?ts ?conomiques ou leurs accords pr?f?rentiels avec les gouvernements sont menac?s”, a d?clar? Gonzalez, ajoutant que cela se produit “? un moment o? les gens meurent litt?ralement de faim”, peut-on lire dans cet article du Miami Herald.

Au cours de son intervention, M. Gonzalez n’a donn? aucune indication sur ce que l’administration Biden fait au sujet des individus ? l’origine des manifestations violentes. L’absence de sanctions am?ricaines contre les individus corrompus en Ha?ti a ?t? critiqu?e par les Ha?tiens et d’autres membres de la communaut? internationale, a indiqu? le Miami Herald.

En r?ponse aux troubles et ? la paralysie politique actuelle en Ha?ti, M. Gonzalez a d?clar? que les ?tats-Unis se sont abstenus de mettre “le doigt sur la balance” et se sont plut?t concentr?s sur la promotion d’un dialogue plus large entre les acteurs politiques ha?tiens et le gouvernement provisoire dirig? par M. Henry.

Ha?ti l’emp?che de dormir la nuit, a-t-il dit, “en pensant ? l’horrible crise humanitaire qui se d?roule dans le pays”.

“Je ne suis pas d’accord avec l’?valuation selon laquelle nous avons tout essay? et rien n’a fonctionn?”, a d?clar? Gonzalez. “Franchement, j’ai l’impression qu’il y a un manque d’ambition et une nouvelle r?flexion sur Ha?ti”, a confi? ce responsable de l’administration Biden.

Pas de solution miracle pour Ha?ti

Au cours de la conversation, M. Gonzalez a d?clar? qu’il n’y a pas de solution miracle pour Ha?ti et que, pour l’instant, l’administration Biden se concentre davantage sur l’instauration d’un dialogue cr?dible afin que l’aide puisse atteindre la population avec l’aide d’une police ha?tienne renforc?e, selon cet article du Miami Herald.

“Il n’y a vraiment pas de solution facile en Ha?ti. Je pense ?galement que le fait de laisser les Ha?tiens r?soudre leurs probl?mes ne tient pas compte de la situation vraiment, vraiment pr?occupante et qui se d?t?riore ? l’int?rieur du pays”, a-t-il d?clar?, reconnaissant que dans le pass?, les ?tats-Unis se sont concentr?s sur les ?lections en tant que r?sultat, mais qu’ils se concentrent d?sormais davantage sur la promotion du dialogue ha?tien.

“La r?alit? actuelle est la suivante : comment pouvez-vous avoir des ?lections en Ha?ti ? Je veux dire, ce n’est pas ? nous de d?cider mais… ? l’heure actuelle, si vous organisez des ?lections, peut-?tre que 5 % des gens voteront. Comme dans le pass?, vous avez eu des dirigeants qui sont arriv?s avec 10 % des voix. Est-ce la l?gitimit? ?”, s’est-il interrog?.

Gonzalez a reconnu qu’une grande partie de l’aide des ?tats-Unis ne parvient pas aux communaut?s en Ha?ti parce que les gangs contr?lent les routes et les communaut?s.

Les gangs, une pr?occupation

L’?l?ment gang est de plus en plus pr?occupant. Ils ont un impact national. Ils se sont concentr?s dans les zones urbaines et contr?lent des axes routiers importants, a-t-il d?clar?.

Les gangs, a not? M. Gonzalez, sont plus importants que jamais et, ? l’heure actuelle, il estime que “la violence rivalise avec la p?riode Duvalier et il n’y a tout simplement pas de r?ponse facile ? cette question”. “Je pense que personne, y compris les Ha?tiens, ne veut en arriver au point d’avoir un retour d’une” force de maintien de la paix des Nations unies”, a d?clar? Gonzalez.

“La question est donc de savoir ce que nous pouvons faire. “Il n’y aura pas d’approche qui conduira ? une solution ? court terme ou ? une aide pour Ha?ti.”

La hausse du prix du carburant a d?clench? des troubles civils g?n?ralis?s dans tout le pays et a conduit au pillage d’entrep?ts d’aide, d’?coles et ? l’incendie d’entreprises et de maisons priv?es appartenant ? des membres du gouvernement et du secteur priv?.

Les commentaires de M. Gonzalez sont les premiers d’un fonctionnaire am?ricain sur ce que l’administration Biden croit ?tre une aide pour alimenter les protestations, consid?r?es comme allant au-del? d’une r?volte populaire de personnes confront?es ? l’augmentation du co?t de la vie, ? la famine et ? des frustrations g?n?rales envers leur gouvernement.

Le gouvernement Henry a indiqu? que la subvention des produits p?troliers a cout? ? date quelque 400 millions am?ricains.

