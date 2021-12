Les USA continueront d’aider Ha?ti et la PNH

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les ?tats-Unis restent engag?s ? soutenir Ha?ti dans cette p?riode difficile. Depuis 2010, les ?tats-Unis ont fourni plus de 250 millions de dollars ? la Police nationale ha?tienne par le biais de la formation, de l’?quipement et de la professionnalisation des agents de la Police nationale ha?tienne, a confi? dans la presse le secr?taire adjoint aux affaires de l’h?misph?re occidental, Brian A. Nichol’s apr?s la r?union vendredi dernier avec des partenaires internationaux sur Ha?ti. <>, a indiqu? Brian Nichol’s.

Le Bureau des affaires internationales de stup?fiants et de r?pression finance neuf experts en la mati?re pour conseiller les hauts responsables de la Police nationale ha?tienne et deux conseillers de police d?tach?s aupr?s du Bureau int?gr? des Nations Unies en Ha?ti, a r?v?l? le diplomate am?ricain.

<>.

L’INL fera don d’un total de 50 nouveaux v?hicules et d’?quipements de protection ? la Police nationale ha?tienne pour l’aider ? lutter contre la mont?e de la criminalit?. Dix-neuf sont d?j? en service, et les autres devraient ?tre livr?s d’ici f?vrier. <>, a poursuivi ce haut responsable am?ricain qui a une nouvelle fois appel? les acteurs ? trouver une voie consensuelle pour aller de l’avant, renforcer la s?curit? et r?tablir les institution d?mocratiques via des ?lections d?s que ce sera possible.

Roberson Alphonse